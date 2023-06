Jyväskylässä Harjun kentän remontti uhkaa viivästyä – juhlavuoden Kalevan Kisat vaakalaudalla

Jyväskylän kaupunginhallitus palautti Harjun stadionin remontin uudelleen valmisteluun. Remontin hintalappu on tällä hetkellä kaupungille liian suuri.

Jyväskylän kaupungin oli määrä peruskorjata ja laajentaa vuonna 2026 sata vuotta täyttävä Harjun stadion ennen juhlavuotta. Edelleen se on mahdollista, mutta kunnostustöiden päälle on noussut tummia pilviä.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina palauttaa hankkeen uudelleen valmisteltavaksi. Remontin hintalappu oli liian kova, että kaupunginhallitus olisi ollut valmis viemään sitä valtuuston päätettäväksi.

– Niin kuin on tiedossa, joudumme tätä kriittistä arviointia käymään myös monien muiden investointien kohdalla, kertoo Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin.

Harjun kentän peruskorjauksen ja laajennuksen kustannusarvio on yli 13 miljoonaa euroa.

Suunnitelmissa on ollut kentän suorituspaikkojen ja nurmikentän uusiminen, vanhan katsomorakennuksen saneeraaminen ja uuden kiinteän katsomon rakentaminen takasuoralle. Stadion-alueen lisäksi myös stadionin ulkopuolista puistoa olisi määrä kehittää.

Jyväskylän Kenttäurheilijoiden toiminnanjohtajalle Markku Koistiselle kaupunginhallituksen päätös oli pettymys.

– Rata kestää vielä muutaman vuoden, mutta jos halutaan järjestää suurempia kilpailuja, tarve on suuri. Vanha katsomo-osa ja rakenteet alkavat olla tiensä päässä. Tätä tekohengitetään vuosi vuodelta, että toimintaa pystytään järjestämään, toteaa Markku Koistinen.

Juhlavuoden Kalevan Kisat vaakalaudalla

Maanantain kokoontunut kaupunginhallitus ei kiistänyt remontin tarvetta.

– Kysymys on siitä, mikä on suuruusluokka ja aikataulu, että kustannukset voidaan hyväksyä, toteaa Jaakko Selin.

Kaupunginhallitus päätti, että remontti valmistellaan riisutussa muodossa mahdollisimman pian.

– Ehkä tuolta jostain ulkoalueilta voisi jotain ottaa pois, ja takasuoran katsomon tasoa voisi pienentää, puntaroi JKU:n toiminnanjohtaja Markku Koistinen mahdollisia säästön paikkoja.

Vuoden 2026 Kalevan Kisat on myönnetty Jyväskylään. Mikäli remontin ei tuohon mennessä valmistu, ei satavuotiaalla Harjulla Koistisen mukaan tuolloin kilvoitella yleisuheilun SM-mitaleista.

– Kyllähän me sitten joudutaan rasti vetämään jo myönnettyjen kisojen päälle. Kisat on saatu sillä varjolla, että täällä on juhlavuonna uusittu stadioni, toteaa Markku Koistinen.