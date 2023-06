10 vuotta täyttävä Reko-toiminta on muuttanut sekä ruoan myyntiä että kulutustapoja – kiinnostus maailmalla on kasvussa

Kymmenessä vuodessa konsepti on levinnyt maailmalle. Samaan aikaan haasteena on löytää toimiva markkinointialusta tulevaisuutta ajatellen.

Reko-rengas täyttää tänään 6.6.2023 10 vuotta.

Pietarsaaresta vuonna 2013 alkanut suoramyynti tuottajilta kuluttajille on laajentunut 20 maahan, ja Reko-rinkejä on yhteensä noin 800.

Suomessa on 200 toimivaa rengasta. Perustaja Thomas Snellmanin mukaan asiakaspohja on melko vakaa, vaikka myynti huippuvuosien tasosta hieman on taantunut.

– Reko on yhtä ajankohtainen nyt kuin kymmenen vuotta sitten. Reko-toiminta ei olisi jatkunut, ellei niin olisi, Snellman toteaa.

Hänen mielestä järjestelmä on edelleen tuottajille yksi parhaista.

– Muitakin kanavia on olemassa, mutta ne ovat yleensä kaupallisia. Kuluttajanäkökulmasta ne voivat olla erittäin hyviä, mutta Reko on yksi harvoja, joka on myös hyvä tuottajalle.

Snellmanin mukaan etenkin pienet sekä aloittelevat tuottajat hyötyvät Reko-ringistä. Suuremmilla tuottajilla ei yleensä ole aikaa Reko-ringin kautta myymiselle. Poikkeuksia kuitenkin on.

– Eräs norjalainen tuottaja, jonka kanssa keskustelin, oli myynyt viiden miljoonan kruunun edestä Rekon kautta. Hän tosin asui Oslon lähistöllä, ja oli mukana useassa renkaassa, Snellman kertoo.

Avaa kuvien katselu Reko-myyntiä Vaasan Kasarmintorilla (arkistokuva) Kuva: Yle/Marie Sjölind

Kasvua maailmalla, Facebook alustana ongelmallinen

Maailmalla kiinnostus Rekoa kohtaan on kasvussa.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa Reko-rinkien suosio on kasvussa. Renkaitalöytyy 15 eri osavaltiosta, aina Alaskasta Wisconsiniin.

Australiassa on tutkittu, voisiko Reko-rinki toimia ruoan jakelukanavana kriisitilanteessa.

Snellman on luennoinut aiheesta vuosien varrella 18 eri maassa. Huhtikuussa hän vieraili Ranskassa luennoimassa tapahtumassa, jossa eräs europarlamentaarikko, sekä EU:n maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan jäsen oli pääpuhujana.

– Hän kertoi tietävänsä, mikä Reko-rinki on. Siitä on useasti ollut valiokunnassa puhetta. Silloin tuli sellainen ”wow, pitääkö tuo paikkansa”-tunne.

Reko-renkaan tulevaisuuden Snellman kokee valoisana. niin kauan kun hyviä tuotteita on saatavilla, löytyy myös asiakkaita.

Tulevaisuuden osalta haasteena on oikean markkinointialustan löytäminen. Nyt ilmoittaminen tapahtuu Facebookissa, joka ei enää ole niin suosittu nuorten parissa. Toistaiseksi se on kuitenkin Snellmanin mielestä toiminut halutulla tavalla.

Siksi Snellman on kieltäytynyt arviolta 200 yritykselle, jotka ovat ottaneet yhteyttä ja tarjonneet erilaisia palveluratkaisuja.

Juttu on tiivistelmä Svenska Yle Österbottenin artikkelista: Reko fyller 10 år – har påverkat både handel och konsumtion enligt grundaren