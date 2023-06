Syrjäsalmen sillan korvaamiseen on kaksi vaihtoehtoa – lyhimmillään liikennekatkos olisi päivien mittainen

Vaihtoehtoina on väliaikainen varasilta tai uuden sillan toteuttaminen liittopalkkisiltana. Väylävirasto tekee päätöksen asiasta alkusyksystä.

Syrjäsalmen sillan korvaamisessa on päädytty kahteen vaihtoehtoon, kertoo Väylävirasto.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa nykyisen sillan paikalle rakennettaisiin varasilta. Silta olisi käytössä uuden sillan rakennustöiden ajan. Liikennöintikatkos olisi 2,5 – 3 kuukautta kesän 2024 aikana.

Toisessa vaihtoehdossa uusi silta rakennettaisiin teräksisenä jatkuvana liittopalkkisiltana. Se vaatisi vain yhden tuen vesistöalueelle. Liikennöintikatkos olisi Väyläviraston mukaan maksimissaan noin viikon.

Liittopalkkisillan rakentaminen onnistuisi kuitenkin vasta vuonna 2025 tai 2026. Aikatauluun vaikuttaa suunnittelutyön lisäksi hallinnolliset muutokset vesilupa-asioihin.

Tärkeä silta vientiteollisuudelle

Väylävirasto tiedotti huhtikuussa, että Kiteen Syrjäsalmen vanha silta laitetaan liikennöintikieltoon ensi vuoden alussa. Silloin liikennöintikatkon pelättiin kestävän jopa vuoden.

Vanha silta on käyttöikänsä päässä. Uuden sillan paalutustöiden yhteydessä huomattiin liikettä vanhassa sillassa, ja työt keskeytettiin

Ratayhteyden katkeaminen on Pohjois-Karjalalle kova isku. Osuudella kulkee yhteensä 24 junaa päivässä.

Henkilöliikenteen lisäksi rataa on käyttänyt maakunnan vientiteollisuus, joka on jo muutenkin vaikeuksissa Venäjän hyökkäyssodan suljettua Saimaan kanavan. Myös säännöllisten lentojen jatko Joensuun lentoasemalta on epävarmaa.

Väylävirasto on kevään aikana pohtinut vaihtoehtoja, joissa liikennöintikatkos voitaisiin saada mahdollisimman lyhyeksi turvallisuudesta tinkimättä.

