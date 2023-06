Muovijätteestä syntyy uusia ämpäreitä – Maailman ympäristöpäivää vietettiin muovinkeräyksen merkeissä

Maailman ympäristöpäivää juhlitaan useilla Suomen paikkakunnilla keräämällä kovaa muovijätettä jäteasemilla. Muoviteollisuus kerää ilmaiseksi kuluttajien kovamuoviset tuotteet kierrätykseen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Viime vuonna Ämpäristöteko *-*kampanjan yhteydessä kerättiin yhteensä 10 720 kiloa kuluttajien muovisia tuotteita. Jäteasemalta kerätty muovitavara lähtee eteenpäin jatkojalostukseen.

Kampanjan järjestäjän mukaan kotien muovipakkausten lajittelu sujuu jo Suomessa hyvin: niille on usein omat keräysastiat. Sen sijaan kovien muovituotteiden materiaalikierrätys on vasta alullaan.

Muovinkierrätyksen vaikeutena on ollut tuotemateriaalien moninaisuus: kerätylle muoville ei ole aina ollut helppoa löytää hyödyntämiskanavaa.

– PVC on haitallisin muovi, mikä ei toimi kierrätyksessä lainkaan. Sitä on nykyisin aika vähän missään muoveissa enää. Eniten sitä kotitalouksissa on pressuissa, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen.

Avaa kuvien katselu HSY:n käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen antaa ohjeita kierrätysmuovin laittamisesta keräysastioihin. Erityisesti hän varoittaa lelujen litiumparistoista, jotka tulisi poistaa ennen muovin kierrättämistä. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Kerätty muovi palautuu takaisin muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Sillä korvataan fossiilisia raaka-aineita uusien muovituotteiden valmistuksessa.

Muovin kierrättämisessä on käytettävä huolellisuutta. Kuvaus Kristiina Lehto, editointi Antti Kolppo.

Kerätystä muovista valmistetaan komposiittimateriaalia sekä muovirakeita uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Kierrätetystä muovista voidaan jälleenvalmistaa esimerkiksi kukkaruukkuja, muovikasseja, multasäkkejä, ämpäreitä, tiski- ja wc-harjoja.

Avaa kuvien katselu Helsinkiläinen Miska Helin toi kierrätykseen muuton yhteydessä siivottua kotitalousmuovijätettä. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Maksullinen muovinkeräys jatkuu Sortti-asemilla tempauksen jälkeenkin. Muovipakkauksia voi lajitella kiinteistöjen omiin keräysastioihin tai tuoda Rinki-ekopisteille.