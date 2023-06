Ninja Alanen, 17, kavereineen etsii kesäkaarasta jännitystä suveen – käytettyjen henkilöautojen kauppa vilkastuu kesällä

Kesä on ollut historian saatossa perinteinen aika hankkia auto. Suomalainen kesäautokulttuuri on yhä elossa, mutta se on vuosien varrella muuttanut muotoaan.

Raaseporilaiset nuoret Ninja Alanen, Benjamin Suutari ja Ronnie Katkovsky, aikovat hankkia autonsa silloin kun moni muukin suomalainen – kesällä.

– Me olemme etsimässä meidän kesäretkeä varten autoa, joka olisi suhteellisen halpa. Ehkä joutuu vähän korjailemaan ja katsomaan, kuinka pitkälle pääsee, Alanen kertoo.

Kaverukset eivät ole ainoita. Käytettyjen henkilöautojen kauppa kasvaa kesäaikana noin viidenneksellä verrattuna muihin saman vuoden kuukausiin. Ilmiö toistuu vuosittain. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausalan mukaan voidaan puhua kesäautoilmiöstä.

– Kesäautoilmiö on edelleen erittäin vahvasti elossa ja voi hyvin.

Kesäautoilmiöllä Lausala tarkoittaa sitä, että autoja ostetaan ja otetaan rekisteriin kesäisin muita vuodenaikoja vilkkaammin. Autokanta kasvaa Suomessa kesäisin noin 80 000 autolla. Moni suomalainen esimerkiksi ottaa tallissa talvehtineen autonsa käyttöön tai ostaa itselleen käytetyn auton kesäksi.

Avaa kuvien katselu Kesällä käytettyjen autojen ostaminen vilkastuu Suomessa. Joka vuosi ilmiö toistaa itseään. Kuva: Aurora Ferm / Yle

Ei enää vain yhden kesän huvi

Perinteisesti kesäauto vanha ja halpa kulkupeli, jota ostaessa tärkein kriteeri on se, että kaara kestää käyttöä kesän loppuun asti. Lausalan mukaan ilmiö on kuitenkin muuttunut aikaisempaa monimuotoisemmaksi.

Osa ostaa liikkeistä kestävämpiä, arvokkaita ja hyvin varusteltuja autoja. Usein kausiauto ei olekaan enää vain yhden kesän kestävä huvi.

– Nykypäivänä hankitaan myös uudempia autoja, jotka otetaan käyttöön kesäksi ja ehkä pidemmäksikin aikaa, Lausala kertoo.

Avaa kuvien katselu Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausalan mukaan kesäautoilmiö on elossa ja voi hyvin. Kuva: Matti Matikainen

Raaseporilaisnuoret tulivat Karjaalle katsomaan autoa MHD vaihtoautokaupasta. Kauppias Markus Dahlgrenin mukaan kesäautoja ostetaan yhä, vaikkakin aikaisempaa vähemmän. Viimeisen seitsemän vuoden aikana kriteerit ovat kasvaneet, jotta auto kestäisi talven yli.

– Vähän kalliimpaa kesäautoa haetaan tänä päivänä, Dahlgren kertoo.

Raaseporilaiset nuoret etsivät kuitenkin kesäautoa sen perinteisessä merkityksessä. Ostokriteereinä on se, että autolla pääsee eteenpäin ja jarrut toimivat. Leimaakin tulisi olla vähän jäljellä, ja ilmaistointi on vain hyvä lisä. Hintahaarukka on 1 500-2 000 euron välillä, nuoret luettelevat.

– Ei sen tarvitse olla mikään kauhean hieno. Kesäauto tuo juuri sen jännityksen, kun kaikki ei ole ihan niin justiinsa, Alanen kertoo.

Raaseporilaisnuoret kertovat, että kesäauton ostokriteereinä ovat esimerkiksi halpa hinta ja toimivat jarrut.

Netti suosittu kauppapaikka

Nuoret ovat etsineet autoa netin kautta monesta eri paikasta, niin yksityisiltä myyjiltä kuin autokaupoista. Toistaiseksi mieluista kesäautoa ei ole löytynyt. Puutteina on ollut liian kallis hinta tai se, että autossa on ollut vika, jota nuoret eivät itse osaa korjata.

Hanskoja ei ole kuitenkaan vielä heitetty konepellille.

– Etsinnät jatkuvat, Alanen toteaa.

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausalan mukaan kesäauton hankintatavat ovat monipuolistuneet vuosien varrella. Lausala kertoo, että nykyään noin puolet niin sanotuista kesäautoista myydään liikkeiden kautta ja noin puolet kuluttajalta toiselle. Myös auton vuokraaminen kesäksi on Lausalan mukaan yleistynyt.

Autokauppias Markus Dahlgrenin mukaan perinteisen kauppapaikan rooli on yhä nykyäänkin tärkeä.

– Pakko sanoa, että kyllä paikallisille autokaupoille on samalla tavalla tarvetta kuin aikaisemminkin.

Avaa kuvien katselu Autoliikkeistä ostetaan tyypillisesti vähemmän ajettuja ja uudempia autoja kuin kuluttajien välisessä kaupassa. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Vaikka kuluttajien välisessä kaupassa auton voi saada halvalla, Lausala huomauttaa, että ostajan on erittäin tärkeää olla tarkkana. Kannattaa esimerkiksi varmistaa auton turvallisuus ja se, että auto on rekisteröity tieliikennekäyttöön.

– Jos ostaa auton liikkeestä, niin silloin siellä seuraa kuluttajansuoja. Ostaja voi olla varma siitä, että kaikki velvoitteet on hoidettu, auto on tarkastettu, huollettu, katsastettu, ja voi turvallisin mielin lähteä kesäteille, Lausala selittää.

Osa kesäperinnettä

Lausalan mukaan autokaupan kiihtyminen kesäisin johtuu siitä, että ihmisillä on enemmän aikaa hankkia auto ja matkustaa ympäri Suomen – ajaa mökille tai nähdä sukulaisia. Fintrafficin mukaan kesäisin myös tieliikennemäärät kasvavat muuhun vuoteen verrattuna keskimäärin noin 10 prosenttia.

– Luulen, että meillä on tällainen tietynlainen vapauden etiikka ja kulttuuri siinä, että auto edustaa monelle vapautta liikkua ja tehdä omia valintoja. Se on osa sitä meidän kesäperinnettä, että sillä kesäautolla ollaan suviyössä liikkeellä, Lausala tiivistää.

Avaa kuvien katselu Raaseporilaiset nuoret eivät ole vielä päättäneet, aikovatko pitää vai myydä auton kesän jälkeen. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Ostajakunnissakin on eroja. Lausalan mukaan usein lapsiperheet hankkivat hyväkuntoisen ja turvallisen auton, jolla liikkua esimerkiksi mökille. Nämä autot jäävät usein myös kesän jälkeen käyttöön. Nuoret, kuten opiskelijat, taas hankkivat tyypillisesti auton, jolla voi liikkua kesätapahtumiin, kavereiden mökeille ja kesätöihin.

– Monet kesätyöt sijaitsevat toisella paikkakunnalla ja silloin hankitaan usein vanhempi ja edullisempi kesäauto, Lausala kertoo.

Myös erilaiset harrasteautoilijat ja keräilykappaleet näkyvät tilastoissa.

– Erikseen ovat sitten hyvätuloiset kesäautoilijat, jotka ottavat museorekisterissä olevan tai muuten vaan vanhemman mutta hyväkuntoisen auton käyttöönsä kesäksi.

Lausalan mukaan kesäautoilmiö korostuu tasaisesti eri puolilla Suomea, mutta se saa erilaisia muotoja.

– Pääkaupunkiseudulla ja muissa isoissa kaupungeissa auto vuokrataan kesäksi useammin kuin maaseudulla, jossa korostuu se, että otetaan auto käyttöön kesäksi.

Uutta tekemistä

Raaseporilaisille nuorille idea kesäauton ostamisesta sai alkunsa siitä, että he halusivat tehdä kesällä jotain uutta. Autohankkeessa on mukana yhteensä neljä kaverusta, joista jokainen osallistuu auton kustannuksiin. Autolla on tarkoitus matkustaa ympäri Suomen.

– Kesäautoista ei ehkä puhuta niin paljon nykyään, mutta kyllä olen kuullut, että pari kaveria on tehnyt tällaisen retken, Alanen sanoo.

Auto merkitsisikin nuorille uutta kesätekemistä, yhdessä vietettyä aikaa ja vapautta. Vielä on hieman epäselvää, mitä autolle tapahtuu kesän jälkeen.

– Jos se meidän reissun kestää, sitten se on varmaan meidän yhteinen auto, Alanen kertoo.

Ensin tulisi kuitenkin löytää sopiva menopeli, jota ei karjaalaisesta autokaupasta tällä kertaa löytynyt.

Entäs kun kesäauto löytyy? Sitten sillä ajetaan Lappiin, tai niin pitkälle kuin pääsee.