Mökkeily Kuopiossa on liki 600 euroa kalliimpaa kuin Oulussa – näin hinnat vaihtelevat eri puolilla Suomea

Eroa halvimman ja kalliimman kunnan välillä mökkeilyssä on melkein 600 euroa. Arkistokuva.

Mökkeilyn kustannuksissa on merkittäviä eroja eri puolilla Suomea, selviää omakotiliiton selvityksestä.

Tänä vuonna mökkeilyn kustannukset ovat korkeimmat Kuopiossa, Kangasalla ja Savonlinnassa. Mökkiläinen maksaa näissä kunnissa kiinteistöveroa, sähkömaksua ja jätemaksua lähes 1 250 euroa vuodessa.

Edullisinta mökkeily on Oulussa, jossa peruskustannukset ovat 662 euroa. Kalleimmat ja edullisimmat paikkakunnat ovat samat kuin viime vuonna.

Tiedot käyvät ilmi omakotiliiton tuoreesta selvityksestä.

Maksut ovat kalliita myös Mikkelissä, Asikkalassa, Hämeenlinnassa ja Paraisilla. Edullisempaa puolestaan on Kouvolassa, Porissa, Rovaniemellä ja Raaseporissa.

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silanderin mukaan valtakunnallisella tasolla kunta- ja aluekohtaiset maksut ovat nousseet viime vuoden aikana. Keskimäärin nousua on vuositasolla ollut 8,6 prosenttia, mikä tarkoittaa vajaata tuhatta euroa mökkitaloutta kohtaan. Merkittävin vaikutus on sähkömaksun nousulla. Sähkön hinta on kuitenkin joissain kunnissa myös laskenut, esimerkiksi Rovaniemellä.

Etelä-Savossa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Mäntyharjulla mökkikustannukset ovat yleisen trendin vastaisesti laskeneet, vaikka paikkakunnat ovat suosittuja mökkeilykuntia.

– Vaikka Savonlinna on Suomen mökkeilyalueista kolmanneksi kallein, siellä kustannukset ovat laskeneet 1,5 prosenttia. Mikkelissä hinnat ovat laskeneet 1,7 prosenttia ja Mäntyharjullakin 1,9 prosenttia, kertoo Silander.

Vertailussa on otettu huomioon 20 Suomen suurinta mökkikuntaa. Niissä on yhteensä yli neljännes koko maan mökeistä.