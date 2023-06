Myrskyluodon uusi Maija on 70-lukua vahvempi nainen – rooli meni Amanda Janssonin ytimiin: ”En halua jättää Maijaa”

Kuvauspäivät Havsörassa, Getassa käyvät vähiin, mutta työn alla on Maijan ja Jannen ensimmäinen yhteinen saapuminen Myrskyluodolle. Ahvenanmaan saaristomaisemissa kuvataan yhtä Suomen suurimmista elokuvatuotannoista viime vuosikymmeninä.

Myrskyluodon Maijan uudessa elokuvasovituksessa päärooleissa nähdään ruotsalaisnäyttelijät Amanda Jansson ja Linus Troedsson. Jansson tunnetaan tv-rooleistaan, ja Troedsson näyttelee Tukholman kaupunginteatterissa.

Amanda Jansson on mietteliäs kuvatessaan kohtausta, jossa Maija saapuu ensikertaa karulle luodolle. Avioliitto Jannen kanssa on järjestetty, ja näille sijoille parin yhteinen koti on nousemassa. Eletään vuosia 1842–1899.

– On oikeastaan sairasta, mitä he tekevät. Muuttaa ulkosaarelle ihmisen kanssa, jota ei tunne. He eivät oikeasti tunne toisiaan, mutta ovat naimisissa ja asettuvat tänne asumaan.

Muun muassa Ohuella langalla -sarjasta tuttu Amanda Jansson kertoo tekemistään rooleista Maijan tarinan herättäneen hänessä eniten tunteita.

– Se on saanut minut tuntemaan niin monia asioita, vaikka kyse on 1800-luvusta. Elokuva käsittelee paljon ihmisyyttä, rakkautta ja menetyksiä.

Anni Blomqvistin rakastetun kirjasarjan uudeksi elokuvatulkinnaksi sovittanut käsikirjoittaja-ohjaaja Tiina Lymi sanoo, että elokuvan läpi kulkee vahva feministinen lanka.

– Tämä on hyvin kiinnostava ajanjakso historiassa, jolloin uusi aika on tulossa ja vanha väistymässä.

Kuvausten lopun jo häämöttäessä Amanda Janssonin tunnelmat ovat haikeat.

– En halua jättää Maijaa! Tämä projekti on mennyt ytimiini. Pian lähdemme täältä, se todella surullista, toteaa Jansson Svenska Ylen haastattelussa.

Elokuvan Maija on tuotu 70-luvulta lähemmäs nykyaikaa niin henkisesti kuin teknisesti. Kuva ja video: Lassi Lähteenmäki / Yle

1970-luvulta tähän päivään

Myrskyluodon Maija on vahva tarina, jonka melkein kaikki aikuisikään ehtineet suomalaiset ovat kokeneet, paitsi Blomqvistin kirjoina, myös Åke Lindmanin ohjaamana tv-sarjana.

1970-luvun filmauksista on kuitenkin jo aikaa, ja tarina haluttiin kuvata nykyajan tekniikkaa hyödyntäen.

Samalla käsikirjoitus painotettiin tämän ajan henkeen paremmin sopivaksi. Esimerkiksi Maijasta tehtiin voimakkaampi persoona Jannen rinnalle.

– Tuodaan Maijan vahvuutta enemmän esiin, tiivistää Solar Filmsin markkinointituottaja Thomas Forsström.

Avaa kuvien katselu Myrskyluodon Maijan uusi elokuvaversio on nopeatempoisempi kuin 70-luvun tv-sarja, sanoo Thomas Forsström. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Tempoltaan uusi Myrskyluoto tulee olemaan nopeampi, sillä 70-luvun tv-sarja etenee nykykatsojan silmään verkkaisesti.

Forsströmin mukaan 70-luvun tv-sarja on hieno, mutta tämän päivän tekniikka tuo valtavasti uusia mahdollisuuksia kerrontaan, ja niitä myös käytetään.

Kuvauspaikoille odotellaan matkailijoita

Kun 70-luvun sarjaa kuvattiin, alkoi matkailijoita tv-esityksen jälkeen virrata Ahvenanmaalle kuvauspaikkoja katsomaan. Se buumi on jo pitkälti hiipunut.

– Vanha Myrskyluoto kuvattiin Vårdössä ja Vårdön saaristossa. Siellä vanhat kuvauspaikat ja rakennukset ovat yhä jäljellä, tosin huonokuntoisina, sanoo Visit Ålandin mediakoordinaattori Sanna Könönen-Wahlstedt.

Nyt kuvattiin Getan sileillä kallioilla, mutta kuvausrakennelmat tullaan purkamaan kuvausten jälkeen pois. Uutta Myrskyluodon Maijaa on kuvattu myös Maarianhaminan Merikorttelissa.

Avaa kuvien katselu Saaristoluonto ja Getan kalliot ovat tärkeässä osassa Maijan ja Jannen tarinassa. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Hammarlandin Skarpnåtö on ainut paikka, jossa kamera on käynyt molempien Myrskyluotojen kuvausten aikana.

– Täällä kuvattiin 70-luvulla Maijan ja Jannen häät, ja ne kuvattiin täällä tälläkin kertaa, Sanna Könönen-Wahlstedt sanoo.

Toukokuussa elokuvaan kuvattiin suuri markkinakohtaus Turun Vanhalla Suurtorilla. Ensi-iltaan elokuva on tulossa tammikuussa 2024.