Porin Langintiellä palaa Liinaharjan kartanon vanha maatalousrakennus

Länsi-Porissa Liinaharjan Langintiellä on syttynyt tulipalo vanhassa maatalousrakennuksessa. Liinaharjan kartanoon kuulunut rakennus on kärsinyt palossa suuria vahinkoja.

Paikan päällä oleva Ylen toimittaja Rami Koivula kertoo, että palo on suulissa eli vanhassa maatalouskäytössä olleessa varastorakennuksessa. Palokunta ei ole kertonut tulipalosta tarkempia tietoja.

Rakennus on Ylen tietojen mukaan 1940-luvulla rakennettu, ja sen omistaa nykyisin Porin kaupunki. Rakennus on ollut vuokralla. Tiettävästi rakennus on ollut jo aiemmin huonokuntoinen.

Hälytys paikalle tuli kahdeksan jälkeen maanantai-iltana. Paikalla on runsaasti pelastuslaitoksen yksiköitä.