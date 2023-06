NHL-finaalien ensimmäinen erä päättyi 1–1-tasatilanteeseen – Vegasin ja Floridan ottelusarjan ensimmäinen näytös suorana

Finaalien huuma katoaa Vegasin turistikaaokseen, mutta Golden Knightsin ottelutapahtuma on omaa luokkaansa

Avaa kuvien katselu Vegas Golden Knightsin fanit ovat NHL:n äänekkäimpiä. Kuva: Getty Images

Finaalien kaksi ensimmäistä ottelua pelataan Las Vegasissa, joka ei ole niitä perinteisimpiä jääkiekkokaupunkeja.

Vegas liittyi NHL:ään vuonna 2017 ja sen tarina on ollut menestystä täynnä: tämä on jo toinen kerta, kun Golden Knights pelaa finaaleissa. Se on yltänyt neljästi konferenssifinaaleihin.

Vaikka NHL-toimittajamme Tommi Seppälän raportin mukaan jääkiekko ei juuri näy Vegasin Strip-pääkadulla, kaupunkiin on syntynyt vahva fanikulttuuri, joka näkyy ottelutapahtumissa.

