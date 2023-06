Moni Venäjälle jäänyt sodan vastustaja kokee tulleensa ”joka suunnasta unohdetuksi”, sanoo Suomi-Venäjä-seuran Niina Sinkko

Liberaaleilla venäläisillä on enää vähän suuntia, joihin lähteä kotimaastaan, kertoo Suomi-Venäjä-seuran pääsihteeri Niina Sinkko 8 minuuttia -ohjelmassa. Toimittaja Olivia Din Belle kysyi, mikä näiden venäläisten tilanne on nyt.

Mikä on tavallisen venäläisen vastuu tilanteessa, jossa ukrainalaiset ovat valmiita kuolemaan vapaan ja demokraattisen Ukrainan puolesta. Voimmeko vaatia samaa venäläisiltä?

– Totta kai Venäjän yhteiskunta, Venäjän kansalaiset ovat päästäneet tilanteen liukumaan siihen tilanteeseen mikä se nyt on. Se on pitkän ajan tulos. Täytyisi toisaalta ymmärtää, että venäläiset ihmiset elävät diktatuurissa. He eivät elä yhteiskunnassa, jossa toimiminen on mahdollista, Sinkko kertaa.

Sinkon mukaan näyttää siltä, että tällä hetkellä Venäjältä puuttuu kokonaan joukkovoima. Toisenlaista suuntaa näyttävä oppositio on tukahdutettu.

Oppositiota ja sotaa vastustavia ihmisiä on lähtenyt Venäjältä. Mitkä maat ottavat tällä hetkellä vastaan venäläisiä ja millä ehdoilla?

– Heidän suuntansa alkavat käydä aika lailla vähiin. Tällä hetkellä pakeneminen tapahtuu Venäjän eteläpuolella sijaitsevien maiden kautta, Sinkko kertoo.

Miten Suomi ottaa tällä hetkellä venäläisiä vastaan?

– Suomeen on tullut sodan alkamisen jälkeen paljon erilaisia ihmisiä Venäjältä. On tullut ihmisiä mobilisointia pakoon ja sitten heitä, joille Venäjä tuli heti sodan alkamisen jälkeen hyvin ahtaaksi.

Olet paljon tekemisissä venäläisen, sotaa vastustavan kansalaisyhteiskunnan kanssa. Millaisia tarinoita näillä ihmisillä on?

– On kahdenlaisia tarinoita. On heitä, jotka ovat täällä lännessä ja jotka ovat voineet tulla tänne helpommin. Täällä he ovat saattaneet yllättyä siitä, että voivat puhua vapaammin.

– Venäjälle jääneiden sodan vastustajien tilanne on vaikea. Varsinkin pienissä kylissä. Moni heistä kokee olevansa joka suunnasta unohdettuja. Lähipiiristä heitä ei tue kukaan.

– Toiminta on todella maan alle painunutta. Tilanne on aika raaka. Moni on voinut tulla oman perheen ja yhteisön hylkäämäksi, Sinkko kertoo.

– Venäjän valtio tekee kaikkensa, että he eivät voisi toimia ja lännestäkään ei ole enää kontakteja samalla tavalla kuin ennen.

Suomi-Venäjä-seura on tuominnut Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja katkaissut kaikki yhteyden venäläisiin viranomaisiin.

Mikä merkitys Suomi-Venäjä-seuralla enää on pääsihteeri Niina Sinkko?

– Me olemme tässä tilanteessa se, joka tuottaa monipuolista tietoa Venäjästä. Sellaista tietoa, jota Suomi meidän mielestämme tarvitsee venäläisestä yhteiskunnasta.

– Suomi-Venäjä-seuran olomassaoloa ja sen saamaa valtion rahoitusta on sodan alkamisen jälkeen kyseenalaistettu. Erityisesti nyt naapurivaltioon liittyvä tuntemus on kuitenkin todella tärkeää, Sinkko sanoo.

Voit katsoa Niina Sinkon haastattelun kokonaisuudessaan Areenasta: