Moni karttaa opintolainan ottamista – “Nyt tuntuu tosi tyhjältä, kun on vain työt jäljellä”, sanoo vastavalmistunut Milla Posti

Milla Posti on käynyt opintojen ajan töissä lähikaupassa Rovaniemellä. Nyt valmistumisen jälkeen työt jatkuvat ainakin syksyyn asti.

Milla Posti on yksi yli 36 000 ammattiin valmistuneesta tänä keväänä. Yli puolet ammattikouluopiskelijoista tekee Kelan tietojen mukaan samoin kuin Posti, eli välttelee opintolainan ottamista.

– Mua jotenkin inhottaa ajatus, että on velkaa. En halua maksaa vielä tyyliin kymmenen vuoden päästä opintolainoja, sanoo Milla Posti, 20.

Milla Posti opiskeli Rovaniemellä Redu-ammattikoulussa maanmittausalaa ja valmistui kesäkuun alussa kartoittajaksi. Hän pystyi välttämään opintolainan ammattikoulun aikana töitä tekemällä.

Yli puolet ammattikouluopiskelijoista tekee samoin kuin Milla Posti, eli välttelee opintolainan ottamista. Ammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaneista, takauksen saaneista opiskelijoista 55,4 prosenttia jätti ottamatta opintolainaa viime vuonna, Kelasta kerrotaan.

Opintojen ajan Milla Posti oli töissä paikallisessa lähikaupassa myyjänä.

– Olen aloittanut työnteon 17-vuotiaana. Tykkään tehdä töitä. Aikataulu tuntuu tyhjältä, jos ei ole töitä täyttämässä kouluarkea. Ja tietysti haluan välttää opintolainaa mahdollisimman pitkälle, Posti kertoo.

Ammattikoulun aikainen työpaikka eli lähikauppa jousti työajoissa, ja siellä otettiin huomioon, että Postilla on myös opintoja.

Opintojen ja työn takia vapaa-aikaa ei paljon ollut, eikä erityisiä harrastuksia muodostunut.

– Olen ollut oikeastaan vain koulussa tai töissä. Nyt valmistumisen jälkeen on helpottunut olo, mutta on myös tuntunut tosi tyhjältä, kun ei ole enää mitään muuta kuin työt jäljellä.

Avaa kuvien katselu Posti aikoo hakea kartoittajan tai muitakin töitä, kun muuttaa Etelä-Suomeen. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Opintojen ja työn yhdistäminen vie voimia. Se on Milla Postin mukaan rankkaa, varsinkin, jos opiskelee kokopäiväisesti ja on täysiä päiviä koulussa.

Vanhemmat ja sukulaiset ovat auttaneet taloudellisesti.

– Aika pitkälti olen tullut toimeen omilla tuloillani, mutta totta kai vanhemmat ja sukulaiset, lähinnä mummo, ovat auttaneet.

Mummon ohjeella ja neuvoilla hyvä makkarakastike

Simosta kotoisin oleva Milla Posti on asunut Rovaniemellä nyt pari vuotta. Lähipiiri on tukenut uudessa elämäntilanteessa; omaan kotiin ja uuteen kaupunkiin asettumisessa. Aina voi soittaa äidille, mummolle tai siskolle, Posti sanoo.

– Kun olin muuttanut, ihan ensimmäinen, mitä kysyin, oli mummolta, että miten tehdään makkarakastike. Sain oikein hyvät ohjeet, ja osaan tehdä makkarakastikkeen nykyään, Milla Posti nauraa.

Simossa asuva mummo Anne-Maria Posti oli mukana valmistujaisissa Redu-ammattikoulussa Rovaniemellä lauantaina. Mummo tukee ja koettaa tasapainotella neuvomisessa: ettei tuppaudu liikaa, ja että antaa nuoren tehdä omat virheensä, mutta auttaa ja neuvoo aina tarvittaessa. Video: Elina Ervasti / Yle

Lukiopohjan jälkeen ammattikoulu sujui nopeammin

Milla Posti valmistui nyt ammattikoulusta, mutta hänellä on taustallaan jo lukio ja ylioppilaslakki. Hän opiskeli maanmittausalaa peruskoulupohjaisten opiskelijoiden joukossa Rovaniemellä. Normaalisti kartoittajaksi valmistuminen veisi kolme vuotta, Posti valmistui kahdessa vuodessa.

– Tahti tuntui hitaammalta, kuin mitä lukiossa oli. Lukio oli aika rankkaa, kun oli paljon lukemista. Amis meni hitaampaan tahtiin, oli itse ammattipuolta enemmän, ei ollut niin paljon lukemista kuin lukiossa, Milla Posti kertoo.

Kartoittaja on laaja-alainen työ. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi pohjakarttojen, tonttijakojen laadintaa ja kiinteistöjen muodostamista.

– Kartoittaja tekee sekä sisä- että ulkotöitä, ulkona tehdään mittaushommia ja sisällä erilaisten ohjelmien avulla karttoja ja kolmiuloitteisia malleja.

”Eihän se tunnu yhtä isolta jutulta kuin silloin kaksi vuotta sitten, kun valmistuin lukiosta”, tokaisee Milla Posti kartoittajan paperit kädessä.

Haaveena maantiedon opinnot yliopistossa

Tuore kartoittaja Milla Posti ei aio jäädä maanmittausalalle töihin ainakaan loppuiäkseen. Kesän ajan hän jatkaa kaupassa myyjänä Rovaniemellä. Myöhemmin hän aikoo hakea yliopistoon.

– Ajattelin hakea yliopistoon opiskelemaan maantiedon opettajaksi. Maantieto kiinnostaa. Yläasteen ja lukion maantiedon opettaja tavallaan inspiroi minua. Vaikutti siltä, että häntä itseään kiinnostaa asia tosi paljon. Ja opettaja kertoi paljon kirjan ulkopuolelta. Hän ei vain opettanut asioita kirjasta.

Oliko ammattikoulu turha mutka opintojen matkassa?

– Ei, onhan se yksi ammatti ja pystyn hakemaan sen alan töihin.

Jos Posti pääsee toteuttamaan haavettaan ja alkaa opiskella maantiedon opettajaksi, hän ei pysty välttämään opintolainaa.

– Vältän opintolainan ottamista mahdollisimman pitkään, mutta luulen, että yliopisto-opintojen aikana on lähes pakko ottaa opintolainaa. Yliopistossa opiskeleminen on huomattavasti rankempaa, eikä siinä pysty tekemään töitä yhtä paljon kuin ammattikoulun ohella.

Posti kertoo, mikä maantiedossa oikein viehättää.

Kokeilemalla eri aloja tajuaa, mitä haluaa tehdä

Milla Posti suoritti ammattikoulun opintojen ja myyjän töiden ohessa kursseja myös ammattikorkeakoulun puolella, Väylä-opinnoissa tradenomilinjalla. Se ei kuitenkaan tunnu omalta alalta ja tradenomiopinnot hän lopettaa.

Eri alojen kokeileminen on kuitenkin Postin mielestä tärkeää.

– Itselleni on tärkeää, että olen päässyt kokeilemaan ja miettimään. Koska ei todellakaan ole ollut tarkkaa suuntaa, mitä haluaa tehdä. On tosi hyvä, että on eri vaihtoehtoja ja pystyy kokeilemaan eri asioita ja sen kautta tietää, mitä haluaa tehdä.

