Halla-aho A-studiossa: Nykyistä sopivampaa hetkeä Maarianhaminan-konsulaatin sulkemiseen ei tule

Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-ahon mukaan Maarianhaminassa sijaitseva Venäjän konsulaatti ja sen mandaatti valvoa Ahvenanmaan demilitarisointia on historiallinen kummajainen.

– Sen perusteet ovat kadonneet kauan sitten sikäli, kun mitään legitiimejä perusteita on koskaan ollutkaan.

Halla-ahon mielestä on irvokasta, että Venäjä käy provosoimatonta hyökkäyssotaa samaan aikaan, kun se yrittää olla rauhan asialla valvomassa Ahvenanmaan demilitarisointia.

– Perusteita sille konsulaatille ei ole, tai ainakaan sen nykyiselle tehtävälle. Jos sopivaa hetkeä konsulaatin sulkemiselle pitäisi etsiä, niin sopivampaa hetkeä kuin nyt sille ei varmaan tule.

”Konsulaatin merkitys vähäinen mutta periaatteellinen”

Keskustelu Venäjän Maarianhaminan-konsulaatin tulevaisuudesta sai uutta vauhtia viime viikolla, kun entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen sanoi haastattelussa, että konsulaatti pitäisi sulkea.

Venäjän konsulaatti Ahvenanmaalla perustettiin vuonna 1940. Solmittu sopimus oli Neuvostoliiton sanelema, ja Suomen oli pakko allekirjoittaa se hävityn talvisodan jälkeen.

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.) sanoi maanantain A-studiossa, että Venäjä rikkoo kansainvälisiä sopimuksia YK:n peruskirjasta lähtien. Se ei kuitenkaan anna Kiljusen mielestä Suomelle oikeutta kevyin perustein rikkoa tekemiään kansainvälisiä sopimuksia.

Kansanedustaja ja puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg (kok.) totesi, että konsulaatin merkitys ja toiminta ovat vähäisiä.

– Kysymys on periaatteellinen. Irtisanotaanko tämä kahdenvälinen sopimus? Se pitää mitoittaa siihen, mitä Venäjä on vastaavasti tehnyt ja tekee parhaillaan. Se on valtiojohdon asia arvioida.

A-studion koko lähetyksen löydät Yle Areenasta.