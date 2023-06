Kaksi saimaannorppaa sai uuden kodin kymmenien kilometrien päästä – historian toinen norppasiirto onnistui Saimaalla

Kaksi saimaannorppaa on saanut ”uuden kodin” Saimaalla, kun tutkijat siirsivät ne uudelle alueella toukokuun lopulla.

Tutkijoiden mukaan Amalia-niminen norppanaaras ja Tuukka-niminen uros ottivat siirto-operaation hyvin rauhallisesti ja ovat jo ehtineet tutkia uutta ympäristöään.

– Amalia on löytänyt lepäilypaikakseen suojaisan lahden Kolovedellä ja Tuukka kalastelee suuren selän kupeessa eteläisellä Saimaalla. Norpat ovat sukeltaneet jo yli 30 metrin syvyisiä sukelluksia, joten kalastusretkiä on selvästi jo tehty, kertoo tutkija Marja Niemi Itä-Suomen yliopistosta.

Siirron syynä on norppakannan perinnöllisen monimuotoisuuden ylläpitäminen. Nykyinen norppakanta periytyy 1980-luvulta ja vaikka kanta on kasvanut, iso osa Saimaalla polskivista norpista on toisilleen läheistä sukua.

– Amalia toivottavasti vahvistaa Koloveden synnyttävien norppaemojen joukkoa ja Tuukka tuo tullessaan uusia geenejä Etelä-Saimaalle. Siirtojen myönteiset vaikutukset ovat toivottavasti nähtävissä ennen kaikkea tulevissa norppasukupolvissa, kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Miina Auttila Metsähallituksesta

WWF:n mukaan koko operaatio sujui hyvin ja eläinlääkäri oli kokoajan varmistamassa norppien hyvinvointia. Siirto kesti kaikkiaan muutaman tunnin.

Avaa kuvien katselu Norpat siirrettiin kymmenien kilometrien päähän alkuperäisistä kotivesistä. Kuva: UEF-NORPPATUTKIMUS

Kyseessä oli toinen kerta, kun saimaannorppia siirrettiin. Ensimmäinen siirto tehtiin vuonna 1992.

Norppasiirrot jatkuvat ensi vuonna. Tarkoituksena on siirtää jopa kolme norppaa, kunhan tiedetään miten Amalia ja Tuukka suhtautuvat uuteen ympäristöön.

Norppia pystytään tunnistamaan turkkikuvioista, minkä lisäksi siirrettyjen norppien selkäkarvaan asennettiin satelliittipaikantimet.

– Näin saadaan paikannus- ja käyttäytymistietoja. DNA-näytteiden kautta voidaan jatkossa voidaan tarkkailla, ovatko he onnistuneet lisääntymään näillä uusilla alueilla, Itä-Suomen yliopiston tutkija Marja Niemi sanoo.

Onko mahdollista, että Amalia ja Tuukka palaavat takaisin alkuperäisille kotivesilleen?

– Kaikki on mahdollista, kun on villieläimistä kyse. Norpista tiedetään, että ne voivat uida pitkiä matkoja. Meillä kuitenkin on kokemusta 90-luvulta, jolloin Venla-norppa jäi pysyvästi Etelä-Saimaalle, johon se silloin siirrettiin.