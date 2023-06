Koilissanomat: Käärijä lahjoitti yhdessä mummonsa kanssa stipendirahastoon Posion koululle

Tänään Posiolla on jaettu Käärijä-stipendejä.

Suomen edustajana tänä vuonna Euroviisuissa esiintynyt Käärijä eli Jere Pöyhönen on yhdessä mummonsa kanssa lahjoittanut stipendirahastoon posiolaisia nuoria ja lapsia varten.

Posion peruskoulun ja lukion johtava rehtori Salla-Maarit Toivanen kertoo, että Käärijän mummo Anja Pöyhönen oli ottanut yhteyttä heti Euroviisujen jälkeisenä maanantaina.

He lahjoittivat peruskoulun ja lukion stipendirahastoihin tuhat euroa, Toivanen kertoo. Summasta puolet menee peruskouluun ja puolet lukioon.

Yhteensä stipendeistä 20 on mennyt peruskouluun ja esikouluun. Lukiossa viisi opiskelijaa on saanut stipendin. Peruskoulun puolella kriteerinä stipendin saamiselle painotettiin luovuutta ja reilua toimintaa muita ihmisiä kohtaan.

Lukion puolella on painotettu luovuutta ja taiteellisuutta.

Käärijän mummo on lähtöisin Posiolta ja suvulla on lappilaiskunnassa edelleen kesäpaikka. Posiolla on muun muassa vietetty viisujen aikana Käärijä-päivää.

Käärijä-stipendeistä kertoi ensimmäisenä Koilissanomat.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit kommentoida 4.6. klo 23 saakka.