Saudi-Arabian ilmoitus leikata tuotantoa ei nostanut öljyn hintaa kuin vähän

Saudi-Arabian päätöksellä leikata raakaöljyn tuotantoa ei ole dramaattisia vaikutuksia markkinoihin. Päätös tuskin vaikuttaa polttoaineen hintaan Suomessa.

– En usko. Öljyn hinta vaihtelee aika paljon muutenkin. Tämä on normaalia markkinavärinää, sanoo tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta.

Saudi-Arabia ilmoitti eilen vähentävänsä raakaöljyn tuotantoaan miljoonalla barrelilla päivässä heinäkuun alusta lähtien. Päätöksen seurauksena öljyn hinta on noussut perjantaista noin kaksi prosenttia.

– Öljy on kuitenkin edelleen melkein kymmenen prosenttia halvempaa kuin reilu kuukausi sitten. Hinnan luisua saatiin jonkin verran hillittyä, mutta tästä ei seurannut kuitenkaan hirveän isoa muutosta.

– Saudi-Arabian lisäksi yksikään muu Opec-maa ei lähtenyt leikkaamaan tuotantoaan, Korhonen huomauttaa.

Saudi-Arabia ilmoitti tuotannon leikkauksesta öljynviejämaiden järjestön Opecin ja sen liittolaisten yhteisen Opec+-kokouksen yhteydessä.

Opec+-maat, joihin myös Venäjä kuuluu, tuottavat noin 40 prosenttia maailman raakaöljystä. Saudi-Arabian osuus maailman öljyntuotannosta on noin 12 prosenttia. Se on Yhdysvaltojen jälkeen maailman toiseksi suurin öljyntuottaja. Kolmanneksi suurin öljyntuottajamaa on Venäjä.

Saudi-Arabia saattaa leikata lisää heinäkuussa

Koska hinnannousu on jäämässä hyvin niukaksi, on Saudi-Arabia ilmoittanut, että se harkitsee leikkaavansa lisää raakaöljyn tuotantoa heinäkuussa. Öljystä riippuvaisen maan valtiontalous tarvitsisi korkeampaa öljyn hintaa.

Saudi-Arabialle on ongelmallista, jos mikään muu öljymaa ei leikkaa tuotantoaan.

– Saudi-Arabia menettää markkinaosuuksiaan, jos muut tuottajat eivät leikkaa. Ja jos hinta ei juuri nouse, Saudi-Arabia menettää vientituloja.

Korhosen mukaan öljyn maailmanmarkkinahinta on tällä hetkellä lähellä pidemmän aikavälin keskiarvoa.

– Vaikka talouskasvua on, niin ei se ole hirveän voimakasta. Kiinaan kohdistetut toiveet nopeasta ja voimakkaasta toipumisesta eivät ole toteutuneet. Nyt joudutaan miettimään kuinka paljon öljyä tarvitaan.

Saudi-Arabian päätös leikata raakaöljyn tuotantoa ei kerro Korhosen mukaan Saudi-Arabian ja Venäjän lähentymisestä.

– Tämä on Saudi-Arabian oma veto, joka lähtee heidän omista tarpeistaan. Saudi-Arabia tarvitsisi korkeampaa öljyn hintaa. Yksikään toinen valtio, mukaan lukien Venäjä, ei lähtenyt tähän mukaan.

Opec ei päästänyt kolmen suuren median eli Reutersin, Bloombergin ja The Wall Street Journalin edustajia kokoukseensa, joka järjestettiin viikonloppuna Itävallan Wienissä.