Läpimurto Auringon magneettikentän tutkimuksessa on harppaus kohti tieto- ja sähköverkkojen turvaamista aurinkomyrskyissä

Auringo konvektio- eli ylin sisäkerros on täynnä magneettista syheröä, kuvailee professori Maarit Korpi-Lagg. Voi tuntua melkein järjen vastaiselta, että näin pienelle rakenteelle on löytynyt niin valtava merkitys, hän sanoo.

Aurinko – 4,6 miljardin vuoden ikäinen hehkuva vety- ja heliumpallo, jonka painovoima pitää aurinkokuntamme koossa ja jonka energian ansiosta Maassa on elämää. Aurinkoa lienee palvottu aina ja toisaalta yritetty ymmärtää niin kauan kuin on ollut tiedettä.

Jo muinaiset kiinalaiset astronomit erottivat Auringossa pilkkuja. Niitä muodostuu alueille, joilla Auringon magneettikentät ovat erityisen voimakkaita. Risteillessään ja vääntyillessään ne aiheuttavat energiaräjähdyksiä, auringonpurkauksia, pahimmillaan Maahan osuvia aurinkomyrskyjä.

Kysymys Auringon sisällä olevien magneettikenttien syntypaikasta ja -prosessista eli Auringon dynamosta on kuitenkin ollut vailla vastausta. Ilman sen tuntemista ihminen voi vain ottaa vastaan geomagneettiset myrskyt kykenemättä havaitsemaan niitä kuin viime tingassa.

Nature Astronomy -lehdessä julkaistun suomalais-saksalaisen tutkimuksen mukaan Auringon dynamon salaisuuksia ei enää tarvitse hapuilla sokkona valtavassa parametriavaruudessa.

Vihdoinkin on voitu karsia epävarmuutta ja kaventaa todella vaikeaa kysymystä siitä, mitä pitää tutkia, jotta saataisiin ratkaistua Auringon isot arvoitukset, kuten sen aktiivisuuden ennustaminen, sanoo Aalto-yliopiston astroinformatiikan tutkimusryhmää johtava professori Maarit Korpi-Lagg.

Tietoyhteiskunnassa on paljon Auringolle altista Avaa kuvien katselu Revontulet ovat aurinkotuulen terveisiä, hiukkasvirtaa, joka saa ilmakehän kaasumolekyylit säteilemään. Nämä revontulet loimusivat joitakin vuosia sitten Islannissa lähellä Reykjavikia. Kuva: Roberto La Rosa / Alamy / AOP Vuonna 1859 saatiin esimakua siitä, miten geomagneettinen myrsky voi koetella sähkö- ja tietoliikenneverkoistaan yhä riippuvaisempaa ihmiskuntaa. Siihen aikaan se tarkoitti lennätinyhteyksien kaatumista. Tuo ensimmäinen dokumentoitu aurinkomyrsky oli tutkijoiden mukaan suurin puoleen vuosituhanteen. Revontulia leimusi aina Karibiaa myöten. Se ei kuitenkaan ollut mitään verrattuna vuoden 774 aurinkomyrskyn ilmastovaikutuksiin, jotka näkyivät aikalaispuiden lustoissa suomalaistutkimuksessa joitakin vuosia sitten. Niin suuri aurinkomyrsky on todennäköinen kerran tuhansissa vuosissa; keskisuuret tai edes suurehkot eivät ole epätavallisia. Tässä seurauksia viime vuosikymmeniltä: Maaliskuussa 1989 Kanadassa katkesivat sähköt kuudelta miljoonalta ihmiseltä.

Loka-marraskuussa 2003 sähkökatkoista kärsi puolestaan Ruotsin Malmö, lentokoneita oli ohjattava uusille reiteille ja satelliittijärjestelmätkin ottivat osumaa. Nasan mukaan roihupurkauksia oli kaikkiaan 17.

Helmikuussa 2022 aurinkomyrsky teki selvää 40:stä vastikään avaruuteen lähetetystä SpaceX-yhtiön satelliitista.

Auringon värähtelyjä hyväkseen käyttävä helioseismologia pystyy kyllä näkemään Auringon sisälle, mutta magneettikenttiä ei kyetä vielä havaitsemaan luotettavasti, kertoo Maarit Korpi-Lagg.

– Ne näkyvät havaintolaitteissa vasta, kun ne tulevat pinnalle, ja silloinkin niitä pystytään mittaamaan vain epäsuorilla menetelmillä. Siksi kaikki tietämys, mitä meillä on Auringon sisäosien magneettikentistä, tulee numeerisista malleista.

Numeerisessa mallinnuksessa on omat haasteensa. Korpi-Laggin mukaan mallit ovat vasta jonkin aikaa päässeet sille paramentriavaruuden alueelle, jolla merkittävimpien ilmiöiden on teoreettisesti ennustettu tapahtuvan.

– Tietokoneiden laskentateho ja resoluutio eivät riittäneet, joten meidän laskumme kuvasivat vain jonkinlaista leluaurinkoa. Se ei toiminut kuten oikea.

Nyt eletään dataräjähdyksen aikakautta, ja käytössä ovat uuden sukupolven supertietokoneet. Tietämys Auringosta on kasvanut huimin harppauksin, sanoo Korpi-Lagg.

Avaa kuvien katselu Euroopan avaruusjärjestön Solar Orbiter -luotain ja sen yhdysvaltalainen työpari Parker Solar Probe ovat parhaillaan havainnoimassa Aurinkoa lähietäisyydeltä ja selvittämässä osaltaan plasmapurkausten mysteerejä. Kuva: Esa / Media Lab

Aalto-yliopiston ja saksalaisen Max Planck -instituutin tutkimuksessa hyödynnettiin maailman tarkimpia tietokonesimulaatioita ja supertietokoneiden laskentatehoa, mutta liikkeelle lähdettiin fysiikan perusilmiöistä, joka on arkea meille kaikille.

Sähkömoottoreissakin jylläävässä sähkömagneettisessa induktiossa sähkövirran liikkuvat varaukset saavat aikaan magneettikentän, ja päinvastoin.

– Sähköinen vipstaaki tehtaassa ja plasma Auringossa käyttäytyvät periaatteessa ihan samalla tavalla. Koska Auringon sisällä on tavattoman kuumaa ja paine on korkea, plasma on yleensä ionisoituneessa tilassa eli siellä on vapaita elektroneja. Ne pystyvät liikkumaan ihan niin kuin virta sähköjohtimessa, Maarit Korpi-Lagg selittää.

Avaa kuvien katselu 1600-luvun astronomien mielestä auringonpilkut olivat Auringon yllä, eivät pinnassa. Galileo Galilei piti niitä Auringon pilvinä, Christoph Scheiner kuina. Oikean vastauksen antoi Johannes Fabricius todettuaan neulanreikäkamerallaan ottamistaan kuvista, että pilkut hävisivät Auringon laidalta ja ilmestyvän toiselle kaksi viikkoa myöhemmin. Kuva: Nasa/ SDO / AIA / HMI / Goddard Space Flight Center

Plasman jatkuva liike tiedetään varsin hyvin, ja se kyetään näkemään ihan pienelläkin teleskoopilla: koska Aurinko pyörii, plasman on pakko olla liikkeessä, ja se mahdollistaa sähkömagneettisen induktion.

– Plasman ionit synnyttävät magneettikenttää Auringon sisällä satavarmasti. Mutta miten ja minkälaista magneettikenttää? Milloin se muodostaa aktiivisia alueita, ja milloin ne voivat pyrskähdellä? listaa Korpi-Lagg tutkijoiden kysymyksiä.

Auringon sisäosat ovat niin monimutkaisia, ettei näitä kysymyksiä voi ratkoa analyyttisesti. Laboratorioon puolestaan on mahdoton luoda Auringon lämpötilaa ja ääriolosuhteita. Niinpä numeeriset mallinnukset ovat edelleenkin ainoa mahdollisuus.

– Auringonpilkkuja on havaittu vaikka kuinka kauan. Kyllähän numeeristen mallien pitäisi pystyä tuottamaan säännönmukaisuuksia, joita me siinä pallossa näemme, mutta se on ollut tosi haastavaa. Nyt meillä on hypoteesi: meiltä on puuttunut fluktuoivan dynamon mekanismi.

Mitä selvisi? Fluktuoiva dynamo, tai pienen mittakaavan dynamo, on tavattoman nopea. Se pystyy tekemään vahvoja magneettikenttiä päivässä, Maarit Korpi-Lagg kertoo. Sen tuottama magneettikenttä on koko Auringon mittakaavassa tai edes sen aktiivisten alueiden mittakaavassa aika pientä piiperrystä, hän kuvailee. Silti sillä näyttää olevan suuri merkitys sekä Auringon aktiivisuuteen että dynamiikkaan.

Sellaista tietokonetta ei ole vieläkään, jolla päästäisiin kiinni aivan kaikkiin Auringon realistisiin parametreihin, kertoo Maarit Korpi-Lagg. On kuitenkin Lumi, Euroopan tehokkain supertietokone, joka otettiin pilottivaiheen jälkeen täyteen käyttöön CSC:n datakeskuksessa Kajaanissa puoli vuotta sitten.

Lumin ja varta vasten suunnitellun simulaation ansiosta tutkijat pystyivät lähestymään sitä parametrialueen nurkkaa, jossa uusi efekti alkaa syntyä.

– Sitä ei ole aiemmin pystytty ollenkaan mallintamaan. Osattiin vain miettiä teoreettisesti, että kyllä sellainen pitäisi olla olemassa. Mutta jos olikin, tekikö se mitään merkittävää?

Vastaus on saatu: olemassa on, eikä sitä ole lainkaan niin vaikeaa saada käyntiin kuin teoreetikot ovat kuvitelleet. Auringon parametrejä lähestyttäessä sen olemassaolon todennäköisyys suorastaan kasvaa, Korpi-Lagg kertoo.

– Tällä hetkellä kaikki tulokset viittaavat siihen, että tämä uusi mekanismi on otettava mukaan, jos Auringon magneettikenttien syntyprosessi halutaan mallintaa realistisella tavalla.

Avaa kuvien katselu Fluktuoivan dynamon mallinnus syntyi Lumista saadun neliviikkoisen pilottijakson aikana, vaikka suurin osa ajasta meni vielä tietokoneen testaamiseen ja paranteluun. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Entä nyt? Vielä isompia tietokoneita ja laskelmia, vastaa Maarit Korpi-Lagg.

Auringon globaaleista rakenteista vastaavan ison mittakaavan dynamon mallintaminen vaatii paljon pidempiä laskenta-aikoja kuin fluktuoiva dynamo, eikä työ onnistu ilman uusien tekniikoiden valjastamista, hän sanoo.

– Sitten voidaan päästä sille tasolle, että saamme auringonpilkkusyklin mallinnettua. Se on nyt tietysti kaikilla tähtäimessä.

Jatkotutkimuksille on pilottijakson jälkeen saatu pitempiaikaisia resursseja Lumin normaalista tuotantokäytöstä.

Pullonkaula vaihtoi paikkaa

Numeerinen mallinnus junnasi pitkään paikallaan, ennen kuin keskusprosessointiyksiköihin perustuvasta laskennasta siirryttiin grafiikkapohjaiseen, CPU:sta GPU:hun, kertoo Korpi-Lagg.

– Oli hyvin tyypillistä, että simulaatiot kestivät kuukausia. Kun sen rinnastaa siihen, että pitäisi tietää kahdessa päivässä, mitä Auringossa tapahtuu, niin olihan se tosi vaikeaa.

Grafiikkakorteilla kiihdyttämällä on päästy kuukaudesta päivään. Korpi-Lagg kutsuu sitä vallankumoukseksi.

Simulaatiomalleissa ollaan nyt oikeissa aikaskaaloissa, mutta nopeiden ja tehokkaiden data-analyysimenetelmien kehittämistä tarvitaan edelleen, jotta ne pysyvät simulaatioiden perässä, hän sanoo.

– Ennen datakuutiot olivat kultakimpaleita, koska niitä oli laskettu kuukausia. Kun laskelmat nyt pystyy tekemään uusiksi muutamissa tunneissa, data on kärsinyt inflaation ja datan määrästä on tullut pullonkaula. Laskenta on tullut halvaksi ja analysointi kalliiksi.

Lumin kaltaisten GPU-kiihdytettyjen laskentamenetelmien lisäksi pitää pystyä tekemään tekoälysovelluksia, jotka analysoivat dataa nopeasti, automaattisesti ja luotettavasti. Raakadatahan ei ole vielä lähelläkään tietoa tai ymmärtämistä, Korpi-Lagg toteaa.

Avaa kuvien katselu Tämän vielä melko pienen plasmapurkauksen läpimitta on noin 20-kertainen maapalloon verrattuna. Kuva: Nasa / SDO / Steele Hill

Nyt kun Maarit Korpi-Laggilla ja hänen kollegoillaan on käytössä täysin toimiva Lumi ja enemmän laskenta-aikaan, jo hyvässä vauhdissa olevat uudet projektit tähtäävät malliin, joka huomioi koko Auringon tai ainakin sen aktiiviset alueet.

Malliin on saatava sisällytettyä kaikki relevantti fysiikka, niin nyt varmennettu uusi efekti kuin aiempien numeeristen mallinnusten tulokset.

Maarit Korpi-Lagg arvelee, että maailmassa on useita tutkijaryhmiä, jotka ovat nyt saman kynnyksellä. Taustalla on paljon pitkäjänteistä työtä. Hänellä itsellään on takanaan 15 vuotta aurinkotutkimusta.

– Jonkun on vain täytynyt löytää se puuttuva juju. On tietysti kiva olla siinä tilanteessa, että meidän ryhmämme saattaa olla se, joka sen on löytänyt.

Avaa kuvien katselu Jo kohtalaisen suuri geomagneettinen myrsky voi lisätä merkittävästi matalien kiertoratojen satelliittien ilmanvastusta ja muuttaa niiden ratoja. Myrskyn sähkövaraus puolestaan voi vikaannuttaa satelliittien komponentteja. Jos myrskystä tiedettäisiin riittävän ajoissa, satelliittien kiertorataa voitaisiin säätää hallitusti. Kuvan satelliittijärjestelmä on eurooppalainen EDRS, jonka työnä on nopeuttaa suurten datamäärien siirtoja. Kuva: Esa / P. Carril

Kuukausi sitten alkaneen uuden projektin tavoitteena on tuottaa puolessatoista vuodessa työkalu, joka pystyy ennustamaan Auringon tulevaa aktiivisuutta jopa kaksi päivää ennen kuin aktiivisia alueita muodostuu, kertoo Maarit Korpi-Lagg.

Siten oltaisiin valmiina Auringon aktiivisuuden maksimiin vuonna 2025. Aktiivisuus vaihtelee keskimäärin 11 vuoden pituisissa sykleissä juuri magneettikentän muutosten vuoksi.

Lyhyen tähtäimen myrskyvaroitusten lisäksi tutkijoita kiinnostaa myös syklien pitkä aikajänne. Pyrkimyksenä on kyetä ennustamaan avaruussään lisäksi myös avaruusilmastoa.

– Tähänastiset mallit eivät ole pystyneet siihen mitenkään tarkasti. Virherajat ovat isoja, kertoo Maarit Korpi-Lagg.

Suurin osa tavanomaisista ennusteista nyt nousevassa vaiheessa olevasta sykli 25:stä on ollut väärässä. Sykli ennustettiin heikoksi, mutta siitä onkin tulossa hyvin voimakas, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Tällaiseksi arvelee taiteilija eksoplaneetta Kepler-1649c:n, jonka emotähti on punainen kääpiö. Muuten planeetalla on paljon yhteistä Maan kanssa: koko ja lämpötila ovat lähellä meitä ja kiertoetäisyys sellainen, että planeetalla voisi olla juoksevaa vettä. Kuva: Nasa / Ames Research Center / Daniel Rutter

Uusi tieto Auringosta on arvokasta myös muiden kuin oman aurinkokuntamme tutkimukselle eli sen kysymyksen ratkaisemiselle, missä muualla voisi olla planeettoja, joilla saattaisi olla elämää.

– Muiden aurinkokuntien emotähdet ovat magneettisesti aktiivisia. Ellemme ymmärrä Auringosta edes sitä, missä sen magneettikenttä syntyy, niin on hyvin vaikea miettiä magneettisuuden vaikutuksia eksoplaneettojen elinkelpoisuudelle, Maarit Korpi-Lagg sanoo.

Eksoplaneettoja tunnetaan jo tuhansia, ja niiden elinkelpoisuutta päätellään sellaisista asioista kuin mahdollisesta hapesta ja kiertoetäisyydestä emotähdestä. Entä sen magneettisuus?

– Meillä ei ole oikeastaan dynamomallin perusteella vielä hajuakaan siitä, tekeekö se elämästä niissä ihan mahdotonta. Se on oikeastaan vähän noloa. Nyt kun keräämme paljon dataa ja käytössä on supertietokoneita, niin kyllä jossakin vaiheessa pitää pystyä tekemään päätelmiä ja soveltamaan niitä myös muihin tähtiin. Aurinko on niiden laboratorio.

