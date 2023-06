Kahovkan padon murtuminen vaikuttaa molempiin osapuoliin Hersonin alueella, sanoo asiantuntija

Ukrainassa Hersonin alueella sijaitseva Nova Kahovkan vesivoimalan pato on räjähtänyt. Ukrainan eteläinen sotilashallinto kertoo Facebook-sivullaan venäläisten räjäyttäneen padon. Venäjä syyttää räjähdyksestä Ukrainaa.

Alueen kuvernöörin Oleksandr Prokudinin mukaan evakuointitoimet on aloitettu. Veden uskotaan nousevan kriittiselle tasolle tiistain iltapäivään mennessä.

Dneprjoelle vuonna 1956 rakennettu pato on 30 metriä korkea ja yli kolme kilometriä pitkä. Kahovkan voimalan padon avulla tuotetaan myös vettä Krimin alueelle ja Zaporižžjan ydinvoimalaan.

Avaa kuvien katselu Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

– Tämänhetkisen tiedon mukaan tuhoa on tapahtunut. Se vaikuttaa molempiin osapuoliin Hersonin alueella. Osittain pystytään tulvittamaan venäläisten asemia, mutta toisaalta se vaikeuttaa ukrainalaisten pyrkimyksiä päästä joen yli. Tietyllä tapaa tiettyjä haasteita, mutta myös mahdollisuuksia molemmille osapuolille, Ylen aamussa vieraillut Ukrainan sodan asiantuntija Emil Kastehelmi sanoo.

Venäjän miehityshallinnon pormestari Nova Kahovkassa sanoo valtionmediassa, että pato on kärsinyt vaurioita ”terrorihyökkäyksen” seurauksena.

– Jos tämä on venäläisten tekoja, niin kyse on puolustuslinjan rakentamisesta. Paineet ovat tässä Ukrainan puolella, sanoo Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro.

Väitteitä tuhoutuneista Leopard-panssarivaunuista

Venäjä tiedotti maanantain ja tiistain välisenä yönä estäneensä jälleen Ukrainan suurhyökkäyksen Donetskin alueella. Venäjän puolustusministeriö väittää Ukrainan kokeneen merkittäviä tappioita Donetskissa.

Venäjä väittää tuhonneensa 28 tankkia, joista kahdeksan olisi ollut Leopard-panssarivaunuja. Kastehelmen mukaan tuhoutuneista Leopardeista ei kuitenkaan ole ainakaan vielä saatu uskottavaa todistusaineistoa.

– Tiedetään, että useammalla alueella on tapahtunut pienimuotoisia hyökkäysoperaatioita. Keskeisin on ollut Velika Novosilkan alue. Siellä on ollut useampia pataljoonia hyökkäyksessä molemmin puoli kaupunkia, Kastehelmi sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Kastehelmen mukaan Ukraina on kärsinyt jonkun verran tappioita, mutta mahdollisesti saanut vapautettua muutaman kylän.

– Maksimissaan puhutaan muutaman kilometrin etenemisestä Ukrainalta, ei syvistä läpimurroista, jotka vaikuttaisivat merkittävästi rintaman yleistilanteeseen.

Kangaspuro huomauttaa, että tämänkaltaista uutisointia tullaan näkemään.

– Ukrainalla on syvä radiohiljaisuus, Venäjän intressi taas on korostaa miten menestyksellisesti torjuvat Ukrainan aloittamaa operaatiota. Nämä ovat sirpalekuvia sodan kokonaisuudesta. Mikä lopputulos tulee olemaan, on iso kysymysmerkki. Yksittäisten taisteluiden perusteella ei kovin suuria johtopäätöksiä voida vetää, Kangaspuro sanoo.

Venäjän väitteistä uutisoinut Reuters ei ole pystynyt riippumattomasti varmentamaan Venäjän väitteitä. Ukraina on torjunut väitteen siitä, että se olisi käynnistänyt vastahyökkäyksen Venäjää vastaan.