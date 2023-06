Varsinaissuomalaiset veivät STT:n lukiovertailun kärkipaikat

Paraisten lukion rehtorin Ari Rintasen mukaan tukiopetus on ainoa ihmelääke.

STT:n lukiovertailussa sekä paras suuri että pieni lukio sijaitsevat tänä keväänä Varsinais-Suomessa. Paras suuri lukio oli Nousiaisten lukio, kun taas pienten kärkisijalla oli Paraisten lukio. Molemmille sijoitus on vuonna 2014 alkaneen datankeräyshistorian paras.

Nousiaisten lukio kiri arvosanapykälän sadasosalla ohi Turun Katedralskolanin, joka on ollut suurten lukioiden sarjan kärjessä vuodesta 2018. Edellisen kerran Nousiaisten lukio on ollut suurten lukioiden kärkikymmenikössä vuonna 2017, jolloin se oli 9. sijalla.

Lukiovertailussa verrataan lukioiden ylioppilaskirjoitusten tuloksia opiskelijoiden lähtötasoon eli kolme vuotta sitten lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin. Pelkkiä yo-arvosanoja vertailemalla kärki koostuisi lähinnä korkeiden sisäänpääsykeskiarvojen lukioista, joihin valikoituu jo valmiiksi taitavia opiskelijoita.

Matala kynnys hakea apua

Osasyiksi Nousiaisten lukion hyvään suoritukseen sekä rehtori Anett Blom että tuore ylioppilas Netta Mutila nostavat opiskeluympäristön miellyttävyyden ja lukion yhteisöllisyyden. Nousiaisten lukio on luonnon keskellä, pääosin lähialueelta tulleilla opiskelijoilla on jo lukion alussa paljon vanhoja tuttuja ja sekä opettajia että opiskelijoita on sen verran vähän, että heihin tulee tutustuttua.

– Olen tykännyt siitä, että täällä tuntee oikeastaan kaikki opettajat. Sitten on matala kynnys avun hakemiseen, Mutila kertoo.

Nousiaisten lukiosta kirjoitti 74 ylioppilasta tänä keväänä.

Opiskelijoita myös tuetaan monin eri tavoin: kuraattori, psykologi ja erityisopettaja pitävät erillisiä oppitunteja, mikä tekee heistä helpommin lähestyttäviä kuin jos he olisivat vain nimiä listassa. Rehtori Blom tekee opiskelijoille valmiit lukujärjestykset heidän kurssivalintojensa pohjalta, jolloin opiskelijoiden ei itse tarvitse yrittää sovitella kurssitetristään yhteen.

Nousiaisissa myös digiohjaaja opastaa opiskelijoita esimerkiksi yo-kokeessa käytettävän Abitti-ohjelmiston käytössä ja kymmensormijärjestelmässä. Mutilan mielestä runsas tietotekniikkaohjaus auttoi pitämään koetilanteen paineet pienempinä, kun kokeiden teknistä puolta ei tarvinnut miettiä.

Ylioppilaskokeet suoritetaan nykyään tietokoneella.

Paraisilla luotetaan tukiopetukseen

Paraisten lukion yhdeksän ylioppilasta kirjoittivat ainoina tämän kevään abiturientteina lähtötasoaan paremman keskiarvotuloksen. Koska ylioppilaskirjoitusten arvostelu on peruskoulua tiukempi, tämä on hyvin harvinaista.

– Voisi sanoa, että ei huono, Paraisten lukion rehtori Ari Rintanen vitsailee.

Lukiolaisten opiskelun edesauttamiseen Rintasella on yksinkertainen vastaus.

– Mitään muuta ihmelääkettä ei ole kuin tukiopetus, oli se yksittäin tai pienryhmissä.

Paraisten lukion tukiopetus voi sisältää esimerkiksi tehtävien läpikäymistä tai läksyjen tekemistä opettajan avustuksella. Viikoille voidaan myös aikatauluttaa vaikkapa kielissä erikseen tukitunteja, joille saavat osallistua kaikki halukkaat.

Tänä keväänä valmistuneen ylioppilaan Olle Riihelän mukaan Paraisten lukiossa saa tukea helposti ja opettajilla on paljon aikaa kullekin oppilaalle. Myös pieni ryhmäkoko auttaa, koska opettajat huomaavat heti, jos jonkun opiskelu takkuaa.

Sosiaalista stigmaa tukiopetuksella ei Riihelän mielestä Paraisilla ole: pienessä lukiossa ympärillä ovat koko ajan samat ihmiset, joten avun kysyminen ei jännitä. Isommassa tai korkean sisäänpääsykeskiarvon lukiossa asia saattaisi olla toisin.

Suurten ja pienten lukioiden kärkikymmeniköt

Suuret lukiot (51 kirjoittajaa tai enemmän)

1. Nousiaisten lukio, Nousiainen, Varsinais-Suomi

2. Katedralskolan i Åbo, Turku, Varsinais-Suomi

3. Gymnasiet Lärkan, Helsinki, Uusimaa

4. Vasa övningsskola, Vaasa, Pohjanmaa

5. Gymnasiet Grankulla samskola, Kauniainen, Uusimaa

6. Parolan lukio, Hattula, Kanta-Häme

7. Puolalanmäen lukio, Turku, Varsinais-Suomi

8. Borgå Gymnasium, Porvoo, Uusimaa

9. Etelä-Tapiolan lukio, Espoo, Uusimaa

10. Ressun lukio, Helsinki, Uusimaa

Pienet lukiot (1-50 kirjoittajaa)

1. Paraisten lukio, Parainen, Varsinais-Suomi

2. Lovisa Gymnasium, Loviisa, Uusimaa

3. Punkalaitumen lukio, Punkalaidun, Pirkanmaa

4. Kristinestads gymnasium, Kristiinankaupunki, Pohjanmaa

5. Padasjoen lukio, Padasjoki, Päijät-Häme

6. Ekenäs gymnasium, Raasepori, Uusimaa

7. Pargas svenska gymnasium, Parainen, Varsinais-Suomi

8. Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Helsinki, Uusimaa

9. Kotka svenska samskola, Kotka, Kymenlaakso

10. Savitaipaleen lukio, Savitaipale, Etelä-Karjala