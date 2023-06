Lentäminen Oulusta Helsinkiin on mannertenvälisten lentojen hinnoissa – työkseen matkustavat ovat kypsyneet tilanteeseen

Oulun reitti on ollut Finnairille hyvä tulonlähde monopolitilanteessa aikaisemminkin, mutta nyt halutuimpien lentojen hinnat ovat todella korkeat. Video: Rami Moilanen / Yle

Oulun lentoyhteydet ovat pandemian jäljiltä edelleen heikot vaikka kysyntää olisi. Reittiä operoi vain Finnair ja lentojen hinnat ovat nousseet pilviin.

Oululainen liikkeenjohdon konsulttina CGI:llä työskentelevä Arto Tolonen on kokeneena liikematkustajana tyytymätön Oulu–Helsinki-Oulu -välin tämän hetken lentotarjontaan, etenkin lentovaihtoehtoihin aamulla Oulusta.

Kun Tolonen on menossa Helsingin alueelle tapaamaan asiakasta kello yhdeksältä alkavaan palaveriin, Oulusta olisi optimiaika lähteä aamuseitsemän aikoihin. Nykyiset Finnairin aamuvuorot Helsinkiin lähtevät kuitenkin 5.50, 7.40 ja 8:45.

Niistä mikään ei oikein sovi klo 9.00 aloitukseen ja päivän rytmiin.

– Normaalisti asiakkaiden työpäivä päättyy klo 16.00 eli 17.30 olisi normaali paluu ja kone olisi täällä puoli seitsemän paikkeilla. Sellaista lentoa ei nyt kuitenkaan ole, sanoo Tolonen.

Avaa kuvien katselu Arto Tolonen matkustaa työssään paljon ja tekisi sen mieluusti työajalla. Huonostyi sopivien lentoaikataulujen vuoksi matkustamiseen menee kuitenkin paljon vapaa-aikaa. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Samalla rahalla pääsee Singaporeen

Nykyhintaisella edestakaisella lipulla Oulusta Helsinkiin matkustaisi kevyesti toisiin maanosiin. Esimerkiksi syksylle ostettu Helsinki-Singapore -välin lippu maksaisi 672 euroa.

Haluamiaan lippuja Oulu-Helsinki-välille on vaikea saada edes viikkoja aikaisemmin. Usein pääkaupunkiseudulla joutuu viettämään ylimääräisiä öitä koska aamulennot ovat täysiä. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia ja syö vapaa-aikaa.

Samasta syystä Helsingistä palatessaan oululaiset saavat aika usein odotella puolen yön maissa Helsingistä Ouluun aamua varten lähtevää lentoa, jonka lähtöaika on sovitettu Finnairin kansainvälisten lentojen kotimaahan saapumisaikatauluihin.

Vain harvalla on varaa lähteä hupireissuille nykyisillä lentohinnoilla.

Muutos on ollut suuri. Pandemiaa edeltävän ajan 16–18 päivittäisestä lennosta on pudottu noin kolmasosaan ja pitkästä aikaa ainoa operaattori reitillä on Finnair.

– Ollaan siinä tilanteessa, että meillä ei ole riittävästi vuoroja ja hinnat ovat nousseet todella korkeaksi. Koneet ovat aika täynnä ja joka päivä ei ole tarpeeksi paikkoja niille, jotka haluaisivat matkustaa, sanoo projektipäällikkö Rauno Kurtti Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Finnairin johto ei kuitenkaan jaa oululaisten käsitystä ylikorkeista hinnoista ja heikosta saatavuudesta.

– Sieltä kyllä pitäisi meidän näkemyksen mukaan löytää hyvin erilaisia matkustusaikoja eri tarpeisiin. Alkusyksystä meillä on tarkoitus ottaa suurempia konekokoja käyttöön erityisesti liikematkustajien suosimille aamuvuoroille, sanoo Finnairin verkostojohtaja Perttu Jolma.

Avaa kuvien katselu Työmatkaliikenteessä Oulusta Helsinkiin on vaikea löytää päivän aikatauluun sopivia lentoja. Sama ongelma on myös paluuliikenteessä. Usein ainoaksi vaihtoehdoksi jää seuraavan vuorokauden puolelle ulottuva yölento. Kuva: Timo Sipola / Yle

Viime vuoden loppupuolella Oulu–Helsinki-reitiltä vetäytynyt Norwegian olisi kiinnostunut tulemaan takaisin Ouluun. Kaikki riippuu kuitenkin markkinatilanteesta. Matkustajamäärän pitäisi kasvaa riittävän isoksi ja yhtiön pitäisi saada kohtuullinen markkinaosuus reitin matkustajista jotta se voisi tehdä voittoa.

– Realistisesti arvioiden päätämme aikaisintaan kesän aikana tulemmeko ja milloin tulemme takaisin tälle reitille. Ja jos päätämme tulla, voisimme käytännössä palata reitille ensi vuonna eli vuonna 2024, sanoo Norwegianin kaupallinen johtaja Magnus Thome Maursund.

Norwegian vetäytyi Oulusta juuri siksi, että se sai samoista koneista paremman tuoton toisaalla. Se lensi Oulusta jotakuinkin yhtä tiuhaan kuin Finnair ja kilpailun ansiosta molempien yhtiöiden hinnat olivat tuolloin erittäin kuluttajaystävälliset.

Maursund kertoo, että yhtiössä ollaan hyvin tietoisia Oulun tilanteesta ja siitä että yhtiötä kaivataan takaisin.

– Asia on meille tärkeä ja keskusteluja sidosryhmien kanssa on käyty.

Avaa kuvien katselu Norwegianin kaupallinen johtaja Magnus Thome Maursund on luonnollisesti sitä mieltä, että kilpailu Oulu-Helsinki-reitillä palvelisi nimenomaan kuluttajan etua. Kuva: Norwegian

Hän on myös hyvin tietoinen, että jos yhtiö reitille tulee, hinnat tulevat kilpailun myötä laskemaan nykyisestä.

– Se on hyväksi kuluttajille ja kun hinnat ovat kohtuullisempia, myös vapaa-ajan matkustajat tulevat reitille takaisin.

Samasta syystä toinen Oulusta aiemmin Riikaan liikennöinyt lentoyhtiö Air Baltic ei ainakaan tällä hetkellä ole kiirehtimässä Ouluun lentämistä.

Tampereelta lennot reilu vuosi sitten aloittaneen Air Balticin toimitusjohtaja Martin Gauss kertoo, että hänen yhtiönsä tuli nimenomaan Tampereelle ennen kaikkea siksi, että Finnair ei enää lennä sinne.

Tampereen seudun miljoonan ihmisen potentiaali on enemmän kuin mitä latvialaisyhtiöllä on keskuspaikassaan Riikassa. Gauss arvioi kuitenkin, että jos Air Baltic lentäisi tulevaisuudessa taas myös Oulusta, se avaisi reitin nimenomaan Riikaan. Sieltä se pystyy tarjoamaan edullisesti paljon enemmän yhteyksiä eteenpäin kuin Tampereelta.

Kyetäkseen kilpailemaan Finnairin kanssa suhteellisen tiheästi liikennöidyllä Helsinki–Oulu-reitillä Air Balticin pitäisi kyetä tarjoamaan tiuha aikataulu. Siihen se ei kuitenkaan pysty, koska sillä ei ole tarjota Helsingistä jatkoyhteyksiä.

Yhtiön pitäisi tulla Ouluun volyymilla, jos se haluaa pärjätä Finnairin kanssa kilpailussa.

– Jos lentää yhden lennon aamulla ja toisen illalla, kilpailija alentaa niiden aikojen hintojaan niin alas ettei lentäminen kannata. Hyökkääminen vahvoja yhtiöitä vastaan ei ole onnistunut keneltäkään Euroopassa, sanoo Gauss.

Air Balticin näkökulmasta Finnair on iso yhtiö, jonka Gauss toivoo muutaman vuoden päästä olevan samanlainen voimakas toimija Aasiaan kuin ennen pandemiaa ja Venäjän hyökkäystä.

Lygg pyrkii bisnesmatkustajien vaihtoehdoksi

Oulusta on kiinnostunut myös esimerkiksi alueellisiin lentoihin pienillä 8–18 paikkaisilla koneilla erikoistunut Lygg, joka kutsuu itseään maailman ensimmäiseksi alustaksi, joka pystyy tarjoamaan palveluna suorat lentoyhteydet yrityksille.

Se tekee yritysten kanssa sopimuksia, joissa nämä sitoutuvat pidempiaikaiseen matkustamiseen. Lentopalveluyhtiö tarjoaa nopeaa ja matkustajien tarpeisiin räätälöityä palvelua. Arto Tolonen pitää uutta konseptia erittäin positiivisena ja tervetulleena ideana.

– Uskon että Oulusta löytyy riittävästi kiinnostusta, jotta tällainen palvelu saadaan pystyyn. Tässähän on ideana asiakaslähtöisyys, jossa Finnairilla olisi nyt selvästi parannettavaa. Itse olisi valmis käyttämään palvelua, sanoo Tolonen.

Lygg on erikoistunut suhteellisiin lyhyisiin alle puolentoista tunnin alueellisiin lentoihin ja Oulusta lento voisi suuntautua suomalaisten kaupunkien ohella esimerkiksi Tukholmaan.

Avaa kuvien katselu Lyggin toimitusjohtaja Roope Kekäläinen haluaisi palauttaa lentämiseen mahdollisuuden nopeisiin siirtymiin paikasta a paikkaan b. Kuva: Rami Moilanen / Yle

”Myymme aikaa”

Vaikka se tarjoaa sujuvaa lentomatkustamista toimitusjohtaja Roope Kekäläisen mukaan yhtiön varsinainen tuote on kuitenkin aika.

– Me myymme aikaa. Lisäaikaa yrityksille tuottavuuden lisäämiseen ja lisäaikaa yksilöille tehdä vapaa-ajalla mitä itse haluavat tehdä sen sijaan että kuluttaisivat sitä lentojen odotteluun, sanoo Kekäläinen.

Pienempiä lentokenttiä ja liikematkustajaterminaaleja käyttämällä on matkustajan tarvittava kentällä oloaika saatu typistettyä muutamaan minuuttiin. Lentämällä myös suoraan haluttuun kohteeseen, kuten esimerkiksi Tukholmaan tai Tampereelle säästetään paljon aikaa.

Kentällä ei tarvitse olla vasta kuin 15 minuuttia ennen lentoonlähtöä.

Jos Oulusta avautuu reitti esimerkiksi Tukholmaan, lippujen hinnat tulevat Kekäläisen mukaan olemaan jotakuinkin samaa tasoa kuin elokuussa avattavalla Tampere-Tukholma-reitillä, eli suurin piirtein kuten Finnairin nykyiset hinnat Oulu-Helsinki-välillä.

Hänen mielestään Oulu on niin iso markkina-alue, että moni lentoyhtiö miettii parhaillaan sitä, tulisiko se reitille Finnairin rinnalle.

– Olemme alustayhtiö ja perustamme toimintamme sopimuksiin. Reittejä avataan sen mukaan kun tarvetta on, sanoo Kekäläinen.

Nyt Lygg operoi reiteillä Helsinki-Örebro, Örebro-Tallinna ja Tallinna-Helsinki. Oulun ohella neuvotteluja käydään tällä hetkellä monissa Suomen kaupungeissa. Ensi vuonna yhtiön tähtäin on Keski-Euroopassa.