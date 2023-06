Tietovuotaja väittää USA:n piilottelevan ufoja – Pentagon Ylelle: Ei näyttöä maan ulkopuolisesta teknologiasta

Pysäytyskuva Pentagonin julkistamasta ns. Gimbal-videosta, joka esittää laivaston lentäjän kuvaamaa tunnistamatonta kohdetta. Video on Pentagonin mukaan kuvattu tammikuussa 2015.

Tietovuotajan mukaan asiaa on salailtu kongressilta vuosikymmenten ajan ja hän on joutunut kostotoimien kohteeksi kerrottuaan tietonsa.

Entinen tiedusteluvirkamies väittää, että Yhdysvalloilla on hallussaan useita ilma-aluksia, jotka eivät ole ihmisten tekemiä. Osa aluksista on hänen mukaansa kokonaisia, mutta joistakin on vain osia.

Tietovuotajana mediassa esitellyn David Gruschin mukaan asiaa on salailtu kongressilta lainvastaisesti jo vuosikymmenten ajan.

Gruschin haastatteluja ovat julkaisseet Yhdysvalloissa tieteeseen ja aseteknologiaan keskittyvä verkkojulkaisu The Debrief sekä kaapeliuutiskanava Newsnation. Newsnationin ohjelmat eivät näy Euroopassa, mutta se on tviitannut haastattelusta otteita.

– Empiirinen data osoittaa ehdottomasti, että emme ole yksin, Grusch sanoo Newsnationin julkaisemassa ja toimittaja Ross Coulthartin tekemässä haastattelussa.

Grusch ei esitä julkisesti todisteita väitteidensä tueksi eikä hän väitä nähneensä viranomaisten tai yritysten haltuun päätyneitä tuntemattomia aluksia. Sen sijaan hän perustaa väitteensä salaiseksi luokiteltuihin tiedusteluasiakirjoihin, joita hän kertoo toimittaneensa kongressille.

Debriefin mukaan Grusch on työskennellyt National Geospatial-Intelligence Agency- (NGA) sekä National Reconnaissance Office (NRO) -tiedustelupalveluissa. NGA käsittelee paikkatietoa ja NRO operoi Yhdysvaltain tiedustelusatelliitteja. Molemmat toimivat puolustusministeriö Pentagonin alaisuudessa.

Pentagon ei kiistä eikä vahvista Ylelle

Yle pyysi Pentagonilta kommenttia Gruschin väitteiden todenperäisyydestä. Pentagonin tiedottaja Sue Gough lähetti Ylelle kirjallisen lausunnon, joka ei suoraan vastannut kysymykseen.

Goughin mukaan puolustusministeriön ufohavaintoja tutkivalla toimistolla (AARO) ei ole näyttöä maan ulkopuolisesta ”materiaalista” tai teknologian takaisinmallinnuksesta (reverse-engineering), ei nyt eikä aiemminkaan.

– AARO on sitoutunut seuraamaan dataa ja tutkimusta minne tahansa se johtaakin, Gough kirjoittaa Ylelle sähköpostitse.

AARO eli All-domain Anomaly Resolution Office on yksikkö, jonka tehtävänä on selvittää missä tahansa, sekä ilmassa, vedessä että avaruudessa, havaittuja erikoisia poikkeamia.

Gough lisää, että AARO on yhdessä muiden viranomaisten kanssa perustanut turvallisen menetelmän, jota noudattamalla ihmiset voivat toimittaa AARO:lle tietoa.

– AARO pitää tervetulleena mahdollisuutta puhua kenen tahansa nykyisen tai entisen viranomaisen tai sopimuskumppanin kanssa, jotka uskovat, että heillä on relevanttia tietoa historiakatsausta varten, Gough kirjoittaa.

Goughin kommentit koskevat siis ainoastaan AARO:n tutkimuksia, eivätkä niitä Pentagonin alaisia tiedustelujärjestöjä, joissa Grusch on työskennellyt. Erolla on merkitystä, koska puolustushallinnon eri organisaatioilla ja henkilöillä on erilainen pääsy salaisiin asiakirjoihin.

Tietovuotaja kertoi paljastuksensa kongressille

The Debrief kirjoittaa saaneensa vahvistuksen Gruschin väitteille useilta Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä ja esittää artikkelissaan joitakin lausuntoja Gruschin tueksi.

Tiedusteluyhteisöksi sanotaan Yhdysvaltain kaikkien tiedustelupalveluiden muodostamaa kokonaisuutta, jota valvoo kansallisen tiedustelujohtajan toimisto ODNI.

ODNI:n vastuulla on raportoida puolustushallinnon piirissä tehdyistä ufohavainnoista. Se on julkaissut aiheesta raportit juhannuksena 2021 ja tämän vuoden tammikuussa.

Grusch ei ole ensimmäinen, joka väittää Yhdysvaltain salailevan ei pelkästään havaintoja tunnistamattomista lentävistä esineistä, vaan jopa sitä, että Yhdysvallat olisi saanut näitä esineitä haltuunsa.

Vastaavia väitteitä on yleisesti pidetty katteettomina salaliittoteorioina.

Gruschin tapaus poikkeaa kuitenkin sikäli aiemmista, että Debriefin mukaan hän on kertonut saamistaan tiedoista sekä Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön yhteiselle tarkastusvirastolle että Yhdysvaltain kongressin molempien kamarien tiedusteluvaliokunnille.

Gruschin mukaan salailusta kertominen tarkastusvirastolle johti kostoon ja vastatoimiin häntä kohtaan. Hän on toimittanut tapahtumista asianajajansa laatiman valituksen ODNI:lle.

Virasta erottuaan Grusch on Debriefin mukaan hankkinut puolustushallinnolta etukäteen kirjallisen luvan haastatteluissa kertomiensa väitteiden esittämiseen. Lupa ei tarkoita, että Pentagon vahvistaisi Gruschin väitteet, vaan se tarkoittaa, että hänen julkisuudessa kertomansa väitteet eivät paljasta salaiseksi luokiteltua tietoa, eikä häntä siis voida syyttää sotilassalaisuuksien paljastamisesta.

Sen sijaan kongressille Grusch on Debriefin mukaan luovuttanut suuren määrän salaiseksi luokiteltua tietoa jo vuosikymmeniä jatkuneista salaisista hankkeista, joiden suojassa ufoja on hänen mukaansa tutkittu.

Pentagon julkisti ufovideoita vuonna 2020.

Ovatko ufot läheltä vai kaukaa?

Gruschin väitteiden kertominen tuli mahdolliseksi tietovuotajia suojelevan uuden lain myötä. Lain turvin tietovuotajat voivat kertoa havaintojaan kongressille ja viranomaisille, vaikka olisivat aiemmin joutuneet tekemään työtään koskevia vaitiololupauksia.

Debriefin mukaan Grusch työskenteli vuosina 2019–2021 NRO:n edustajana ufotutkimusyksikössä, joka tunnettiin lyhenteellä UAPTF. Sittemmin yksikön nimeä ja tehtävää on muutettu jo kahdesti, ja nykyisin se tunnetaan lyhenteellä AARO.

AARO:n johtaja Sean Kirkpatrick totesi senaatin puolustusvaliokunnan kuulemisen julkisessa osiossa huhtikuussa, että AARO ”ei ole toistaiseksi löytänyt uskottavaa todistusaineistoa maan ulkopuolisesta toiminnasta tai teknologiasta,” vaikka ei olekaan pystynyt selittämään kaikkia ufohavaintoja.

Tarkkaan ottaen Grusch ei väitäkään, että Yhdysvalloissa viranomaisten ja yritysten haltuun päätyneet alukset olisivat peräisin maapallon ulkopuolelta. Hänen mukaansa ne eivät kuitenkaan ole ihmisten luomuksia.

Gruschin väitteet julkaistiin ajankohtana, jolloin tunnistamattomista ilmiöistä on keskusteltu Yhdysvalloissa kiivaasti.

Lauantaina pitkän linjan tiedusteluasiantuntija Christopher Mellon vaati Politico-lehdessä viranomaisia julkistamaan mahdolliset materiaaliset todisteet ufoista. Mellon on työskennellyt muun muassa tiedustelusta vastaavana vara-apulaispuolustusministerinä.

Mellon ei halunnut kommentoida Gruschin paljastuksia Ylelle.

Viime viikolla puolestaan Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasa piti historiansa ensimmäisen julkisen seminaarin ufohavainnoista ja lupasi kirjallisen raportin aiheesta tänä kesänä.