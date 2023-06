”Tulevaisuus on kontaktilaji, jossa ei ole tilaa sivustaseuraajille” – futuristi Ian Beacraft uskoo tekoälyn luovaan tuhoon

Tekoäly on tullut jäädäkseen, halusit tai et.

Koneoppiminen, kielimallit ja neuroverkot jatkavat kehitystään kiihtyvällä vauhdilla, eikä niiden aiheuttamilta muutoksilta voi välttyä millään elämänalueella. Visiosta riippuen tekoäly nostaa sivilisaatiomme tietoisuuden uudelle tasolle tai tuhoaa koko ihmiskunnan.

Tarjolla on sokaisevia utopioita ja halvaannuttavia dystopioita, sanoo futuristi Ian Beacraft.

Ei siis ihme, jos nykyinen tekoälybuumi saa monet lannistumaan.

Epätoivoon ei kuitenkaan ole syytä vaipua, Beacraft lohduttaa. Ennustukset harvoin toteutuvat juuri sellaisinaan vaan ne enemminkin heijastelevat tulevaa.

– Se on kuin katsoisi tieteiselokuvia kahdenkymmenen vuoden takaa. Silloin huomaa, että ”meillä on tuo, mutta se näyttää erilaiselta”. Se, miten me rakennamme ja otamme yhteiskuntana käyttöön uusia asioita, on sotkuista ja se sotkuisuus todellisuudessa määrittää tulevaisuuden suunnan, Beacraft sanoo Ylen haastattelussa.

Tietoturvayhtiö With Securen tapahtumassa Kaapelitehtaalla vieraillut Beacraft pitää kuitenkin selvänä, että tekoälyjärjestelmät muuttavat maailmaa merkittävästi. Hän vertaa nyt käynnissä olevaa murrosta sadan vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin autot syrjäyttivät hevoskärryt.

Tuolloin uusi teknologia teki monesta kengittäjästä ja ohjastajasta työttömän. Mutta samalla syntyi uusia työpaikkoja huoltamoille. Esikaupunkialueet alkoivat laajentua. Niiden liepeille kohosi automarketteja.

– Muutos synnyttää yleensä enemmän mahdollisuuksia kuin se vie, Beacraft sanoo.

Tämän takia on Beacraftin mukaan tärkeää, että ihmiset osallistuvat muutokseen.

– Tulevaisuus ei saavu valmiina. Se ei vain tapahdu sinulle. Tulevaisuus kehittyy jatkuvasti meidän tämänpäiväisten päätösten perusteella. Se on kontaktilaji, jonka reunoilla ei ole tilaa sivustaseuraajille. Sinä saat iskuja, pelasit tai et.

Uteliaisuus on tulevaisuuden tärkein ominaisuus

Tällä hetkellä arviot tekoälyn iskujen kovuudesta ja osumatarkkuudesta vaihtelevat villisti. Beacraft muistuttaa, että teknologian aiheuttamista muutoksista on murehdittu ennenkin.

Hän ottaa esimerkiksi amerikkalaisen tulevaisuudentutkijan Alvin Tofflerin vuonna 1972 ilmestyneen Hätkähdyttävä tulevaisuus -kirjan, jossa kuvaillaan modernin ihmisen häkeltyneisyyttä nopeasti muuttuvan teknologian ja yhteiskunnan rattaissa.

– Kuvittele, kuinka paljon nopeammin asiat muuttuvat tänä päivänä, Beacraft naurahtaa.

Samaan hengenvetoon hän lainaa Kanadan pääministeri Justin Trudeauta, joka totesi Maailman talousfoorumissa pitämässään puheessaan vuonna 2018, että ”muutoksen tahti ei ole koskaan aiemmin ollut näin nopeaa, eikä se tule koskaan enää olemaan näin hidasta”.

Jos kerran ihminen oli jo 50 vuotta sitten pää pyörällä muutoksesta, miten nykyihminen voi pitää pakkansa kasassa?

– Uskon, että yksi tärkeimmistä luonteenpiirteistä lähitulevaisuudessa on intohimoinen uteliaisuus ympäröivää maailmaa kohtaan, Beacraft vastaa.

Beacraft jakaa teknologialehti Wiredin perustajan Kevin Kellyn neuvon olla utelias myös asioista, jotka eivät kiinnosta itseään. Beacraftin mukaan tämänkaltainen uteliaisuus antaa merkittävän hyödyn nykymaailman ymmärtämiseen.

– Jos olet kiinnostunut jostain asiasta, opit tuntemaan sen. Kun opit tuntemaan asian, sen ympäriltä katoaa paljon pelkoja. Perehtyneisyys antaa sinulle mahdollisuuden soveltaa asiaa tavoilla, joita et välttämättä osannut odottaa. Ja se luo arvoa sinulla ja muille, Beacraft kuvailee.

Generalistit hallitsevat tulevaisuuden työelämää

Beacraft uskoo, että laaja-alainen uteliaisuus on tulevaisuudessa merkittävä valtti myös työelämässä.

Kaapelitehtaan lavalla Beacraft visioi, että tekoälyn myötä erikoistumisen aika päättyy työelämässä. Oman alansa spesialistien sijaan tulevaisuudessa tarvitaan kokonaisuuksia hahmottavia generalisteja, jotka osaavat yhdistää isot linjat. Tekoäly hoitaa yksityiskohdat.

Tässä tietotyön suuressa vallankumouksessa voittajia ovat ne, joilla on tietoa ja ymmärrystä monelta alalta, ja jotka ovat valmiita ottamaan tekoälyjärjestelmät käyttöönsä. Beacraft kutsuu heitä luoviksi generalisteiksi.

Häviäjiä puolestaan ovat ne, jotka jättäytyvät odottamaan, kunnes kehitys automatisoi heidän tehtävänsä. Tästä on jo viitteitä, kuten Washington Postin kertomat esimerkit osoittavat.

– Maailma menee eteenpäin tekoälyn kanssa huolimatta siitä, käyttävätkö ihmiset aikaansa perehtyäkseen tekoälyyn vai eivät, Beacraft sanoo.

Ja kun aikaa on kulunut tarpeeksi, maailma on mennyt niin pitkälle, ettemme enää edes puhu tekoälystä. Beacraft arvelee, että lopulta näemme vain asiat, joita teemme tekoälyn avulla.

– Et sano nytkään, että menet sähköverkkoon paahtamaan leipää, Beacraft huomauttaa.

Lopulta myös tekoälystä tulee osa arjen taustakohinaa.

