Uudessa lastensairaalassa selvittiin alkuvuoden kriisistä – sydänleikkausjono on yhä liian pitkä

Uuden lastensairaalan sydänleikkausjono on kaventunut yli 40:llä potilaalla.

Tällä hetkellä Uuden lastensairaalan leikkausjonossa on 69 sydänlasta, kun vielä viime vuodenvaihteessa leikkausta odotti 110 lasta.

Lasten sydänleikkausjonoa on saatu lyhennettyä kuluvan vuoden aikana Uudessa lastensairaalassa. Potilasjono on kaventunut viime vuodenvaihteessa 110 potilaasta 69:ään, kertoo HUS tiedotteessaan.

HUSin lastenkirurgian linjajohtajan Jukka Salmisen mukaan sydänjonojen lyhenemiseen on vaikuttanut alhainen syntyvyys sekä potilastilanteen luonnollinen vaihtelu. Lisäksi jonoa on kaventanut painotus sydänleikkauksiin, joiden tehohoitovaihe on mahdollisimman lyhyt.

HUSin Lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjän mukaan akuutti ongelma on lieventynyt.

– Tavoitteenamme on, että sydänjonossa on korkeintaan 50 lasta, eikä yksikään heistä ole jonottanut leikkaukseen yli kuutta kuukautta, Petäjä sanoo.

HUS rekrytoi hiljattain kymmenkunta hoitajaa HUSin vastasyntyneiden ja lasten tehohoitoyksiköihin.

Kansallinen huoltovarmuus ja toimintavalmius edellyttävät, että lasten teho-osasto Laaksossa voidaan pitää pysyvästi auki 12 tehohoitopaikkaa. Tällä hetkellä hoitopaikkoja on auki kahdeksan.

Lasten sydänleikkaus on mahdollista myös Kööpenhaminassa

Viimeisen kahden kuukauden aikana Uusi lastensairaala on tarjonnut leikkausmahdollisuutta lapsipotilaille Kööpenhaminan Rigshospitaletissa.

Leikkausmahdollisuutta on tarjottu kahdellekymmenelle perheelle, joiden lapsella on sydänleikkaushoitoa vaativa, mutta ei välittömästi henkeä uhkaava sydänvika tai -sairaus. Ehtona leikkaukselle on se, että lapsi tulee leikkaukseen ilman infektioita.

Rigshospitalet käyttää suomen- tai ruotsinkielistä tulkkia tiedottamisessa.

HUSin Jari Petäjä näkee yhteistyössä uskoo yliopistosairaaloiden välisen leikkausliikenteen lisääntyvän tulevaisuudessa, koska terveydenhoidon kriisi on yleiseurooppalainen. Yhteistyö eurooppalaisten sairaaloiden kanssa on Petäjän mukaan tuttua, sillä HUSissa on joitain harvinaisia potilaita, joiden hoitoa ei ole Suomessa saatavilla.