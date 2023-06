Franzénia näytellyt Olavi Angervo, 19, pääsi Teatterikorkeakouluun: ”Tajusin kokeen kolmannessa vaiheessa, että nyt mä muuten meen sisään”

Tänä vuonna Teatterikorkeakoulun näyttelijälinjalle pääsi 14 hakijaa yli tuhannen hakijan joukosta. Heistä yksi on rovaniemeläinen 19-vuotias Olavi Angervo.

Angervo sai viime perjantaina tietää yhdeksän aikaan aamulla päässeensä sisään Teatterikorkeakoulun näyttelijälinjalle.

– Tämä on ollut pienestä pojasta asti ollut unelmana päästä ja hakea Teakiin. Pikkuhiljaa alkaa käsittää, että tämä oikeasti tapahtuu.

Sisäänpääsyprosentti näyttelijälinjalle on noin yhden prosentin luokkaa, ja monet hakevat kouluun useita kertoja.

Tämä oli Angervon toinen kerta pääsykokeissa. Ensimmäisellä kerralla hän tippui pääsykokeen alkuvaiheessa.

– Mulla oli sellainen mentaliteetti, että haen niin monta kertaa, kunnes pääsen sisään.

Toinen kerta oli Angervolle helpompi. Se tuntui ihan koko kehossa.

– Tajusin kokeen kolmannessa vaiheessa, että nyt mä muuten meen sisään.

Koulupaikkaa Angervo kävi juhlistamassa käymällä isänsä kanssa syömässä ja pelaamalla kavereiden kanssa biljardia.

Näyttelijänura avautui jo 6-vuotiaana

Angervo on näytellyt jo 6-vuotiaasta lähtien niin elokuvissa kuin teatteriesityksissä. Ensimmäisen roolinsa hän on tehnyt Rovaniemen teatterissa Viidakkokirja-musikaalissa pikku Mouglina.

Ponnahduslautana näyttelijälle on toiminut kuitenkin Peter Franzénin ohjaama Tumman Veden päällä -elokuva vuodelta 2013. Angervo näytteli elokuvassa nuorta Franzénia.

– Sain yhdeksänvuotiaana Peter Franzénin ohjaamasta elokuvasta pääroolin ja sen jälkeen minua ei ole kiinnostanut muu kuin näytteleminen.

Avaa kuvien katselu Tumman veden päällä -elokuvan päärooli oli 9-vuotiaalle Olaville onnenpotku. Kanssanäyttelijöinä tunnetut Matleena Kuusniemi ja Samuli Edelmann. Arkistokuva vuodelta 2013. Kuva: Jari Vesa

Sittemmin hän on näytellyt vuonna 2014 Lumikuningatar-elokuvassa saksan kielellä.

– Olen asunut 7-vuotiaana vuoden Berliinissä, joten saksan kieli on siinä mielessä tuttu.

Muutama vuosi myöhemmin Angervo pääsi 14-vuotiaana näyttelemään toista lapsipääosaa Visa Koiso-Kanttilan ohjaamassa Kaiken se kestää -elokuvassa.

– Se oli myös todella upea kokemus. On ollut hienoa päästä tekemään päärooleja.

Syksyllä Angervon voi nähdä Oulun seudulla kuvatussa jännityssarjassa Korvessa Kulkevi, joka on Ivalo- ja Sorjonen-sarjoillaan vakuuttaneen Jussi Hiltusen ohjaama.

Avaa kuvien katselu Seuraavaksi Angervolla on edessä muutto Helsinkiin. Kuva: Sarita Piipponen / Yle

Roolit ovat kovan työn takana

Angervo on ehtinyt näytellä nuoreen ikäänsä nähden jo useissa rooleissa. Intohimo näyttelemiseen on motivoinut hakemaan uusia rooleja, vaikka yleensä vain yksi kymmenestä osuu kohdalle.

– Harmitus siitä, että en saa jotain roolia kestää jonkin aikaa, mutta näytteleminen on intohimoni, Angervo kertoo.

Näyttelijänalku on saanut tukea uralleen kotoa, sillä hänen isäpuolensa on näyttelijä, ja vanhemmat ovat muusikoita.

– Minua ei ole patistettu näyttelemään, mutta olen aina saanut apua ja tukea kun olen sitä tarvinnut.

Halu jäädä mieleen

Seuraavaksi Angervolla on edessä viisi vuotta koulua teatteritaiteen maisteriksi ja sen jälkeen haaveena on tehdä monipuolisesti teatteria ja kameratöitä.

Angervo haluaisi tehdä isoja rooleja niin elokuvissa, sarjoissa kuin lavalla.

– Haluaisin tehdä tulevaisuudessa monipuolisesti erilaisia rooleja.

Aluksi aikeissa on tehdä rooleja kotimaassa, mutta myös ulkomaat kiinnostavat.

– Näyttelijänä voi olla kuka tahansa ja se on tässä ammatissa upeaa.

Angervolle on tärkeää, että katsoja vaikuttuu.

– Haluan, että jään jollain tavalla mieleen. Haluan tulla paremmaksi tässä työssä, jotta kykenen siihen.

Kielitaito on valttia

Eri taustoista tuleville näyttelijöille on paljon kysyntää. Casting by me -roolitustoimiston roolittajan Jantsu Puumalaisen mukaan eri murteiden osaamisesta on hyötyä. Kielitaito puolestaan mahdollistaa kansainvälisen uran.

– Pelkällä suomen kielellä ei hankita kansainvälistä uraa. Esimerkiksi saksan kieli on yksi valtakielistä maailmassa ja sen osaamisesta on paljon hyötyä.

Viime aikoina monet tv-sarjat ovat sijoittuneet pohjoiseen. Tälläkin hetkellä elokuvien ja tv-sarjoihin roolitusta tekevien casting-yhtiöiden näyttelijähauissa on haussa näyttelijöitä murrerooleihin.

Avaa kuvien katselu Nuori näyttelijä nähdään heinäkuussa kesäteatterissa Kuusamossa. Kuva: Sarita Piipponen / Yle

