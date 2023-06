Sähkösopimuksia tarjotaan hyvin erilaisin ehdoin – ”Kuluttajalta vaaditaan nyt erityistä tarkkuutta”, huomautetaan Kuluttajaliitosta

Sähkösopimusten kirjo on kasvanut viime talvesta. Tämä vaikeuttaa vertailtavuutta ja monenlaiset lisäehdot todellisen hinnan selvittämistä. Kuluttajaliitto varoittaa luottamasta sokeasti vertailupalvelujen antamaan edullisuusjärjestykseen.

Kesä on muuttojen ja samalla uusien sähkösopimusten aikaa. Vanhoja määräaikaisia sopimuksiakin päättyy koko ajan.

Viime talven energiakriisin peruja sähkösopimusmarkkina on kuitenkin oleellisesti muuttunut, varoittaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Erityisen tarkkana on syytä olla määräaikaisissa sopimuksissa, joista ei voi lähtökohtaisesti kesken sopimuskauden irtautua.

– Nykyään meillä on tarjolla monenlaisia sopimuksia hyvin monenlaisilla ehdoilla. Sen takia kuluttajalle on nyt todella tärkeää ennen sopimuksen allekirjoittamista käydä läpi sopimuksen ehdot ja ymmärtää, mihin on sitoutumassa. Nykyään voi olla esimerkiksi sopimuksia, jotka ovat määräaikaisia, mutta hinta onkin kiinteän sijaan sidottu osittain pörssisähköön tai jopa sähkön käytön kellonaikoihin.

Enää ei pidä luottaa, ainakaan sokeasti, myöskään sähkösopimusten vertailupalveluihin, joista suomalaiset ovat tottuneet tarjouksia hakemaan. Sopimuskirjo ja moniin sopimuksiin ilmestyneet lisäehdot ovat tehneet hinta-arvioista jossain määrin epäluotettavia.

– Vertailtavuuden heikentymisen vuoksi markkina on muuttunut kuluttajan kannalta erityisen haastavaksi. Netin vertailusivustot eivät ole enää yhtä toimivia kuin ennen. Edes halvimpia esille nostettuja tarjouksia ei voi täysin verrata keskenään, koska erilaisten ehtojen takia hinta rakentuu niissä eri tavalla, Beurling-Pomoell sanoo.

Määräaikainen voi olla kiinteä- ja joustavahintainen yhtä aikaa

Vertailupalveluja tarjoavat esimerkiksi kaupalliset vertaaensin.fi, sahkon-kilpailutus.fi, sahkovertailu.fi sekä riippumaton Energiaviraston kaikki yhtiöt kattava sahkonhinta.fi.

Kokeillaan siis mitä Energiaviraston sahkonhinta.fi-sivusto tarjoaa sähkölämmitteiselle omakotitalolle, jonka kulutus on tyypilliset 20 000 kilowattituntia vuodessa.

Tarkastellaan ensin määräaikaisia sopimuksia.

Halvin hinta on palvelun mukaan norjalaisen GNP Energy -konsernin suomalaisella tytäyhtiöllä Hehkulla.

Hehku Hybridin 24 kuukauden sopimuksen hinta on 8,78 senttiä kilowattitunnilta kuukaudessa + 3,89 euron perusmaksu.

Mutta kuten Beurling-Pomoell varoitti, tämä ei ollut koko totuus.

Hinnasta puuttuu vielä hybridi-osuus eli sähkön pörssihinta. Sopimuksessa on pohjana kiinteä kWh-hinta, jonka päälle myyjä lisää 20 prosenttia pörssisähkön kuukauden keskihinnasta.

Pohjoismaisen sähköpörssin Suomen alueen toukokuun verollinen keskihinta oli 3,30 senttiä kilowattitunnilta. Toukokuun hybridihinta olisi siis ollut 8,78 + 0,66 senttiä kilowattitunnilta + 3,89 euron perusmaksu.

Jos sähköpörssin verollinen keskihinta olisi ensi talvena jonakin kuukautena vaikkapa 11,0 senttiä, tämän tuotteen valitsijan olisi varauduttava siihen, että sähkölasku lasketaan jo pari senttiä korkeammasta hinnasta eli 8,78 + 2,20 kilowattituntia + 3,89 euron perusmaksu.

Toiseksi halvimman tarjouksen tekee Energiaviraston vertailupalvelun mukaan Imatran Seudun Sähkö.

Voima Joustavan 24 kuukauden sopimuksen energiamaksu on 8,95 snt/kWh + kuukausimaksu 3,90 euroa. Energian hinnan kerrotaan muodostuvan kiinteästä hinnanosasta sekä asiakkaan kulutusvaikutuksesta. Sopimuksen ansioiksi tosin kerrotaan myös pörssisähkön tuomat joustomahdollisuudet.

Mutta miten paljon vaikkapa sähköauton latauksen siirtäminen aamuyöhön lopulta loppusummaan vaikuttaa, jää hämäräksi.

Kolmanneksi edullisin tarjous tulee Vihreä Älyenergialta. Kolmen kuukauden Väen Vankka -sopimus on perinteinen kiinteähintainen sopimus ilman lisäehtoja. Energiahinta on 8,99 senttiä kilowattitunnilta kuukaudessa ja kuukausimaksu 3,99 euroa, mutta se on vain kolmen kuukauden mittainen.

Energian hintakin tuntuu aika kovalta varsinkin näin kesällä. Esimerkiksi Lumme Energian hintaennusteen mukaan sähköpörssin arvonlisäverollinen hinta olisi kesäkuussa 2,82, heinäkuussa 3,26 ja elokuussa 5,58 senttiä kilowattitunnilta.

Myös seuraavat tarjoukset eli Lumme Energian ja Hehkun kiinteän hinnan sopimuksissa pistää silmään määräaikaisuuden pituus, joka on vain kuusi kuukautta.

– Tämäkin on yksi asia, missä kuluttajan täytyy olla nyt hyvin tarkkana näiden sivustojen tarjoamissa vertailuissa, eli määräaikaisen sopimuksen pituus. Ei kolmen kuukauden tai vaikkapa vuoden määräaikaista sopimusta voi hintanäkökulmasta mitenkään edes verrata keskenään, sanoo Beurling-Pomoell.

Avaa kuvien katselu Kuluttajaliiton pääsihteerin Juha Beurling-Pomoellin mukaan sähkösopimusten hintavertailusivustojen olisi otettava vertailuun mukaan hintojen lisäksi myös ehdot. Se auttaisi kuluttajaa löytämään itselle parhaimman sähkösopimuksen. Kuva: Anna Wikman / Yle

Lyhyet muutaman kuukauden määräaikaiset sopimukset ovat perua kriisitalvesta. Niille syntyi kysyntää, kun talvikuukausien sähkön hinta näytti nousevan nousemistaan eikä korkeisiin hintoihin haluttu sitoutua pitkäksi aikaa.

Määräaikaisen sopimuksen ideana on kuitenkin suojautua sähkön hinnan odottamattomilta vaihteluilta eli esimerkiksi ensi talven yllätyksiltä. Siksi sopimukset ovat olleet perinteisesti vuoden tai kahden vuoden mittaisia.

Kolmen tai kuuden kuukauden sopimukset eivät ainakaan juuri nyt otettuna sitä tee.

Ensimmäinen pitkä eli tässä tapauksessa kaksivuotinen kiinteän hinnan tarjous löytyy listauksesta vasta sijalta 11. Lumme Energian Vuosisähkö 24 kuukauden -sopimuksen energiamaksu on 9,98 senttiä kilowattitunnilta ja kuukausimaksu on 3,99 euroa.

Kannattaako tarttua?

– Riippuu monista seikoista. Ensinnäkin siitä, mikä on oma maksukyky, jos nyt halpa pörssisähkö onkin talvikuukausina taas kallista. Toisaalta pitää olla valmis maksamaan 10 senttiä per kilowattitunti koko ajan, vaikka esimerkiksi pörssisähkösopimuksen ottaneet maksaisivat samaan aikaan vain yhtä senttiä per kilowattitunti. Tämä pitää käsitellä mielessä sopimusta tehdessä. Toki sopimus luo myös varmuutta ja ennakoitavuutta sähkölaskuun, Beurling-Pomoell sanoo.

Hybridi uinut toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin

Myös toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista paljastui yllätyksiä.

Sähkölämmitteiselle pientalolle toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista halvin on vertailupalvelun mukaan Helenin Markkinasähkö-sopimus. Sen energiamaksu on nyt 6,62 senttiä kilowattitunnilta kuukaudessa ja 3,93 euron maksu päälle.

Helenin Markkinasähkö-sopimuksessa hinta seuraa sähköpörssin hintakehitystä, mutta tuntihinnoittelun sijaan sopimuksen hinta tarkistetaan kerran kuukaudessa.

Hinnan kerrotaan muodostuvan Nasdaq OMX Commodities -sähköpörssin kunkin kuukauden kuukausituotteiden päätöskurssien keskihinnasta, eli sähkön käytöstä, marginaalista per kilowattitunti sekä arvonlisäverosta.

Sopimus vaikuttaa pörssisähkösopimuksen ja perinteisen toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen välimuodolta. Myös seuraavien yhtiöiden tarjouksista löytyi paneutumista vaativia kohtia, sillä jotkut sisälsivät sekä kiinteää että joustavaa hinnoittelua.

– Myös toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa voi olla nykyään monenlaisia ehtoja. Hyvä puoli niissä on, että niistä pääsee helposti eroon, jos ehdot osoittautuvat omalta kantilta huonoiksi, sanoo Beurling-Pomoell.

Myös pörssisähkösopimus on lähtökohtaisesti luonteeltaan toistaiseksi voimassa oleva, joten katsotaan siis mihin hintaan pientaloon saisi nyt pörssisähkösopimuksen.

Pörssisähkösopimuksissa halvin on vertailupalvelun mukaan Hehku, jonka energiamaksu 0,35 senttiä kilowattitunnilta ja kuukausimaksu 0,40 euroa. Energiamaksu muodostuu sähköpörssi Nord Poolin Suomen hinta-alueen tuntihinnasta, myyjän marginaalista ja asiakkaan tuntikohtaisesta kulutuksesta.

Myyjä voi myös vaihtaa marginaalia kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, joten sen voi vaihtaa kahden viikon irtisanomisajalla.

– Arvostan itse valtavasti kuluttajan valtaa muuttaa sopimusta, jos oma tilanne tai markkinat muuttuvat. Tästä syystä henkilökohtaisesti arvostan enemmän nimenomaan toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia riippumatta siitä miten niiden hintarakenne menee, koska niistä pääsee aina helposti eroon.

Suomessa on paljon kotitalouksia viime syksyn hinnannousun jäljiltä, jotka ovat nyt kiinni jopa 30 sentin määräaikaisissa sopimuksissa.

Vertailusivustoille ehtojen vaikutus mukaan paremmin

Huolellisen paneutumisen lisäksi kuluttajaa auttaisi sopimusviidakossa vertailupalvelujen parantaminen.

– Toivon, että sähkösopimusten hintavertailuun erikoistuneet palvelut kehittyisivät sellaisiksi, että sopimuksia pystyisi vertailemaan helpommin myös ehtojen kautta eikä vain hinnan kautta. Silloin kuluttajan olisi helpompi valita juuri itselle sopiva sähkösopimus, sanoo Beurling-Pomoell.