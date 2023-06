Naista Pikku Huopalahdessa ampunut mies yritti hävittää aseen ankkalampeen, epäilee poliisi

Helsingin poliisi uskoo saaneensa haltuunsa Pikku Huopalahdessa tapahtuneen epäillyn murhan tekovälineen.

37-vuotias nainen löydettiin vakavasti loukkaantuneena pysäköidystä autosta torstaina 20. huhtikuuta. Hän kuoli vammoihinsa myöhemmin sairaalassa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo, että poliisi löysi luvattoman ampuma-aseen ankkalammesta noin kilometrin säteellä tekopaikasta.

– Hyvinkin voitaisiin uskoa, että se on nopeasti teon jälkeen pyritty sinne hävittämään.

Epäilty murha tapahtui parkkihallissa. Poliisi selvittää yhä tapahtumien kulkua.

Lindholm kertoo, että poliisin tämänhetkisen käsityksen mukaan kaksi ihmistä ovat olleet ajoneuvon sisällä, jossa ampuminen on myös tapahtunut. Uhria ammuttiin käsiaseella päähän.

49-vuotias mies vangittiin epäiltynä henkirikoksesta 24. huhtikuuta. Hän on edelleen vangittuna.

Poliisi on aiemmin kommentoinut, että epäilty ja uhri tunsivat toisensa.

– Jos jonkinnäköinen tapaaminen rikoksen tekopaikalla on ollut ja tapaamiseen on varustauduttu ampuma-aseella, niin katsomme, että se kertoo siitä, että tekoa on suunniteltu ennakolta.

Kunniaväkivallan mahdollisuuteen poliisi ei tässä vaiheessa ota kantaa.