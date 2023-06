Analyysi: The Kardashians on enää vain tarkkaan harkittu mainos

Kardashianien suoratoistosarja The Kardashians palaa säästöliekillä. Se antaa katsojalle vain välttämättömän, ei yhtään ylimääräistä.

Tällä hetkellä käynnissä on vuonna 2022 alkaneen sarjan kolmas tuotantokausi. Pääosassa on edelleen Kris Jenner ja hänen tyttärensä Kim, Kourtney ja Khloé Kardashian sekä Kendall ja Kylie Jenner. Heidän tavallista arkeaan ei kuitenkaan juuri nähdä – vain kiiltokuvamaista pintaa.

Vuonna 2007 Keeping Up with the Kardashians tarjosi kenelle tahansa mahdollisuuden kurkistaa rikkaan perheen elämään. Sarjaa julkaistiin 20 tuotantokautta vuoteen 2021 asti, ja se nosti Kardashian-Jenner-perheen maailmankuuluksi. Sarjan ansiosta perheenjäsenet ovat nykyään maailman seuratuimpiin lukeutuvia sosiaalisen median vaikuttajia.

Keeping Up -sarjassa Kardashianit esitettiin toisinaan myös epäedullisessa valossa. Kamerat tirkistelivät perheen yksityisiä hetkiä. Uudessa sarjassa perheenjäseniä kuvataan lähinnä työskentelemässä, juhlimassa ja matkustamassa.

Yksi keskeinen syy muutoksiin on se, että päätähdet ovat itse The Kardashians -sarjan vastaavia tuottajia. He pystyvät valikoimaan, mitä he haluavat elämästään näyttää – eivätkä he halua näyttää paljoa. Sarja tuntuu tarkkaan kontrolloidulta mainosvideolta.

Avaa kuvien katselu Uudella tuotantokaudella Kim Kardashian puhuu vaikeasta suhteesta entiseen mieheensä Kanye Westiin. Kuva: AOP

Perheen keskeisimmät käänteet tapahtuvat nyt kameroiden ulkopuolella, ja ne kuitataan jälkikäteen kuvatuilla haastatteluilla. Katsoja ei pääse mukaan tapahtumien keskelle, vaan hän kuulee niistä perheenjäsenten itse muotoileman version.

Tekijät tuntuvat luottavan siihen, että sarjaa katsotaan joka tapauksessa – ovathan pääosassa Kardashianit. Perhe on jo lunastanut paikkansa julkisuudessa, eikä heidän tarvitse enää houkutella katsojia luomalla skandaaleja ja puheenaiheita. Nyt he voivat vain olla, ja heitä katsotaan silti.

Myös Variety-lehdessä kritisoidaan The Kardashians -sarjaa siitä, ettei siinä tapahdu mitään. Henkilökohtaisten suhteiden sijaan kuvataan työntekoa.

Kolmannen kauden toisessa jaksossa Kim ja Khloé vastaavat Varietyn kritiikkiin. He sanovat jakavansa elämästään kaiken mutta vetoavat siihen, että heidän elämänsä on muuttunut 15 vuoden aikana.

– Kun aloitimme Keeping Upin, olimme 20-vuotiaita. Meillä ei ollut lapsia eikä elämää ja tämä oli ainoa työmme ja uramme. Ei ollut edes sosiaalista mediaa, Kim kertoo The Kardashians -sarjassa.

Suuri muutos on tosiaan tapahtunut. Nyt Kardashian-Jenner-perheessä jokaisella on omat tuotemerkkinsä, ja niiden esitteleminen täyttää suurimman osan sarjasta. Kolmannen tuotantokauden kahdessa ensimmäisessä jaksossa on mainostettu jo Krisin siivoustuotemerkkiä, Kimin ja Khloén vaatemerkkejä, Kourtneyn vitamiini- ja lisäravinnemerkkiä, Kendallin tequilamerkkiä ja Kylien kosmetiikkamerkkiä.

Avaa kuvien katselu Äiti-tytär-suhteita kuvataan The Kardashians -sarjassa paikoitellen jopa samastuttavasti. Kuvassa Kylie Jenner ja hänen tyttärensä Stormi. Kuva: AOP

Vaikka uusi The Kardashians -sarja on epäaidon tuntuinen ja täynnä mainoksia, siloitellun pinnan takana on myös pilkahdus jotain aitoa. Sarja kuvaa äiti-tytär-suhteita – nyt jo useammassa sukupolvessa.

Uudella kaudella Kim kertoo äidilleen siitä, kuinka vaikeaksi hänen entinen miehensä Kanye West tekee hänen elämänsä. Khloé sen sijaan keskustelee äitinsä kanssa melanoomastaan.

Sarjassa nähdään edelleen myös siskosten välisiä riitoja. Aiemmassa Keeping Up with the Kardashians -sarjassa Kimin ja Kourtneyn erimielisyydet äityivät jopa fyysisiksi. Uudella The Kardashians -kaudella Kourtney syyttää Kimiä siitä, että tämä käytti hänen häitään liiketoimintamahdollisuutena.

Toisaalta sarjassa nähdään myös, kuinka siskokset tukevat toisiaan ja pitävät hauskaa yhdessä – Kendall esimerkiksi opettaa Kylieta ajamaan manuaalivaihteista autoa. Olen itse varttunut kolmen siskon kanssa, joten tällaiset hetket tuntuvat samastuttavilta, vaikka todennäköisesti ovatkin pitkälti käsikirjoitettuja.

Kaikki samastuttaviksi tarkoitetut kohtaukset eivät kuitenkaan onnistu tehtävässään – osa vain korostaa entisestään Kardashianeiden ja katsojan välistä railoa. Kun Kim puhuu sarjassa kokkaamisesta ja siivoamisesta, katsoja tietää, että todellisuudessa kokit ja siivoojat hoitavat askareet hänen puolestaan. Samoin rahaongelmista puhumista on vaikea ottaa vakavasti.

Ehkä samastumista enemmän sarjaa katsotaan eskapismin perässä. Tutkijatohtori Pauliina Tuomi kertoo Ylen Kulttuuriykkösessä, että The Kardashians edustaa tositelevision kiillotettua puolta mutta vetoaa silti kuluttajaan. Se tarjoaa mahdollisuuden paeta omaa arkea siloiteltuun ja kiilloteltuun Kardashianien maailmaan.

– Se, mihin tosi-tv tuli ja vastasi oli se, että tavikset pääsevät ruutuun ja tavallista elämää tykätään seurata. Kardashians on pystynyt pitkään vastaamaan juuri siihen, ei tosin ollenkaan autenttisella materiaalilla, Tuomi kuvailee.

Kuuntele Kulttuuriykkösen keskustelu Kardashianeista.

Mutta kuinka pitkälle eskapismi kantaa? Kardashianeiden suosio on alkanut hiipua tapahtumaköyhän televisiosarjan lisäksi myös muista syistä. Inkeri Harju kirjoittaa Helsingin Sanomissa, että Kardashianeiden valtakautta uhkaavat niin ilmastokriisi, muuttuneet kauneusihanteet kuin myös Z-sukupolvi, joka arvostaa aitoutta.

Kim ja Khloé ovat vahvistaneet, että The Kardashians jatkuu kolmannen tuotantokauden jälkeen vielä 20 jaksolla. Tämä tarkoittaa ainakin neljättä ja mahdollisesti viidettä tuotantokautta. Valtakausi siis jatkuu – ainakin toistaiseksi.

The Kardashians jaksot julkaistaan torstaisin Disney Plus -suoratoistopalvelussa.

Oletko seurannut sarjaa? Mitä mieltä olet uudesta tuotantokaudesta? Voit keskustella asiasta 9.6. kello 23:een saakka.

Lue myös: Murhaoikeudenkäynti ja seksivideo nostivat perheen kansainväliseen julkisuuteen – ansaitsevatko Kardashianit saamansa huomion?