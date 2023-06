Applen odotetaan julkaisevan vuosia kehityksessä olleet virtuaalilasit tänään

Teknologiayhtiö Applen ennakoidaan julkistavan uudet virtuaalilasit tänään. Seitsemän vuotta kehityksessä olleet lasit esitellään Applen kehittäjätapahtumassa yhtiön pääkonttorilla Kaliforniassa illalla Suomen aikaa.

Applen virtuaalilasien julkaisua on odotettu jo useiden kuukausien ajan. Talouslehti Bloombergin toimittaja Mark Gurman on kevään mittaan julkaissut useita uutisia hankkeesta. Virtuaalilasien lanseerauksen puolesta puhuu se, ettei Apple ole tyrmännyt vuototietoja virallisesti tai epävirallisesti.

Tällä hetkellä tiedot Applen virtuaalilaseista ovat seuraavat.

Applen laseissa on sekä vr- että ar-ominaisuudet, eli ne ovat niin kutsut yhdistetyn todellisuuden lasit (mixed-reality). Toisin sanoen kokonaisvaltaisten virtuaaliympäristöjen lisäksi Applen lasit kykenevät tuottamaan fyysisen maailman päälle lisättyä todellisuutta 4K-kuvanlaadulla.

Lasista, hiilikuidusta ja alumiinista valmistetun silmikon nimi on joko Reality Pro, Reality One tai XR Pro. Laitteen hinta on 3 000 dollaria, eli noin 2 800 euroa. Myynti laite tulee aikaisintaan tämän vuoden loppupuolella.

Ehkä hieman Applelle epätyypilliseen tapaan lasien virtalähde on johdon päässä oleva erillinen yksikkö.

Onko Apple matkalla metaversumiin?

Lanseerauksen myötä Apple astuu polulle, jonka päässä hohtavat virtuaalimaailmojen lähes koskemattomat rajaseudut. Tämän polun varrella lojuu laitteita niin Googlelta, Snapchatiltä kuin monilta muilta pienemmiltä yhtiöltä.

Applen vahvuus on kuitenkin nimenomaan rauta, eli itse laitteet. Harva yhtiö on onnistunut lanseeraamaan kerta toisensa jälkeen menestyviä tuotteita niin kuin Apple.

Virtuaalilasit saattavat silti olla haastavat jopa Applelle. Yhtiön sisältä on kuulunut nurinaa siitä, että lasit julkistetaan liian aikaisin.

Eikä Apple itsekään odota virtuaalilaseistaan myyntimenestystä. Yhtiön sisäinen myyntitavoite on ajan myötä pudonnut kolmesta miljoonasta ensin miljoonaan kappaleeseen ja siitä vielä 900 000:een.

Vertailun vuoksi Facebookin emoyhtiö Meta on myynyt omia Quest-virtuaalilasejaan noin 20 miljoonaa kappaletta. Viime viikolla Meta kertoi julkaisevansa Quest 3 -lasit ensi syksynä.

Metan ilmoitus on selkeä ennakointi Applen tämäniltaiseen julkistukseen. Yhtiö kertoi Quest 3 -lasien hinnaksi 500 dollaria, mikä on huomattavasti halvempi kuin Applen laitteen arvioitu hinta.

Hinnoittelusta voi päätellä, että Meta keskittyy kuluttajiin kun taas Apple yrittää saada lasinsa ammattilaisten silmille. Tällöin se kilpailee enemmän suomalaisen Varjon kanssa.

Voi olla, että Applen kalliit virtuaalilasit vertautuvat kalliisiin Mac-tietokoneisiin, jotka 2000-luvulla olivat luovan työväen tärkein työkalu, kun tavallinen kansa naputteli Windows-koneitaan.

Selvää on, että metaversumiin Apple tuskin on menossa. Yllättävää on, jos koko sana edes mainitaan illalla Cupertinossa. Sen verran huonot välit Applella ja Metalla tällä hetkellä on.

Virtuaalilasien käyttötarkoitus selviää vuosien kuluttua

Kun Apple julkaisi ensimmäisen iphone-puhelimensa, yhtiön toimitusjohtaja Steve Jobs kuvaili laitteen olevan ipodin, puhelimen ja internet-laitteen sekoitus. Vuonna 2007 suurin huomio kohdistui kahteen ensimmäiseen osaan, vaikka myöhemmin kolmannesta osasta tuli laitteen tärkein ominaisuus.

Myös virtuaalilasien kohdalla niiden todellinen käyttötarkoitus selviää vasta vuosien päästä. Ehkä virtuaalilasit korvaavat tietokoneen, ehkä jotain muuta.

Apple ei voinut jäädä odottamaan lasiensa kanssa. Uusia teknologioita voi kehittää ja hioa laboratorioissa tiettyyn pisteeseen saakka, mutta lopulta ne on päästettävä kehittymään markkinoille.

Lopulta myös Applen virtuaalilasien hinta laskee. Teknologia kehittyy, laskentateho kasvaa ja yhtiö pääsee eroon lasiensa kannettavasta akusta.

Tämä kehitys vaatii kokeiluja. Vajaan kolmen biljoonan dollarin markkina-arvoisella Applella on tähän hyvät edellytykset.

Kuuntele Juuso Pekkisen podcast XR-teknologioista.