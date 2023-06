Autonomisen liikenteen testialus laskettiin vesille Turussa – tulevaisuuden alaa varjostaa vielä huoli turvallisuudesta

Saaristomerellä kulkee loppukesästä autonomisen liikenteen testialus. Teknisesti tulevaisuus näyttää lupaavalta, mutta päihitettävänä on vielä haasteita, kuten merirosvoiksi ryhtyviä hakkereita.

Turun ammattikorkeakoulussa on kehitetty ensimmäinen sähköpropulsiolla, eli sähkömoottorilla toimiva työvene Suomessa. Testialus kerää sensoreiden avulla tietoa meriliikenteen toimintaympäristöstä. Tämän tiedon avulla kehitetään miehittämätöntä liikennettä merellä.

Turun AMK:n johtava asiantuntija Juha Kalliovaara on projektista silminnähden innostunut. Puolentoista vuoden rakennus- ja tutkimustyö on nyt siinä vaiheessa, että eM/S Salama on laskettu vesille. Sen tutkimusmatkoja merellä joudutaan vielä odottamaan.

– Nyt on jo saatu tuloksia aikaan, kun tekoälyalgoritmiä on kehitelty samaan aikaan, kun on rakennettu fyysistä venettä. Toivottavasti loppukesästä päästään testaamaan merellä.

Akut kestävät tällä hetkellä Turusta Nauvoon ja takaisin.

Vaikka puhutaankin etäohjauksesta, ei lainsäädäntö vielä mahdollista eM/S Salaman seilaamista ilman miehistöä.

Hintalappu turkulaisprojektille on Kalliovaaran mukaan puolisen miljoonaa euroa.

– Rahaa paloi eniten osiin ja asiantuntijoiden työhön. Asiantuntijajoukko varmisti, että muun muassa sähköjärjestelmät, sensorointijärjestelmät ja tietotekniikka tukevat toisiaan.

Kyberhyökkääjät tulevaisuuden merirosvoja?

Turvallisuus on autonomisuudessa yksi pääasioista. Juha Kalliovaara kertoo, että sen avulla pystytään vähentämään ihmisten tekemiä virheitä.

– Merenkulussa 80-90% onnettomuuksista johtuu ihmisistä. Tämän pitää olla vähintään yhtä turvallinen kuin ihminen, jotta sen voi päästää oikeasti toimimaan.

Yksi suurimmista haasteista on kyberturvallisuus.

– Tulevaisuudessa merirosvot voivat yrittää kaapata aluksia haltuunsa ja käyttää niitä rikollisiin tarkoituksiin.

Uhasta huolimatta etäohjattavat, automatisoidut ja autonomiset kulkuneuvot muodostavat kasvavan alan. Suomi on yksi automatisoitujen ja autonomisten kulkuneuvojen tutkimuksen edelläkävijämaista.

Satamasta satamaan ilman miehistöä ?

Merenkulun sääntely on jäykkää ja sen kehittäminen tulee kestämään vuosia. Miehittämättömät alukset eivät siis ole ihan vielä arkipäivää.

Tekniikka ei kuitenkaan ole esteenä.

– Teknisesti se on jo mahdollista. Toteutuksia on olemassa helpommissa tapauksissa, Juha Kalliovaara kertoo.

Kansainvälinen merenkulkuliitto on määrittänyt neljä eri autonomian tasoa. Viimeinen taso on kokonaan autonominen järjestelmä

– Sellaista ei tulla näkemään vielä lähitulevaisuudessa. Vaatii todella paljon sääntelyn kehittämistä, että pystyy liikkumaan ihmisten ohjaamien alusten seassa.