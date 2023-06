Kotinsa Venäjän pommituksessa menettäneen Viktoria Klimtšukin perhe muutti Suomen lahjoittamaan taloon – katso video asunnosta

IRPIN Viime aikojen laajamittaisista pommituksista huolimatta Ukrainan pääkaupungin Kiovan alueelle muuttaa takaisin yhä useampia perheitä.

Monet heistä ovat olleet sotaa paossa ulkomailla, ja monet ovat menettäneet kotinsa pommituksissa.

Suomen valtio on tukenut Ukrainan jälleenrakentamista rakennuttamalla pääkaupungin kupeessa sijaitsevaan Irpiniin väliaikaisasunnot 200:lle kotinsa menettäneelle.

Avaa kuvien katselu Suomen valtio rakennutti Kiovan alueella sijaitsevaan Irpinin kaupunkiin väliaikaisasunnot 200:lle kotinsa menettäneelle. Asunnot luovutettiin 13. toukokuuta. Kuva: Jani Saikko / Yle

Avaa kuvien katselu Nikolai Tyhonov haravoi suomalaisten rakennuttamien väliaikaisasuntojen pihamaata. Kuva: Jani Saikko / Yle

Toukokuun puolivälissä luovutettuihin asuntoihin on alkanut muuttaa asukkaita.

Heidän joukossaan ovat Viktoria Klimtšuk ja hänen tyttärensä Marina. Nelihenkinen perhe menetti kotinsa vuosi sitten Irpinin pommituksissa.

Avaa kuvien katselu Viktoria Klimtšuk näyttää kännykästään maaliskuussa 2022 tuhoutunutta kotiaan Irpinissä. Kuva: Jani Saikko / Yle

Avaa kuvien katselu Viktoria Klimtšuk uuden asuntonsa keittiössä 23. toukokuuta. Kuva: Jani Saikko / Yle

Viktoria ja Marina muuttivat ensin sotaa pakoon Espanjaan, ja palasivat Ukrainaan myöhemmin perhesyistä. He asuivat ensin sukulaistensa luona, mutta ovat nyt saaneet oman asunnon.

He kiittävät vuolaasti Suomea saamastaan avusta.

– Kiitos Suomelle Irpinille annetusta avusta. 36 perhettä sai apua, se on erittäin tärkeä asia, Viktoria Klimtšuk kiittelee.

– Tarvitsimme tämän asunnon, koska emme mielellämme asuisi kadulla. Tämä on tosi kiva paikka, tässä on kaksi huonetta, vessa, keittiö. Kaikki on hienoa. Luonto on kaunis, Marina Klimtšuk ihastelee.

Avaa kuvien katselu Viktoria Klimtšuk (oik.) tyttärensä Marina Klimtšukin kanssa uuden asuntonsa portailla. Kuva: Jani Saikko / Yle

Avaa kuvien katselu Suomi tukee Ukrainaa -kyltti on kiinnitetty Suomen rakennuttaman väliaikaistalon kulmaan. Kuva: Jani Saikko / Yle

Myös Svetlana Lyninan nelihenkinen perhe on saanut asunnon suomalaisten rakentamista väliaikaistaloista.

– Talomme paloi. Kaikki paloi, jäimme ilman mitään, Lynina kertoo.

– Täällä on todella mukavat olosuhteet, mutta kaikki eivät mahdu tänne. Mieheni on liikuntarajoitteinen ja meillä on kaksi lasta. Meillä on suuri perhe, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Pyykkiä kuivumassa pommituksissa osin tuhoutuneen kerrostalon pihalla Irpinissä Kuva: Jani Saikko / Yle

Avaa kuvien katselu Irpinin lähiöön rakennetaan uutta koulua, jonka havainnekuva on kiinnitetty aitaan. Aidan takaa näkyy rakenteilla oleva koulu. Kuva: Jani Saikko / Yle

Irpinissä jälleenrakentaminen on hyvässä vauhdissa. Asuintalojen lisäksi alueelle rakennetaan muun muassa uutta koulua.