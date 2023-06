Retkietiketti auttaa retkeilemään luontoa ja muita kunnioittaen

Retkeilyn kasvava suosio on tuonut kansallispuistoihin ja retkeilyreiteille paljon uusia kulkijoita. Luonnossa liikkuessa on hyvä muistaa retkietiketti.

Retkeilyn suosion nopea kasvu on luonut suosituimmille retkipaikoille roska- ja jäteongelman.

Porin ladun retkitoiminnan vetäjä Pirjo Weber on kuitenkin ilahtunut luontoliikkumisen lisääntymisestä.

Weberin mukaan roskaamisessa on usein kyse tietämättömyydestä tai ajattelemattomuudesta, harvemmin suoranaisesta välinpitämättömyydestä.

– Uusilla luontoliikkujilla voi olla hiukan retkietiketti hukassa, ei tiedetä mitä kuuluu oikeuksiin ja velvollisuuksiin, ihan roskien poisviemisestä lähtien.

Moni kulkija ei välttämättä ymmärrä, ettei biojätteitäkään voi luontoon niin vain jättää. Myös nuotiopaikoille valmiiksi tuodut klapit ja roskakori voivat luoda vääriä mielikuvia.

– Osa voi luulla, että siellä on muutakin kunnossapitoa. Vaikka paikalla on roskakori, niin omat roskat tuodaan maastosta pois, mikäli se on tupaten täynnä, Weber muistuttaa.

Weberin mukaan luonnossa liikkuessa on hyvä ajatella olevansa siellä vieraana: suositaan merkittyjä reittejä, kunnioitetaan luontoa ja eläimiä, ei roskata eikä sotketa, ja tulet tehdään ainoastaan sallituille paikoille.

– Ihmisten vierailusta metsään ei pitäisi jäädä mitään pysyviä jälkiä.

Hitaasti kiiruhtaen ja maisemista nauttien

Tänä viikonloppuna liikutaan luonnossa eri puolilla maata Suomen ladun Retkelle-päivien innostamana. Suomen Ladun jäsenyhdistykset järjestävät yli 80 eri kohderyhmille tarkoitettua retkeä ympäri Suomen.

Lauantaina Pirjo Weber vetää Kullaalla Joutsijärven ympäripatikoinnin.

Retkelle osallistuu kymmenkunta eritasoista retkeilijää, jotka viihtyvät luonnossa ja metsäpoluilla. Reitti järven ympäri ei sisällä suuria korkeuseroja, mutta maasto on silti kohtuullisen vaativaa.

– Maastopohja on todella kivikkoinen ja juurakkoinen, joten melkein koko ajan saa katsoa jalkoihin, Weber kertoo reitistä.

Retkellä on tarkoitus nauttia omien kengänkärkien lisäksi myös Joutsijärven kauniista maisemista, joten järven ympäripatikointiin on varattu kaksitoista tuntia.

– Monipuolinen ja vaihteleva kävelypohja haastaa koko kropan ja pään. Suomalainen luonto ja hiljaisuus ovat ylellisyyttä, retkitoiminnan vetäjä listaa luontoliikkumisen etuja.

Eikä retkelle aina tarvitse lähteä maaseudun rauhaan, vaan kaupungissakin on mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen.

– Porissakin on melkein jokaisella asuinalueella joutomaata, pientä metsää ja ojien vieruksia, missä kävellä.

Ohjatuilla retkillä turvallista aloittaa

Kokeneen retkeilijän mukaan yhteisretkillä on oma tunnelmansa. Samanhenkisen porukan kanssa on mukava liikkua ja ryhmästä saa myös turvaa vaativassa maastossa.

Joutsijärven ympäripatikoijilla on selässään päiväreput. Matkavauhti on pidettävä maltillisena.

– Viimeiset tunnit ovat kuitenkin aika raskaita, ja tärkeä on myös nauttia matkanteosta, muistuttaa Pirjo Weber.

Päiväretkelle riittää Weberin mukaan usein voileivät tai nopeasti valmistuvat kuppikeitot sekä riittävä määrä nestettä.

– Sitä voi ajatella niin, että mitä yleensä päivässä syö ja mitkä olisivat kevyitä ja helppoja kantaa.

Yön yli tehtäville retkille voi pakata mukaan retkikeittimen, mutta useimmat pärjäävät päiväretken ihan eväillä.