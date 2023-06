Viisi valittua -dokumentti näyttää ministerien pehmeämmän puolen – tällainen on jo ennakkoon kohuttu HBO-suomalaistuotanto

”Valta voi näyttää myös tällaiselta”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) Viisi valittua -dokumentissa kuvaten Sanna Marinin (sd.) hallituksen johtoministereitä.

Dokumentissa seurataan oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (rkp), opetusministeri Li Anderssonin (vas), pääministeri Sanna Marinin (sd), valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon (vihr) työtä ja vapaa-aikaa. Katso videolta otteita dokumentista.

Ohjaaja Mia Halmeen ohjaamassa dokumenttisarjassa seurataan nykyisen toimitusministeristön viiden ministerin työtä ensin koronapandemian yllättäessä ja sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Myös Maria Ohisalon äitiyslomasijainen Emma Kari on mukana.

Kolmiosainen Viisi valittua -sarja on HBO:n ensimmäinen suomalainen dokumenttisarja. Halme on kovassa seurassa: vuonna 1972 USA:ssa perustettu HBO on tullut tunnetuksi palkintoja voittaneista alkuperäisdraamasarjoistaan kuten Sex And The City (Sinkkuelämää), Wire (Langalla) ja Game of Thrones.

Viisi valittua tulee katsottavaksi HBO Max -palvelussa Suomen lisäksi myös laajasti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Kulissien taakse mutta rajatusti

Naisministerit ovat päästäneet kamerat seuraamaan myös vapaa-aikaansa, mutta eivät aivan ilman ehtoja.

– Oma koti on itselle tärkeä paikka ja siellä haluan nimenomaan keskittyä omaan perheeseen. Sinne en ole toimittajia ottanut, kertoo Maria Ohisalo.

Yksi ministereistä antoi luvan kuvata kakkoskodissaan, muuten siviilielämää kuvattiin ulkona tai pihapiirissä.

Avaa kuvien katselu Juoksevaa pääministeriä Sanna Marinia eivät lenkillä kuvanneet vain dokumentin kuvaaja vaan myös sattumalta vastaantulleet kävelijät. Kuva: Pressbild / HBO Max

Viisikosta kaikki ovat äitejä ja neljällä on pieniä lapsia. Ministerien äitiys onkin näyttävästi esillä kolmiosaisessa dokumenttisarjassa, mutta lapsia suojeltiin julkisuudelta.

Ohisalo jännitti vauvansa käsittelyä kameran edessä

Maria Ohisalo oli kuvausten aikana syksyllä 2021 viimeisillään raskaana. Viikon päästä synnytyksestä Halmeen kuvausryhmä jo kyseli, josko pääsisi kuvaamaan.

– Kotona keskusteltiin siitä, että voiko oma lapsi näkyä dokumentissa. Päätimme että voi, jos kasvoja ei näy, kertoo Ohisalo.

Yhdenkään lapsen kasvoja ei kolmiosaisessa dokumenttisarjassa näytetä.

Tuore äiti, ministeri Ohisalo jännitti, saisiko vauvan nostettua vaunuista sulavasti ohjaajan käskystä.

– Siihen asti olin käynyt ulkoilemassa hänen kanssaan niin, että hänet oli pakattu vaunuihin moniin eri vaatteisiin ja viltteihin. Sitten ohjaaja sanoi, että ”nyt nostat vaan sen vauvan sieltä syliin”. Pakkasta oli paljon ja aurinko paistoi kirkkaasti ja lapsi oli juuri heräilemässä. En tiennyt miten toimia, muistelee Ohisalo.

Ohisalo myöntää, että sillä kohtaa päästiin aika henkilökohtaiselle tasolle.

Avaa kuvien katselu Ministeri Emma Kari pitelee sylissä lasta. Kenenkään lasten kasvoja ei näytetä dokumentissa. Kuva: Pressbild / HBO Max

Ohjaaja Mia Halme: Olen ihmisten puolella

Viisikon hallituskauden kohut, Katri Kulmunin eroaminen valtiovarainministerin tehtävästä ja pääministeri Sanna Marinin tanssivideot käsitellään dokumentissa verraten nopeasti. Oliko ohjaaja dokumenttia tehdessään ministerien puolella?

– Olen ihmisten puolella. En ole lähtenyt tekemään tätä haastamalla heitä vaan olen halunnut nähdä heidät kuten he ovat, ja antaa heille tilaa, sanoo Halme.

Avaa kuvien katselu Ohjaaja Mia Halme tunnetaan ihmisläheisistä ja yhteiskunnallisista töistään. Hänen huostaanotetuista lapsista kertova Ikuisesti sinun -dokumenttinsa palkittiin Jussilla vuonna 2011. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

– Media luo jatkuvasti sankaritarinoita ja tiputtaa sitten näitä sankareita jalustalta. Se ei ole tämän sarjan tarkoitus. Tämä dokumentti kertoo kokonaisuudesta ja naisista politiikassa naisista johtajina.

Virka-autoissa ministerien mukana kulkeva kamera näyttää myös epävarmuuden hetkiä kuten sen, miten Annika Saarikko pyytää puuteria lisätessään, ettei häntä kuvattaisi.

Sanna Marin liikuttuu kyyneliin kuvatessaan suomalaisten eläytymistä ukrainalaisten kohtaloon Venäjän hyökkäyssodassa. Myös ohjaaja liikuttui kohtausta kuvatessaan.

Avaa kuvien katselu Sanna Marin lisää huulipunaa. Naisten meikkaamisen kuvaaminen aiheutti joskus kiistoja dokumentin kuvauksissa. Kuva: HBO Max

Dokumentissa esiin nousee myös se, että nämä naiset ovat ponnistaneet päättäjiksi vaatimattomista taustoista. Ministerit nostavat vuorollaan esiin, kuinka viisikkohallitus syntyi Suomeen maassa tehdyn pitkäjänteisen tasa-arvotyön tuloksena.

Kriisivuosien kuvastoa

Ministerien kiireiset aikataulut tarkoittivat sitä, että kuvausryhmän piti olla valmis liikkumaan aina, kun ministerien tiukoissa aikatauluissa oli vapaa ikkuna. Ministerit myös peruivat jo sovittuja kuvauksia.

Dokumentin kansainvälinen taso huomioitiin kuvauksissa.

– Kansainvälisen yleisön takia dokumentissa ei käsitellä suomalaista päivänpolitiikkaa kuten soteuudistusta tai hoitajamitoitusta, kertoo ohjaaja Halme.

Avaa kuvien katselu Sanna Marin, Annika Saarikko, Maria Ohisalo, Li Andersson ja Anna-Maja Henriksson eduskunnan ministeriaitiossa. Kuva: HBO Max

Mukaan valitussa arkistomateriaalissa pääministeri Sanna Marin tokaisee kameroiden edessä lokakuussa 2022 Prahassa EU:n epävirallisessa huippukokouksessa, että ”tie ulos Ukrainan sodasta on se, että Venäjä lähtee ulos Ukrainasta”.

Otokset kevään 2020 Uudenmaan maakunnan sulkua valvoneista varusmiehistä muistuttavat voimassa olleesta poikkeustilasta.

Viisi valittua -dokumenttia voikin pitää paitsi tunteisiin vetoavana kertomuksena Suomen naisministereistä myös koosteena 2020-luvun alun kriisivuosista.

Ohisalo: Henkilövetoisuus politiikassa jyrää itse asiat

Vaikka väistyvä ministeri ja vihreiden johtaja Maria Ohisalo suostui muiden viisikon jäsenten lailla mukaan dokumenttiin, on hänestä itse politiikka jäänyt henkilöbrändien jalkoihin.

– On ongelmallista, että politiikasta uutisoinnissa keskitytään entistä enemmän mielikuviin ihmisistä ja henkilöiden valokuviin vaikkapa sen sijaan, että puhuttaisiin niistä itse asioista, sanoo Ohisalo.

Avaa kuvien katselu Poliittisten päätösten vaikutus suomalaisten arjessa ja päätösten taustat jäävät Maria Ohisalon mukaan uutisoinnissa liian usein sivuun. Kuva: Lauri Karo / Yle

Ohisalon mukaan monet yhteiskunnallisista kysymyksistä ovat politiikassa edelleen vahvasti sukupuolittuneita.

– Vaikkapa turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä miehiä kuullaan enemmän ja laajemmin, vaikka naisillakin on asiasta paljon sanottavaa, sanoo Ohisalo.

– Tästä sukupuolittuneisuudesta olisi varmasti aika vähitellen päästä eroon.

Viisi valittua katsottavissa HBO Maxilla 9. kesäkuuta ja TV5-kanavalla 14. kesäkuuta alkaen.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 8.6. kello 23:een saakka.