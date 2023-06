Kissan hampaista selvinneet pikkuruiset telkät pomppasivat ulos pöntöstä Kuopiossa – koleus ei ole suuremmin häirinnyt lintujen pesintää

Viime viikkojen kolea keli ei ole suuresti vaikuttanut lintujen pesintään. Toistaiseksi poikasia on lähinnä vasta rastailla ja variksilla.

Hyönteisiä syövillä pikkulinnuilla on vielä hautomisvaihe menossa. Tiaisilla ja kirjosiepoilla poikasia on kuoriutumassa ennen kesäkuun puoliväliä. Toiveissa on nyt kuivaa ja lämmintä poutakeliä.

Lintuyhdistys Kuikan sihteeri Liisa Tolvanen arvioi poikueita tuhoutuvan, jos kylmät kelit jatkuvat pitkään. Sade ja kosteus koettelevat lintuja tosin vielä kylmyyttäkin enemmän.

Linnunpoikasten todellinen kohtalon kysymys on ravinnonsaanti poikasvaiheessa. Jos ravintoa ei tule riittävästi, osa poikasista voi menehtyä pesään.

Telkän poikaset jättivät jo pesäpöntön

Kuopiolainen Hannu Tervo kertoi telkkien pesinnän seuraamisesta pönttökameralla omassa pihapiirissään aiemmin keväällä. Munat olivat vaarassa joutua kissan suuhun, mutta kissa ei saanut rikottua munia.

Tervon pönttökamera paljasti telkän poikasten kuoriutuneen perjantaina 2. kesäkuuta. Yksi muna jäi kuoriutumatta. Sunnuntaina 4. kesäkuuta poikaset jättivät jo pöntön, sillä emo ei ruoki niitä pönttöön.

