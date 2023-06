Yle Uutiset panostaa audiosisällön kehittämiseen: Olli Seurista uuden audion vastaava tuottaja

Eri podcastit ovat syntyneet aikanaan erilaisiin maailmoihin. Minun tehtäväni on kirkastaa, mitä me teemme ja miksi, sanoo Olli Seuri.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan uuden audion vastaavana tuottajana aloittaa Olli Seuri, 40. Aiemmin Seuri on juontanut radio- ja tv-ohjelmia sekä kehittänyt ja juontanut useita podcasteja, kuten suosittua Jaa, ei, tyhjiä, poissa -podcastia. Lisäksi hän on muun muassa toiminut Tampereen yliopiston journalistiikan työelämäprofessorina.

Uuden audion vastaavan tuottajan tehtävänimike on uusi, mutta audion parissa työskentely on Seurille tuttua. Nyt Seuri siirtyy taustalle, mikä tuntuu hänestä luontevalle. Hän ryhtyy kehittämään Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan audiokokonaisuutta puoleksitoista vuodeksi. Vastaava tuottaja etsii ja jakaa parhaita käytäntöjä podcast-tekemiseen ja tuotteiden tarjoiluun sekä kehittää aivan uudenlaista audiokerrontaa.

– Eri podcastit ovat syntyneet aikanaan erilaisiin maailmoihin. Minun tehtäväni on kirkastaa, mitä me teemme ja miksi, jotta yleisö ymmärtäisi selkeämmin, mitä podcasteja on ja milloin ne ilmestyvät.

Uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Riikka Räisänen sanoo podcast-kulutuksen olleen jo vuosien ajan kovassa kasvussa. Uudessa tehtävässä pyritään parantamaan ja selkeyttämään toimituksen audiosisältöjä, mihin hänen mukaansa Seuri on oikea tekijä.

– Olen iloinen, että saamme tähän tehtävään Suomen kenties kovimman uutis- ja ajankohtaisaudion osaajan, joka on sekä vahva, kokenut journalisti että vankka konseptoinnin taitaja.

Kuulijat uskollisia ja halajavat rutiineja

Alalla on ollut digitaalisen ja mediamurroksen myötä pelko siitä, että sisältöjen rutiinikäyttö loppuu, kun ihmisillä on rajaton määrä sisältöjä käsissään, Seuri kertoo. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan Seurin mukaan ainakin uutisaudioiden osalta näyttää siltä, että ihmiset arvostavat säännöllisyyttä ja ennustettavuutta.

– Sitä meidän on mietittävä. Suhde yleisöön on tietenkin erilainen kuin 10–20 vuotta sitten, mutta meidän tehtävämme on tarjota sisältöjä nykyisenkaltaiseen rutiinikäyttöön.

Päätoimittaja Räisänen toivoo, että tulevaisuudessa yleisö pystyisi erottamaan sisällöt toisistaan, että ne olisivat helposti löydettävissä ja käytettävissä sekä lunastaisivat lupauksensa.

– Haluamme, että yleisö löytää audiotarjonnastamme itselleen sopivan tavan kuluttaa uutis- ja ajankohtaissisältöjä oli se sitten päivittäin ilmestyvä uutispodcast, politiikan tai ulkomaiden tapahtumiin syventävä audiotuote.