Anniina Hallasuo tekee töitä vesistöjen, Iida Karevesi suojateiden ja Riina Hynönen viestinnän parissa – virkaurallekin houkutellaan kesätöillä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus palkkaa runsaasti kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita.

Eniten työpaikkoja korkeakouluopiskelijoille on Seinäjoella, Vaasassa ja Kokkolassa. Yksittäisiä henkilöitä toimii myös muilla alueen paikkakunnilla. Nuoria palkataan 30 kaikille vastuualueille aina liikenteen suunnitellusta vesistöjen hoitoon ja maatalouden valvontatehtäviin.

– Me olemme ely-keskuksista suurin kesätyöllistäjä. Meidänkin tehtävä on edistää työllisyyttä. Esimiehiltäkin vaaditaan sitoutumista eli perehdyttäjiä tarvitaan niin toimistossa kuin maastossakin, sanoo viestinnästä vastaava päällikkö Camilla Juntunen.

Ely-keskuksen kesän harjoittelijamäärää on kasvatettu vuosi vuodelta. Muutama vuosi sitten kesätekijöitä oli parikymmentä, ja tänä kesänä määrä nousee yhä. Harjoittelijoista toivotaan korkeakouluopintojen jälkeen tekijöitä virkatyöhön.

– Me voimme tarjota ehkä alan ensimmäisen työpaikan. Meillä moni tekijä on aloittanut harjoittelijana. Ely-keskuskin kilpailee työmarkkinoilla tietyistä osaajista. Meillä on jo aloja, joihin on vaikea löytää osaajia.

Suunta virkauralle?

Vaasan yliopistossa hallintotieteitä ja aluesuunnittelua opiskeleva Iida Karevesi työskentelee liikennesuunnittelussa. Ihan kaikkea koulutusta ei ole tarjolla, niin oppia pitää hakea töistä.

– Yliopistolla ei ole tarjota aihe-alueeseen liittyviä kursseja. Itse halusin töiden kautta lähteä kartoittamaan taitoja.

Työt liikennesuunnittelussa vievät kolmen maakunnan alueelle. Kareveden tehtäviin kuuluu muun muassa suojateiden kohdat.

– Tieliikennelakia uudistettiin, ja nykyään 60:n rajoitusalueella ei saa olla suojatietä, jos ei ole valo-ohjausta. Suunnittelussa joko suojatie poistetaan tai nopeus lasketaan 50 kilometriin tunnissa.

Anniina Hallasuolla on ely-keskuksessa paikallinen työ vesistön parissa. Hän tekee Kauhajoella Sotkanluoman valuma-alueen suunnittelutöitä. Hallasuo opiskelee Oulun yliopistossa luonnontieteitä ja pesti sopii hänelle hyvin.

– Paljon paikkatietoaineistojen selvittelyä ja lisäksi maastossa kartoita maalajeja ja metsätyyppejä. Luonnontieteitä opiskelevana kiinnostavat virkamieshommat. Olen Seinäjoelta kotoisin, joten oli helppo hakeutua tänne töihin.

Riina Hynönen on kiinnostunut viestinnästä ja opiskelee alaa Vaasan yliopistossa. Kesä menee viestinnän harjoittelijana.

– Moni ystävä on ollut ely-keskuksessa samassa pestissä, ja hyvä maine kiiri.

Työ viestinnässä on laajaa, mutta perehdytyksellä oppii. Vielä joutuu asiantuntijoilta tarkistamaan tietoja ja paikkansapitävyyksiä.

– Työssä tulee jatkuvasti paljon uutta. Työnkuvaan kuuluu verkkosivujen päivittäminen ja sisällöntuotanto. Yritän kysellä muilta harkkareilta heidän töistään ja maastossakin töiden takia saa käydä.