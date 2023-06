Metsäyhtiö perustaa Keski-Suomeen merkittävän luonnonsuojelualueen, pinta-ala 172 hehtaaria

Lempaatsuon luonnonsuojelualueen lajisto on monipuolista.

Ely-keskuksen biologin mukaan alueen lajisto on poikkeuksellisen monipuolista. Samalla Keski-Suomeen perustetaan myös toinen, pienempi luonnonsuojelualue.

Metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilva perustaa Keski-Suomeen kaksi uutta luonnonsuojelualuetta.

Ensimmäinen, Lempaatsuon luonnonsuojelualue, sijaitsee Keuruun ja Jämsän rajalla, ja on kooltaan peräti 172 hehtaaria. Alue on suopainotteista, ja siitä jopa kolmannes on luonnontilassa.

Keski-Suomen ely-keskuksen biologi Johanna Hallmanin mukaan alueella on noin 20:tä eri suotyyppiä, joista moni on uhanalainen. Lempaatsuolla on esimerkiksi äärimmäisen uhanalaista lettoräme-suota.

– Alueen lajisto on muutenkin poikkeuksellisen monipuolinen, ja siellä tavataan monia harvinaisia sammallajeja, kuten pelkästään letoilla kasvavaa matosammalta, kertoo Hallman Finsilvan tiedotteessa.

Toinen, Itävuoren luonnonsuojelualue, sijaitsee Viitasaarella. Se on kooltaan huomattavasti pienempi, reilut kahdeksan hehtaaria.

Itävuorella on iäkästä, jopa 140-vuotiasta havupuumetsikköä. Lisäksi siellä on lahopuita, keloja ja kallioaluetta.

Finsilvan maankäyttöasiantuntija Antti Hiltusen mukaan luonnonsuojelualueiden perustamisessa on kyse valtakunnallisesti merkittävästä päätöksestä.

– Lempaatsuon kokoisia kohteita harvemmin perustetaan, varsinkaan Keski-Suomeen, sanoo Hiltunen.

Jokamiehenoikeudet pysyvät voimassa

Jatkossa alueet ovat yksityisiä luonnonsuojelualueita. Ne on rauhoitettu metsätalouden toimenpiteiltä, kuten puunhakkuilta ja teiden rakentamiselta.

Molemmilla alueilla saa kuitenkin jatkossakin retkeillä, sienestää ja marjastaa, sekä lupien puitteissa myös metsästää.

Alueet ovat Finsilvan omistuksessa. Yhtiö on verkkosivujensa mukaan yksi Euroopan suurimmista yksityisistä ja itsenäisistä metsänomistajista.

Finsilva allekirjoitti sopimukset uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta Keski-Suomen ely-keskuksen kanssa.

Lempaatsuon luonnonsuojelualue on nyt osa Helmi-ohjelmaa, jossa kunnostetaan esimerkiksi lintuvesikohteita, metsäisiä elinympäristöjä ja soita.

Itävuoren luonnonsuojelualue sen sijaan liittyi Metso-ohjelmaan, jossa suojellaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä toimivia metsiä.

Helmi- ja Metso-ohjelma ovat molemmat ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön koordinoimia ohjelmia.

