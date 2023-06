Tampereella on nyt Suomen ensimmäinen ja maailmalla harvinainen valvontakeskus, joka seuraa etänä robottibusseja

Video on kuvattu tammikuussa 2023. Toimittaja: Jani Aarnio, kuvaus: Jani Aarnio ja Juha Kokkala.

Tampereelle on avautunut Suomen ensimmäinen robottibusseja valvova etävalvontakeskus. Etävalvomo on jo toiminnassa ja sieltä valvotaan aluksi kolmea ajoneuvoa.

Täyden palvelun etäohjausta autonomisille ajoneuvoille tarjoava valvomo on vielä harvinainen myös maailmassa.

Tampereella pääsee matkustamaan robottibussilla osana joukkoliikennettä. Automaattibussi kuljettaa matkustajia kahdella reitillä, Hervannassa ja Hervannan ja Lintuhytin asuinalueen välillä.

Etävalvontakeskuksen arvioidaan tuovan lisää turvallisuutta automaattiliikenteeseen. Etäoperointikeskuksen teknologia hyödyntää myös tekoälyä ja koneoppimista. Keskus tarjoaa reaaliaikaista liikenteen seurantaa ja ongelmiin voidaan puuttua nopeasti.

Keskus valvoo aluksi kahta eri reittiä Tampereella. Seuraavassa vaiheessa toiminta laajenee Lahteen.

Valvomoa operoi tamperelainen robottibussioperaattori Remoted. Remotedin toimitusjohtaja Tatu Nieminen sanoo, että valvomo on tärkeä askel kohti täysin autonomista liikennettä. Niemisen mukaan etävalvontakeskuksessa on töissä kuusi koulutettua turvakuljettajaa. Heidät on koulutettu sekä olemaan robottibusseissa turvakuljettajina että valvomaan liikennettä.

Etävalvontakeskus toimii aina, kun ajoneuvot liikkuvat.