Dinosauruksista digiaikaan – sataa vuottaan juhlivassa Luonnontieteellisessä museossa on yli 13 miljoonaa muistoa muuttuvasta maailmasta

Yksi Suomen suosituimmista museoista on myös aktiivinen tutkimuslaitos. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon edetessä Luomuksella on yhä tärkeämpi rooli monimuotoisuuden suojelemisessa.

Taistelevat metsot on todennäköisesti Suomen tunnetuin ja ainakin kopioiduin maalaus. Mutta mitä kummaa se tekee Luonnontieteellisessä museossa? Onko Ateneum antanut sen lahjana lainaan sata vuotta täyttävälle museotoverille?

Kun Luomuksen juhlanäyttelyssä astuu lähemmäksi metsoja, ne paljastavat todellisen luonteensa: taulu onkin kolmiulotteinen, dioraama, johon on rakennettu täsmälleen sama kohtaus kuin Ferdinand von Wrightin taulussa. Metsot ovat konservaattorin työn tulosta, eivät taidemaalarin pensselistä.

Von Wrightin taitelijaveljekset todennäköisesti nyökyttelisivät tulokselle hyväksyvästi, tekiväthän hekin töitään varten erittäin tarkkoja havaintoja luonnosta. Veljeksistä Magnus oli sitä paitsi taitava konservaattori, jonka ampumia ja täyttämiä lintuja on yhä Luomuksen kokoelmissa pari sataa.

Avaa kuvien katselu Metsot ottavat yhteen Luomuksen juuri avautuneessa juhlanäyttelyssä... Kuva: Mårten Lampén / Yle

Avaa kuvien katselu ...ja Ateneumin taidemuseossa. Kuva: Kansallisgalleria

Luonnontieteellinen museo esittelee luonnon monimuotoisuutta, koko evoluution skaalaa: eläin- ja kasvilajeja, geologiaa, maapallon syntyä, luettelee Luomuksen johtaja Paula Kankaanpää.

– Luomuksen tarkoitus on kertoa sekä historiasta että tulevaisuudesta ja inspiroida ymmärtämään sitä, miten luonto on kokonaisuus.

Aineistoja on eri puolilta maailmaa mutta erityisesti Suomesta ja pohjoisista oloista, mikä antaa Luomukselle oman arktisen säväyksen maailman muiden luonnontieteellisten museoiden rinnalla.

On todella tärkeää, että museot onnistuvat välittämään positiivisen ja kiinnostavan luontokuvan ja osoittamaan, että ihminen voi vaikuttaa asioihin omalla toiminnallaan, Kankaanpää sanoo.

– Täällä käy tosi paljon lapsiperheitä ja koululaisia, ja Luomus haluaa inspiroida luonnontuntemukseen. Kun siitä kiinnostuu, niin muu seuraa perässä.

Juhlat metsässä alkavat kattokruunun alta Avaa kuvien katselu Kattokruunu on koottu linnuista ja kaloista, höyhenistä ja munista ja muusta luonnon monimuotoisuutta kuvittavasta luonnonvalkoisesta. Kuva: Mårten Lampén / Yle Juhlat metsässä -satavuotisnäyttelyssä on esillä osa siitä, mitä luonto ja sen tutkiminen Luomuksessa tarkoittavat. Juhlateltoissa esitellään hyönteisten, lintujen ja lepakoiden tutkimusta, konservoinnin monia tapoja, joilla eläinnäytteet saadaan kestämään aikaa, sekä arkisten valintojen merkitystä luonnolle. Näyttelyn äänimaisemassa naksuttaa metso ja kukkuu käki, välillä murahtaa karhu. Avaa kuvien katselu Korkeasaaressa kuollut amurinleopardi on uusi tulokas Luomuksessa konservoitujen eläinten joukkoon. Aikoinaan käytiin maailmalla ampumassa uusia lajeja kokoelmiin, enää ei. Suurin osa suomalaisista eläimistä on nykyään kuolleena löytyneitä ja löytäjien lähettämiä. Kuva: Mårten Lampén / Yle Avaa kuvien katselu Näyttelyn suunnitelleet Luomuksen amanuenssi Salla Mehtälä ja biologi-kuvanveistäjä Ville Heimala hyönteisen kokoisiksi kutistuneina. Kolmantena niityllä on ahopirkko, alle puolen sentin mittainen leppäkerttu. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Museon lisäksi Luonnontieteelliseen keskusmuseoon, Helsingin yliopiston yksikköön, kuuluu kaksi kasvitieteellistä puutarhaa.

Niiden juuret ovat Turussa. Sinne 1600-luvulla perustettu kasvitieteellinen puutarha siirettiin kauoungin tuhoisan tulipalon jälkeen 1800-luvulla Helsinkiin. Siten sai alkunsa Kaisaniemen puutarha.

300 vuoden takaisten luontokokoelmien keräilijät olivat samoilla linjoilla kuin Luomus tänä päivänä, sanoo Paula Kankaanpää.

– Kyllä niissä kokoelmissa on ollut systemaattinen tarkoitus. Tiede heillä on ollut silloinkin pyrkimyksenä. On ollut viljelykasviajatuksia, ja on kehitetty lääkkeitä, malarialääkettä ja muita.

Avaa kuvien katselu Luomuksen uusbarokkirakennus on Helsingissä epätavallista arkkitehtuuria. Tuiki tavallista ei ole sekään, että talon parvekkeelta vilkuttaa karhu. Taitelija Eliya Zweygbergin teos pääsi paikalleen viime helmikuussa. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Luonnontieteellinen museo on yksi Suomen vierailluimmista museoista. Viime vuonna se hakkasi noin 220 000 kävijällään muun muassa Kansallismuseon. Luokkaretkikohteena Luomus on erittäin suosittu.

Koululaiset olivat tuttu näky Helsingin Etu-Töölössä sijaitsevassa rakennuksessa jo viime vuosisadan alussa, kun talo oli upouusi ja siellä taottiin tietoa venäläisten koulupoikien päähän.

Rakennus ehti olla venäläispoikien kimnaasina vain muutamia vuosia ennen Suomen itsenäistymistä. Vuonna 1923 valtio möi rakennuksen Helsingin yliopistolle, kotipesäksi sen eläintieteellisille kokoelmille, joita oli silloin kartutettu jo pari sataa vuotta.

Avaa kuvien katselu Luomuksen hyönteiskokoelma on Euroopan suurimpia. Eniten on perhosia, kovakuoriaisia ja pistiäisiä. Vanhoja näytteitä tulee lisää testamenttilahjoituksina. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Niin paljon nähtävää kuin Luonnontieteellisessä museossa esillä onkin, sen kokoelmat ovat kuin jäävuori: valtaosa on pinnan alla.

– Esillä on alle prosentti kokoelmista. Suurin osa on talon maanalaisissa kokoelmatiloissa. Kaiken kaikkiaan Luomuksessa on yli 13 miljoonaa näytettä, kertoo Paula Kankaanpää.

Etenkin hyönteisiä kokoelmissa riittää, yli yhdeksän miljoonaa 200 vuoden ajalta. Menneiden aikojen ötiäisetkään eivät vain lepäile laatikoissaan, vaan tutkijat hyödyntävät kokoelmia muun muassa selvittäessään lajien evoluutiota ja levinneisyyden muutoksia.

Luomus ei ole vain vanhojen asioiden säilömispaikka vaan myös aktiivinen tieteellinen yksikkö, korostaa Kankaanpää.

– Museot mielletään vanhoina kokoelmina, mutta Luomus on moderni tutkimuslaitos. Täällä työskentelevistä 200 ihmisestä merkittävä osa on tutkijoita.

Avaa kuvien katselu Pöllöjen väritys on muuttunut ilmastonmuutoksen edetessä. Lumettomat talvet suosivat ruskeaa harmaan sijasta. Tällaiset muutokset näkyvät lintujen pitkäaikaisesta seurannasta syntyvissä aikasarjoissa. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Luomuksella on iso rooli lintulajien ja lintujen runsauden havainnoinnissa. Se myös ylläpitää Suomen kasviatlasta ja seuraa muun muassa vieraslajien leviämistä Suomeen, listaa Paula Kankaanpää.

– Kasvien ominaisuudet ja luonnonvaraiset sukulaiset ovat mielenkiintoista ja tärkeää tutkimustietoa juuri nyt, kun kehitetään kuivuuteen ja kohonneisiin lämpötiloihin sopeutuvien kasvien jalostusta.

Mielestäni ihmiskunnalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin onnistua luontokadon estämisessä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Mitä enemmän asioista tiedetään, sitä nopeammin ja paremmin se onnistuu. Paula Kankaanpää

Kolmen vuosisadan aikana kerättyjä kokoelmia ei voida kerätä uudestaan, muistuttaa Kankaanpää.

– 300 vuotta on juuri se aika, jolloin ihmisen vaikutus luontoon on kasvanut, ja siksi ne kokoelmat ovat niin arvokas tietolähde.

Niiden ja tällä hetkellä talteen saatujen havaintojen yhdistelmä auttaa arvioimaan esimerkiksi maankäyttöön liittyvien päätösten ympäristövaikutuksia.

Luonnontieteellisten museoiden työ on noussut aivan keskiöön, kun yhteiskunnassa keskustellaan luontokadosta, luonnon monimuotoisuuden muutoksista, vieraslajeista, ilmastonmuutoksesta, ruokaturvasta ja niin edelleen, Kankaanpää toteaa.

Avaa kuvien katselu Luomusta sopivampaa työpaikkaa ei voisi luonnonmaantieteilijälle ollakaan, sanoo Paula Kankaanpää koulutuksestaan ja taustastaan. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Viime viikolla voimaan tulleessa uudessa luonnonsuojelulaissa korostuu lajitiedon saatavuuden merkitys, ja Luomuksella on siihen jo hyvät järjestelmät, sanoo Kankaanpää.

Luomus ylläpitää Suomen lajitietokeskusta yhdessä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Laji.fi-portaaliin voi myös kuka tahansa luonnon tarkkailija ilmoittaa lintu- ja muita lajihavaintojaan. Se on osaltaan kansalaistiedettä, jollaisessa Luomus on ollut pitkään aktiivisesti mukana.

– Kansalaistiede on museoiden osaamisalaa. Suomessa on tehty systemaattista lintuhavainnointia vuodesta 1913 lähtien. Harrastajien yhteisö on siinä tosi tärkeä, kiittää Paula Kankaanpää.

Avaa kuvien katselu Luomuksen selkärankaiskokoelmassa on 140 000 näytettä. Joitakin lintuja ja nisäkkäitä konservoidaan elävään asuunsa, mutta tavallisesti ne päätyvät kokoelmaan luina ja nahkoina. Lisäksi pakastetaan kudosnäytteitä DNA-analyysien varalle. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Uusinta kokoelmien kehityksessä on niiden digitointi. Sitä tehdään parhaillaan luonnontieteellisissä museoissa eri puolilla maailmaa.

Kokoelmien valokuvaamisen lisäksi myös niiden tietoja talletetaan sähköiseen muotoon.

Tämä työ on Luomuksellekin tällä hetkellä erittäin tärkeää, sanoo Paula Kankaanpää.

– Vähitellen on muotoutumassa globaali digitoitu kokoelma. Kun päästään helposti käsiksi tietoihin ympäri maailman, se antaa todella hienon mahdollisuuden tutkia lajistojen muutosta ja levinneisyyttä.

Laji.fi-portaalissa Luomuksen kasvavaa digikokoelmaa voivat katsella tutkijoiden ja ympäristöpäätöksiä tekevien viranomaisten lisäksi kaikki muutkin, joita luonto kaikessa monimuotoisuudessaan kiinnostaa.