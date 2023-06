Asiakkaita kaikkoaa Pasi Viinaselta, koska puhelut eivät aina tule läpi itärajalla

Teleoperaattorien on tarkoitus aloittaa 3G-verkon alasajo tämän vuoden aikana koko maassa. Se voi tietää ongelmia osalle kuluttajista.

Tietotekniikkayrittäjä Pasi Viinanen käynnistää työtietokoneensa etätyöpisteellään. Nettiyhteyden latausnopeus eli bittinopeus näyttää 20 megabittiä sekunnissa.

Lähetysnopeutta kone ei pysty edes laskemaan.

Etelä-Karjalan Rautjärvellä, aivan itärajan kupeessa asuvan Viinasen mukaan nopeus on hänelle välttävällä tasolla töiden tekemistä varten.

Sen sijaan matkapuhelinverkkojen epävakaus kismittää häntä. Viinasen mukaan ongelmat pahenivat viime vuoden kesällä.

– Varmasti on mennyt asiakkaita ohi, kun ei yksinkertaisesti tavoita puhelimitse.

Taksit ja terveydenhuolto pinteessä

Pasi Viinanen kertoo olleensa tiuhaan yhteydessä omaan operaattoriinsa, mutta konkreettista syytä yhteysongelmiin ei ole selvinnyt.

– Viimeisessä yhteydenotossa hätäratkaisuna sanottiin, että katsotaan miltä tilanne näyttää sitten kun lehdet tippuvat puista.

Viinanen tietää, että muillakin paikallisilla yrittäjillä on ollut ongelmia yhteyksien kanssa.

– Esimerkiksi taksiautoilijat ovat suurissa ongelmissa, kun heitä ei tavoiteta. Sama on terveydenhoidon kanssa. Sehän on jo turvatekijä, jos on hätätilanne eikä ihmistä tavoiteta.

Ongelmia voi olla jatkossa tiedossa entistä enemmän, sillä teleoperaattorien on tarkoitus sulkea kolmannen sukupolven mobiiliverkko koko maassa. Osa yhtiöistä on jo aloittanut alasajon.

Tällöin puhelimet ja muut laitteet, jotka eivät tue uusia, nopeampia 4G- ja 5G-verkkoja, siirtyvät käyttämään vanhaa, hitaampaa 2G-yhteyttä.

3G-verkon sulkemisaikataulu Telia : sulkeminen aloitetaan tänä vuonna koealueilla. Laajamittaisempi sulkeminen alkaa heti ensi vuoden alussa.

: sulkeminen aloitetaan tänä vuonna koealueilla. Laajamittaisempi sulkeminen alkaa heti ensi vuoden alussa. DNA : sulkeminen alkoi toukokuussa Hyvinkäältä ja jatkuu vaiheittain loppuvuoden aikana.

: sulkeminen alkoi toukokuussa Hyvinkäältä ja jatkuu vaiheittain loppuvuoden aikana. Elisa : verkko ajettu alas tähän mennessä kaikkiaan yhdeksän maakunnan alueelta.

: verkko ajettu alas tähän mennessä kaikkiaan yhdeksän maakunnan alueelta. Suomen Yhteisverkko: (toimii Itä- ja Pohjois-Suomessa. Rakentaa sekä ylläpitää verkkoa Telialle ja DNA:lle) alasajo vuoden 2024 alussa. Avaa

2G jää käyttöön

Teleoperaattorien mukaan mahdolliset ongelmat eivät koske laajaa joukkoa.

– Pelkästään 3G-verkkoa käyttäviä laitteita on verkossamme vain joitakin kymmeniä, sanoo Telian 3G-verkon lopetushankkeesta vastaava Kari Äikäs.

Myös Elisalta ja DNA:lt todetaan, että pelkän 3G-verkon varassa on ollut hyvin vähän käyttäjiä, sillä valtaosa päätelaitteista tukee sekä 2G- että 3G-verkkoa.

– On selvä, että aina löytyy yksittäisiä tapauksia, joissa käyttäjän on tarve päivittää laitteensa uudempaan teknologiaan. Kaiken kaikkiaan ongelmallisia tapauksia on tullut tietoomme vain muutamia, sanoo puolestaan Elisan mobiiliverkkojen osaston johtaja Tiina Höckert.

DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laarin mukaan vuoden 2022 lopulla 3G-verkossa siirrettiin enää vain alle yksi prosentti DNA:n asiakkaiden käyttämästä mobiilidatasta.

– Esimerkiksi Hyvinkäällä enää noin sata hyvinkääläistä liittymää käytti 3G-dataa helmikuussa. Luku sisältää sekä yksityis- että yritysliittymät, Laari toteaa.

Teleoperaattorit perustelevat 3G-verkon purkua muun muassa sillä, että vanhan taajuuden poistaminen käytöstä vapauttaa kaistaa uudemmille 4G- ja 5G-verkoille.

– 5G-verkkoon siirtymisen myötä saman datamäärän siirtämiseen tarvitaan selvästi vähemmän sähköä. Kun siirrymme 5G:n käyttäjäksi, pääsemme tuplasti energiatehokkaampaan mobiiliverkkoon, lisää Telian Kari Äikäs.

Operaattorit kertovat jättävänsä 2G verkon toistaiseksi käyttöön, vaikka senkin elinkaaren kestoa pohditaan.

Toivo paremmasta elää

Yrittäjä Pasi Viinanen tiedostaa hyvin kotiseutunsa haasteelliset lähtökohdat. Hänen mukaansa mobiiliyhteyksiin vaikuttavat esimerkiksi Etelä-Karjalan vaihtelevat maastonmuodot.

– Täällä on hyvinkin mäkisiä maastoja ja sellaista niemennotkoa, ettei yhteyksiä saa sellaiselle tasolle, mitä ne muuten voisivat olla. Kesäkautena pienten paikkakuntien ongelma on myös alikapasiteetti.

Alikapasiteetilla Viinanen tarkoittaa tilannetta, jossa verkon käyttäjämäärä lisääntyy pienellä alueella esimerkiksi kesäasukkaiden takia. Ylimääräinen kuormitus heikentää yhteyksiä.

Hän jaksaa silti toivoa, että tilanne tasoittuu tulevaisuudessa, kun nopeampia verkkoja päästään vahvistamaan.

– Toki vahvistuminen ei tapahdu ilman tekoja. 3G on ollut siitä ideaali, että sen kantama on pidempi eli tukiasema mastoja voi olla harvemmassa. 4G tarvitsisi tiheämmän verkon tukiasemien kannalta.