Kommentti: NHL-finaalien kulisseissa on meneillään farssi – Aleksander Barkovia piilotellaan tärkeimmällä hetkellä

Yle näyttää NHL-finaalit suorina lähetyksinä kanavillaan. Seuraava kamppailu nähdään tiistaiaamuna klo 03 Suomen aikaa TV2:ssa ja Yle Areenassa.

LAS VEGAS. NHL:n mediakäytännöt muuttuivat koronapandemian myötä merkittävästi eikä mediaa päästetty enää joukkueiden pukuhuoneisiin.

Ennen toimittajat saivat kävellä aamuharjoitusten ja otteluiden jälkeen suoraan koppiin ja jututtaa tarvitsemansa pelaajat.

Pandemia-aikana tarjolla oli vapaan valinnan sijaan pari pelaajaa sekä valmentaja yhteisessä mediatilassa.

Tilanne muuttui hetkessä medialle painajaismaiseksi: kaikille oli tarjolla samat haastattelut ja samat lausunnot.

Vietin Kanadan Vancouverissa vajaat kymmenen vuotta kirjeenvaihtajana ja huomasin tulossa olevan muutoksen jo ennen koronaa. Kotijoukkueen pelaajia oli yhä vaikeampi tavoittaa ennen otteluita ja niiden jälkeen. Kun pukuhuoneen ovet aukesivat, pelaajat olivat karanneet median tavoittamattomiin.

Isolle mediaporukalle tuotiin pelaajia lopulta yksi kerrallaan ripotelleen. Näin seuran pr-koneisto pystyi sekä rajoittamaan pelaajien mediavelvollisuuksia että valvomaan vierestä tarkasti, mistä milloinkin puhutaan.

Tämän takia kanadalaiskollegat kadehtivat allekirjoittanutta. Suomen kieli tarjosi pakotien NHL:n rajoitteista.

Mediavastuunsa pääosin loistavasti hoitavien suomalaispelaajien kanssa pystyin puhumaan kieltä, jota muut eivät ymmärtäneet. Sain siis niin sanotusti omat juttuni.

Aina ei suomenkaan puhuminen riitä, koska NHL on jatkanut siimojen kiristämistä koronan jälkeen. Toki pukuhuoneet on monin paikoin taas avattu, mutta samalla median toimintaa rajoitetaan voimakkaasti.

Osa NHL-seuroista hoitaa mediavelvoitteensa moitteettomasti, jopa erinomaisesti, mutta osa vähät välittää median tarpeista. Tästä saatiin esimerkki tämän vuoden ensimmäisen finaaliottelun jälkeen.

Olisi voinut kuvitella, että Floridan kapteeni Aleksander Barkov sekä ottelusta ulos lentänyt tähtilaituri Matthew Tkachuk olisi saatu haastatteluihin. Turha toivo.

Sama toistui sunnuntaina välipäivän harjoituksissa. NHL:n mediakäytännöissä elää yhä voimakkaammin ajatus siitä, että häviävän joukkueen pelaajat eivät puhu.

Sen sijaan Florida toi tarjolle muun muassa Zac Dalpen ja Ryan Lombergin – kaksi nelosketjun rymistelijää. Kärkiosastosta medialle puhuivat Sam Reinhart sekä Anthony Duclair. Kaikella kunnioituksella nämä eivät olleet niitä pelaajia, joita media kaipasi.

Vegas avasi oman vapaaehtoisen harjoituksen jälkeen pukuhuoneensa ovet. Tarjolla oli myös ykköskorin pelaajia.

Avaa kuvien katselu Matthew Tkachuk ja Sam Bennett lensivät suihkuun avausfinaalin loppuhetkillä väkivaltaisuusrangaistusten takia. Kuva: Jeff Bottari / NHLI via Getty Images

Pelaajilla on myös vastuita

Mitä isompi palkkakuitti, sitä enemmän pelaajia suojellaan medialta. Se on väärin.

Valtavia rahoja jääkiekon pelaamisella ansaitsevilla pelaajilla on myös vastuita, ei pelkästään oikeuksia.

NHL on myös linjannut tiukasti säännöissään, miten pelaajien pitää olla median käytettävissä. Pukuhuoneiden on auettava nopeasti ottelun jälkeen ja pelaavien pelaajien on oltava saatavilla.

Poikkeuksen voi tehdä esimerkiksi loukkaantuminen. Osa seuroista ja jopa liiga itse lipsuvat säännöistä toistuvasti.

Harvalle pelaajalle mediahetket ovat nautinto, joten syy on enemmän systeemissä kuin pelaajissa. Olen ollut lukuisia kertoja tilanteissa ja kuullut tilanteista, joissa pelaaja puhuisi, mutta seura estää sen.

On uskomatonta, että globaalisti edelleen täysin marginaalissa elävällä jääkiekolla on tällaiseen varaa. Toiminta on ylimielistä ja kasvua vahingoittavaa.

NHL:n loppuotteluiden aikataulut Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa. 4.6. Vegas – Florida 5–2

6.6. kello 03.00 Vegas – Florida

9.6. kello 03.00 Florida – Vegas

11.6. kello 03.00 Florida – Vegas

14.6. kello 03.00 Vegas – Florida*

17.6. kello 03.00 Florida – Vegas*

20.6. kello 03.00 Vegas – Florida* * Tarvittaessa Kaikki ottelut suorana TV2:ssa, Areenassa ja Yle-sovelluksessa.

Käynnissä oleva loppuottelusarja on näkyvyyden ja mediahuomion osalta NHL:lle lähes katastrofi. Florida ja Vegas eivät ole mitään jääkiekkokyliä eivätkä Panthers ja Golden Knights seuroina kerää televisioiden ääreen valtavia massoja.

Miksi kaiken päälle finaaleissa työskentelevän median elämästä tehdään hankalaa?

NHL kaipaa kasvua, mutta samaan aikaan se piilottelee tähtipelaajiaan kulisseissa.

NHL puhuu kauniisti mediasta, mutta todellisuudessa se tuntuu toivovan, että toimittajat katsoisivat ottelut toimituksissaan.

Toive on toteutumassa, sillä finaaleissa on vähemmän toimittajia kuin miesmuistiin, kenties koskaan. Näistäkin iso osa on liigan omia toimittajia.

Kysyä sopii, kenen etua käsillä oleva suuntaus ajaa?

