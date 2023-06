Mies kuoli yliajossa Hämeenlinnassa

Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön epäiltynä kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Hämeenlinnassa on tapahtunut yhden ihmisen kuolemaan johtanut yliajo. Hämeen poliisi tiedottaa, että Hämeenlinnan Katumantiellä tapahtui myöhään maanantai-iltana liikenneonnettomuus, jonka seurauksena hieman yli 60-vuotias mies menehtyi tapahtumapaikalla saamiinsa vammoihin.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan rikosnimikkeillä kuolemantuottamus ja liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Yksi henkilö on otettu kiinni rikoksesta epäiltynä ja hänen kuulustelunsa on aloitettu.

Esitutkinta on alkuvaiheessa eikä asiasta voida tutkinnallisista syistä kertoa tässä vaiheessa enempää, Hämeen poliisi toteaa tiedotteessa.