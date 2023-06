Ukrainalaiselle taiteilija Kateryna Yehorovalle Taidekeskus Salmela on ollut koti viime ajat – “Tämä on melankolinen paikka, ja se sopii”

Kateryna Yehorovan töissä on ollut teemana aina leikittely valolla. Viime aikoina keskeiseksi teemaksi on noussut koti.

Taidekeskus Salmelan taiteilijoiden talviresidenssi muuttuu maailmantilanteen takia myös kesäresidenssiksi. Ukrainalaisten nuorten taiteilijoiden töitä on esillä kesän näyttelyssä.

Kateryna Yehorova esittelee töitään Taidekeskus Salmelan Domanderin näyttelytilassa Mäntyharjulla. Teoksissa on tunnistettavissa Salmelan päärakennus, revontulet, hangella juokseva kettu ja hämärään piirtyviä hevosia.

Kaikkia töitä yhdistää vesi. Yehorovan työt syntyvät siitä, mitä hän ympärillään näkee. Salmelassa järvi on kaikkialla, minne katsookin.

– Suurin tällä tekniikalla tekemäni työ esittää pelkkää järveä. Olen seurannut täällä veden dynamiikkaa sen eri olomuodoissa, Yehorova sanoo.

Avaa kuvien katselu Katerina Yehorovan töiden inspiraation lähteenä on ollut Mäntyharjun Pyhävesi. Kuva: Riina Kasurinen / Yle

Yehorovan työt ovat taidegrafiikkaan viittaavia guassimaalauksia. Salmelan residenssissä hän on työskennellyt tammikuusta alkaen. Taiteilijan kotikaupunki on miljoonan asukkaan Odessa.

Teosten teemana on koti

Salmelan hiljaisuus ja ympäristön rauhallisuus ovat auttaneet Yehorovaa taiteen tekemisessä.

– Salmela on melankolinen paikka. Se sopii hyvin omiin tunnelmiini ja on auttanut minua tavoittamaan paremmin tunteitani ja ajatuksiani kodista ja sodasta.

Avaa kuvien katselu Residenssiin kutsutuille taiteiljoille asuminen ja työskentely Taidekeskus Salmelassa ovat ilmaisia. Kuva: Riina Kasurinen / Yle

Koti on ollut Yehorova töiden teema viimeiset puolitoista vuotta. Monissa hänen teoksissaan on symbolisesti esimerkiksi taloja.

– Ajattelen kaiken aikaa, missä kotini on, mikä on henkinen kotini. Ajattelen kotikaupunkiani ja kotimaatani. Se masentaa, mutta tällaista elämäni nyt on. En voi olla ajattelematta Ukrainaa.

Avaa kuvien katselu Ukrainaistaiteilija Sergii Shaulisin veistokset käsittelevät ihmisen sisintä ja sotaa. Taustalla lappeenrantalaisen Jussi Pirttiojan töitä. Kuva: Riina Kasurinen / Yle

Syksy tuo Salmelaan lisää ukrainalaisia taiteilijoita

Yehorova jää Salmelaan näillä näkymin elokuun loppuun asti. Tavallisesti Salmelan residenssitoiminta loppuu kesän koittaessa.

Toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala kertoo, että maailmantilanteen takia taidekeskus on toivottanut ukrainalaiset taiteilijat asumaan ja työskentelemään tiloissaan myös kesällä.

– Syksyllä sieltä on saapumassa ilmeisesti aika paljon lisää taiteilijoita, Hoikkala sanoo.

Domanderin näyttelytiloissa on nähtävillä myös kahden muun ukrainalaisen taiteilijan sekä 15 suomalaistaiteilijan töitä. Heidät on valittu 340 taiteilijan joukosta Salmelan Nuorten kuvataidekilpailuun. Palkinnot jaetaan 1.7.

Avaa kuvien katselu Nuorten kuvataidekilpailussa on esillä muun muassa Rosa Kansalan veistoksia ja Aleksi Puustisen vanerista ja viilusta tehtyjä töitä. Kuva: Riina Kasurinen / Yle

Vaikka talvi Salmelassa on ollut Yehorovalle melankolinen, hän on vahingossa onnistunut toteuttamaan lapsuuden unelmansa.

– Katsoin ikkunasta ulos, enkä voinut uskoa silmiäni: revontulia! Olen haaveillut näkeväni niitä pienestä tytöstä saakka, Yehorova kertoo.