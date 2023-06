Katso uudet laskelmat: Tässä ajassa sähköauto tulee bensa-autoa halvemmaksi ja vähäpäästöisemmäksi

Sähköauto voittaa bensa-auton ennakoitua nopeammin, kertovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisemat uudet laskelmat.

Traficom julkisti tiistaina uuden version Suomen ilmastopaneelin luomasta Autokalkulaattorista, jonka taustatiedot on nyt päivitetty. Laskurissa voi vertailla autoilun päästöjä ja kustannuksia eri käyttövoimilla.

Uusien laskelmien mukaan täyssähköauto on bensa-autoa ilmastoystävällisempi vaihtoehto jo alle kolmen vuoden ajolla. Suomalaiset ajavat keskimäärin 14 000 kilometriä vuodessa.

– Noin 30 000 ajokilometriä on se piste, missä sähköauton päästöt ovat pienemmät kuin bensiiniauton. Aiemmin se oli noin 50 000–60 000 kilometriä, sanoo professori ja Liikenteen tutkimuskeskuksen johtaja Heikki Liimatainen Tampereen yliopistosta.

Kustannuspuolella yhtä suuria harppauksia ei ole otettu.

Laskurin mukaan sähköauto tulee bensa-autoa taloudellisesti kannattavammaksi noin yhdessätoista vuodessa, kun ajokilometrejä kertyy keskimääräiset 14 000 vuodessa. Pienemmillä akuilla päästään alle 10 vuoteen.

Mitä enemmän ajaa, sitä nopeammin kustannushyödyt kuitenkin konkretisoituvat: yli 30 000 vuosittaisella ajokilometrillä sähköautosta tulee edullisin vaihtoehto jo alle viidessä vuodessa.

Alla olevista grafiikoista voit vertailla sähkö- ja bensa-autojen kustannuksia ja päästöjä.

Laskelmien taustaoletukset Grafiikat on piirretty Traficomin laskurin oletustietojen pohjalta: Ajoneuvon koko: keskikokoinen Auton hankintahinta: 22 709 euroa (bensa-auto), 37 270 euroa (sähköauto) Polttoaineen hinta: 1,986e/litra (bensiini), 0,18e/kwh (sähkö) Muut tiedot: Voit katsoa tietoja yksityiskohtaisemmin Traficomin sivuilla. Laskurissa kaikkia taustatietoja voi muuttaa vastaamaan oman auton tietoja. Avaa

Suurin syy sähköautojen päästöharppaukseen liittyy akkujen valmistuksen ja akkuteknologian kehittymiseen.

Sähköautojen akkujen valmistus on päästöintensiivistä työtä. Siksi sähköauton valmistuksesta syntyy enemmän päästöjä kuin samankokoisen polttomoottoriauton valmistamisesta.

Viime vuosina akkujen päästöt ovat kuitenkin vähentyneet, kun akkuteknologia on kehittynyt ja entistä suurempi osa akuista valmistetaan Euroopassa puhtaalla sähköllä. Noin puolet akkujen valmistuksen päästöistä johtuu käytetyn sähkön päästöistä.

– Akkujen kesto on myös parantunut. Uusimpien tutkimusten perusteella akkuja ei todennäköisesti tarvitse vaihtaa auton elinkaaren aikana, mikä vaikuttaa koko elinkaaren päästöihin, Liimatainen sanoo.

Hankintahinnat huitelevat vielä korkealla

Monelle autoilijalle hinta on kuitenkin päästöjä tärkeämpi mittari – eivätkä uusien sähköautojen hankintahinnat ole juuri pudonneet viime vuosien aikana.

Kustannustehokkaammat akut eivät ole tuoneet markkinoille halvempia sähköautoja, vaan sen sijaan autoihin tehdään entistä isompia akkuja, Liimatainen sanoo.

Laskurin mukaan täyssähkön ja bensa-auton kustannukset ovat samalla tasolla noin 150 000 kilometrin jälkeen, jos sähkö maksaa 18 senttiä kilowattitunnilta ja bensa vajaat kaksi euroa.

Vuonna 2022 pörssisähkön veroton keskihinta oli noin 15 senttiä kilowattitunnilta. Alkuvuonna sähkö on ollut vielä halvempaa, keskimäärin alle 10 senttiä kilowattitunnilta.

Sähköautojen valikoima edelleen rajallinen

Hintapuolesta huolimatta vaihtoehdot polttomoottorille kiinnostavat. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa 51 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli Traficomin mukaan sähköautoja, ladattavia hybridejä tai kaasuautoja. Vuosi sitten vastaavana ajankohtana osuus oli 34 prosenttia.

Ladattavien autojen osuus koko henkilöautokannasta on hieman yli 6 prosenttia.

Liimataisen mukaan yksi autokannan sähköistymistä hidastava tekijä on rajallinen mallivalikoima. Varsinkin pienemmissä autoissa valikoima on edelleen pieni, ja myös hintaero polttomoottoriautoihin on suurempi, hän sanoo. Tuleva EU-sääntely saattaa kuitenkin laittaa vauhtia tuotantoon.

– EU:n uusi päästönormi saattaa nostaa polttomoottoriautojen hintaa erityisesti pienten kokouokassa, ja siten tulisi valmistajille houkuttelevammaksi tehdä myös sähköautoja, Liimatainen sanoo.

Liikenteen sähköistäminen on yksi keino Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Kotimaan liikenne aiheuttaa yli viidenneksen Suomen päästöistä, ja tuosta viidenneksestä yli 90 prosenttia syntyy tieliikenteessä.

