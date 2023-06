Kahovkan padon tuhoamisesta hyötyy eniten Venäjä, arvioi ISW

Ukrainan sotaa tarkasti seuraava ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) ei ole vielä pystynyt tekemään itsenäistä arviota siitä, kuka on vastuussa Kahovkan padon tuhoamisesta.

Ajatushautomo kertoo kuitenkin länsimaiden johtajien esittämien arvioiden tukevan sen aiemmin tekemää ennustetta, jonka mukaan Venäjä hyötyisi padon tuhoamisesta huomattavasti Ukrainaa enemmän. Joen varrella yli 80 asutusta on tulvien vuoksi uhattuna.

Dneprjoen alajuoksun tulvat tekevät myös joesta leveämmän, mikä tekee joen ylityksen Ukrainalle entistä haastavammaksi. Joen ylittäminen ei ole puolustusasemiin ryhmittäytyneille venäläisjoukoille tarpeellinen.

Padon tuhoutuminen pakotti ukrainalaisjoukot perääntymään tulvien tieltä, Venäjän kohdistaessa tykistötulta Ukrainan asemiin.

Vaikka virallisesti on aikaista sanoa, kuka räjäytti Kahovkan padon, Ukrainassa ei epäilty hetkeäkään, että sen takana eivät olisi Venäjän joukot, kertoo toimittajamme Maxim Fedorov kommentissaan. Kiova syytti Venäjä luonnontuhonnasta ja teknologisesta terrorismista.

Padolta kuului räjähdyksiä

ISW:n mukaan sekä ukrainalaiset että venäläiset lähteet ovat kertoneet kuulleensa räjähdyksen ääniä Kahovkan vesivoimalasta tiistaina aamuyöllä. Tämän jälkeen kerrottiin veden syöksymisestä padon läpi ja Dneprjoen pinnan nopeasta noususta.

Ukrainan mukaan 80 asutusaluetta on alueella, johon tulvan odotetaan ulottuvan. Myös Venäjä ilmoitti evakuoineensa ihmisiä usealta alueelta.

Ylen toimittaja Antti Kuronen saapui tiistaina Mykolajiviin eteläisessä Ukrainassa ja tapasi tulvan tieltä evakuoituja ihmisiä.

Ukrainan vesivoimasta vastaavien viranomaisten mukaan patoaltaan odotetaan tyhjenevän kokonaan neljän vuorokauden kuluessa. Tulva saattaa ulottua 120 kilometrin päähän padosta.