Poliisi paljasti jättimäisen verkkopankkipetosvyyhdin – syyteharkintaan yli 400 rikosta

Keskusrikospoliisi ja Lounais-Suomen poliisilaitos ovat saaneet valmiiksi valtavan verkkopankkipetosvyyhdin esitutkinnan.

Vyyhdissä epäillään yli 400 törkeää maksuvälinepetosta, jotka on toteutettu verkkopankkihuijauksilla. Rikoksista epäillään poliisin mukaan noin 20-vuotiasta miestä, joka on ollut vangittuna joulukuusta 2022 lähtien. Tapaus siirtyy nyt syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

Parikymmpistä miestä epäillään yli 400 törkeästä maksuvälinepetoksesta. Verkkopankkihuijaukset ovat kohdistuneet pääosin S-pankin asiakkaisiin viime vuoden aikana. Poliisin tietojen mukaan uhreille on koitunut teoista yhteensä yli miljoonan euron menetykset.

Poliisin mukaan uhrit on saatu vierailemaan oikeaa verkkopankkia muistuttavilla valepankkisivustoilla lähettämällä tekstiviestillä linkki sivustoon. Tekstiviestit on tehty siten, että ne ovat näyttäneet pankin lähettämiltä. Uhri on syöttänyt verkkopankkitunnuksensa valesivustolle, ja epäilty on saanut haltuunsa uhrin pankkitunnukset.

Rikosten määrä kiinnitti huomion

Lounais-Suomen poliisi pääsi tapauksen jäljille, kun se huomasi viime vuoden kesällä merkittävää kasvua S-pankin asiakkaisiin kohdistuvassa tietojenkalastelussa.

Määrä on muutenkin poikkeuksellinen. Poliisin mukaan tämän kokonaisuuden rikosmäärä vastaa suunnilleen samaa määrää kuin samalla rikosnimikkeellä kirjattiin ilmoituksia poliisiasiain tietojärjestelmään vuonna 2022.

Helsingin, Sisä-Suomen, Lounais-Suomen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitokset olivat tahoillaan tutkineet samaan epäiltyyn liittyviä rikoksia, ja pankkipetosten tutkinta keskitettiin KRP:n ja Lounais-Suomen poliisin tutkintaryhmälle talvella 2022.

– Törkeistä maksuvälinepetoksista epäillyllä henkilöllä epäillään olleen osuutta myös rikoshyödyn pesemisen järjestelemisessä. Rikosten avulla hallintaan saatujen tilien lisäksi rahanpesutoimintaan on poliisin tietojen mukaan rekrytoitu useita muita henkilöitä, muun muassa nuoria, joita on houkuteltu mukaan vähättelemällä rahanpesuun liittyvää vastuuta, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Jukkapekka Risu Helsingin poliisilaitokselta.

Suomalaiset menettivät Keskusrikospoliisin tietojen mukaan tietoverkkoavusteisiin pankkipetoksiin noin 10 miljoonaa euroa vuonna 2021.