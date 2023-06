Kauko Turunen on käyttänyt eri vaalikampanjoihin yli 250 000 euroa pääsemättä eduskuntaan – osa ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksista puuttuu

Eilinen maanantai oli kansanedustajien ja varasijalle jääneiden viimeinen päivä jättää ilmoitus vaalirahoituksesta Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Yksi määräajan ylittäneestä oli Parkanon ääniharava Kauko Turunen, kristillisdemokraattien ehdokas Pirkanmaan vaalipiiristä. Yrittäjänä ja kiinteistösijoittajana toimiva 62-vuotias Turunen selittää ilmoituksen myöhästymistä arjen kiireillä.

– On ollut vähän haipakkaa. Olen ollut hallitusneuvotteluissa Säätytalolla. Ilmoitus on tehtävä, kun uhkaavat viiden tonnin sakolla, jos ilmoitusta ei tee, sanoo Turunen.

Turunen teki vaalirahailmoituksen tänään kesäkuun 6. päivänä. Ilmoituksen mukaan hän käytti vaaleihin rahaa 68 335 euroa, josta 66 345 euroa hän maksoi itse.

Koko Suomessa vaalirahailmoituksen jätti ilmoittamatta määräaikaan mennessä seitsemän vaaleissa mukana ollutta ehdokasta.

Kolme kertaa mukana eduskuntavaaleissa

Kauko Turunen on tuttu hahmo vaalikentillä. Hän on pyrkinyt kolme kertaa eduskuntaan, mutta tuloksena on kaksi varasijaa. Vaalityön hän on maksanut pääasiassa omasta pussista. Rahaa on palanut neljännesmiljoonan verran.

Tällä kertaa kampanjointi toi 2 850 ääntä, ja vuoden 2019 vaaleissa puolestaan 2 598 ääntä. Ensimmäisen yritys eduskuntaan oli Vaasan vaalipiiristä vuonna 2015, jolloin äänimäärä jäi noin viiteensataan.

– Vaaleihin kulunut raha ei kyllä harmita, rahaa on mennyt riittävästi, mutta ei mennyttä kannata murehtia. Rahaa on joskus bisneksissäkin mennyt väärään suuntaan, kommentoi Turunen.

Turunen kertoo hakeneensa säästöjä käyttämällä edellisistä eduskuntavaaleista jääneitä lakanoita.

Vaalityön aikana hän ehti kiertää yli sata paikkaa ympäri Pirkanmaata.

Jatkossa kunnallispolitiikkaa riittää

Kampanjarahaa Turunen on saanut yritystoiminnastaan. Viime vuonna hän myi ruotsalaisille yli 20 miljoonan euron liikevaihtoa tehneen maalausfirmansa.

Firma työllisti parhaimmillaan yli 300 työntekijää.

Kauko Turunen sanoo, että eduskuntaan pyrkiminen saa nyt riittää. Jatkossa hän keskittyy kunnallispolitiikkaan. Sen ymmärtää, sillä hänen suosionsa Parkanossa on poikkeuksellinen.

Näissä vaaleissa Turunen keräsi 37 prosenttia parkanolaisten äänistä. Edellisen kerran äänisaalis oli vieläkin suurempi, 45 prosenttia, mikä on Parkanon kaikkien aikojen ennätystulos.