30 palokunnan yksikköä lähti suurpalotehtävään Loimaalla – palokunta sai palon Dinoliftin tehtaalla hallintaan nopeasti

Pelastuslaitos sai hälytyksen Dinoliftin teollisuuslaitokselle Loimaalle tiistai-iltana kuuden aikaan. Palo syttyi rakennuksen kattorakenteissa ja se on nyt hallinnassa.

Pelastuslaitos on saanut hallintaan Loimaalla Dinoliftin teollisuusrakennuksen katolla syttyneen tulipalon.

Palokunta sai paikalle suurpalohälytyksen tiistai-iltana ennen kello kuutta.

Teollisuuslaitos sijaitsee Raikkolantiellä ja se on hyvin laaja, yli toistakymmentätuhatta neliömetriä. Paikalle lähti 30 pelastuslaitoksen yksikköä.

– Hätäkeskus hälytti alkutietojen perusteella pelastuskomppanian kokoisen lähdön. Tieto oli, että palo on rakennuksen kattorakenteissa. Ensimmäisten yksiköiden saavuttua paikalle palomiehet saivat tilanteen nopeasti hallintaan, päivystävä palopäällikkö Juha Virto sanoo.

Avaa kuvien katselu Dinoliftin teollisuuslaitoksen halli Loimaalla kuvattuna vuonna 2019. Kuva: Nora Engström / Yle

Virto kertoo, että rakennuksen kattorakenteissa on tehty töitä. Ensiarvio on, että palo on saattanut saada alkunsa näistä töistä.

Palon jälkisammmutustyöt jatkuvat, eikä palon pitäisi enää levitä. Alue raivataan, ja sitä tarkkaillaan hetki. Sen jälkeen palokunta luovuttaa jälkivartioinnin kiinteistön omistajalle.

Virto kiittelee sitä, että hälytys palosta tuli nopeasti ja palo saatiin nopeasti sammumaan. Henkilövahinkoja ei tullut.