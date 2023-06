Mormoniosavaltio Utahissa koulupiiri kielsi Raamatun lapsille sopimattomana – Mormonin kirjastakin tehty valitus

Kuva: Ian Murray/imageBROKER/Shutterstock/All Over Press

Utahin laki mahdollistaa ”pornografisen ja sopimattoman materiaalin” kieltämisen kouluissa. Lakia kritisoineiden mukaan sen tarkoituksena on kieltää muun muassa seksuaalisuutta käsitteleviä kirjoja.

Yhdysvaltain Utahissa koulupiiri on kieltänyt Raamatun peruskouluista lapsille sopimattomana.

Davisin koulupiirissä liian vulgääriksi ja väkivaltaiseksi katsottu Raamattu kiellettiin peruskouluissa vanhemman valituksen vuoksi. Suomen toista astetta vastaavissa high schooleissa Raamattu on edelleen sallittu.

Valitusta käsitelleen komitean päätös kieltää Raamattu julkaistiin verkkotietokannassa, mutta tietoa siitä, mitkä Raamatun kohdat eivät sovi lapsille, ei kerrottu.

Taustalla on osavaltion viime vuonna hyväksytty laki, jonka tarkoituksena on kieltää ”pornografiset ja sopimattomat materiaalit” kouluissa. Lakia kritisoineiden mukaan sillä pyritään kieltämään muun muassa seksuaalisuutta sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä käsitteleviä materiaaleja kouluissa.

Perjantaina koulupiirille tehtiin valitus myös Mormonin kirjasta. Utahin Salt Lake City on mormonien Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon keskus. Hieman yli puolet Utahin asukkaista kuuluu kirkkoon.

Myös Raamattu on yksi mormonien pyhistä kirjoista.

Valitus lienee tehty lain kritisoimistarkoituksessa

Konservatiivipiireissä ympäri Yhdysvaltoja on viime vuosina nostettu esille kouluissa tarjolla oleva seksuaalisuutta tai väkivaltaa käsittelevä kirjallisuus. Monissa osavaltioissa on pyrittykin rajoittamaan koulujen tarjontaa esimerkiksi seksuaalisuutta käsitteleviin teoksiin. Konservatiivivanhempien asiaa on Yhdysvalloissa ajanut muun muassa Parents United -järjestö.

Utahilaislehti Salt Lake Tribunen toimituksen mukaan vanhemman valituksessa perusteltiin vaatimusta kieltää Raamattu muun muassa sillä, että se sisältää insestiä, prostituutiota ja raiskauksia. Valituksessa kritisoitiin myös Utahin Parents United -järjestön toimintaa.

– Utahin Parents United unohti yhden seksiä tihkuvimmista kirjoista: Raamatun, valituksessa luki.

Valituksen uskotaan olevan tehty Utahin lain kritisoimistarkoituksessa. Valituksen tehnyt taho ei ole tiedossa.

Koulupiirin edustajan Chris Williamsin mukaan valituksien käsittelyissä ei pohdita, onko ne tehty tosissaan vai satiirimielessä.

Viime vuonna Raamattu vedettiin väliaikaisesti pois kouluista myös koulupiireissä Texasissa ja Missourissa.

– Jos ihmiset raivostuvat Raamatun kieltämisestä, heidän pitäisi raivostua kaikista kouluissamme sensuroitavista kirjoista, sanoi sananvapausjärjestö PEN American Vapaus lukea -ohjelmaa johtava Kasey Meehan.

Lähde: AP