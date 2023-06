Matti Niemi ilmoittautuu SDP:n puoluesihteerikisaan – ”SDP:n pitää pystyä kyseenalaistamaan omia pyhiä lehmiään”

Asetelmat SDP:n puoluekokoukseen alkavat vähitellen muotoutua. Pitkän linjan demarivaikuttaja Matti Niemi, 35, kertoo Ylen haastattelussa, että hän pyrkii puolueen seuraavaksi puoluesihteeriksi.

– Koen, että minulla on annettavaa puoluesihteerin tehtävään kunta-, hallitus- ja EU-politiikassa haetun kokemuksen kautta. Olen ehtinyt nähdä eri puolilta demareiden ja yhteiskunnan toimintaa, Niemi sanoo.

Niemi on toiminut SDP:ssä eri rooleissa yli 10 vuotta. Hän työskenteli Sanna Marinin hallituksessa muun muassa pääministerin EU-asioiden erityisavustajana ja ministeriryhmän sihteerinä, ennen kuin hän siirtyi Turun kaupungin yhteysjohtajaksi noin vuosi sitten.

Tätä ennen Niemi on toiminut muun muassa valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen ja Antti Rinteen erityisavustajana sekä neuvonantajana Euroopan parlamentissa.

Niemi on siis ollut keskeisillä paikoilla vaikuttamassa valtakunnan päätöksiin. Hän näkee puoluesihteerin tehtävän myös poliittisena.

– Näkisin, että puoluesihteerillä pitäisi olla SDP:ssä poliittinen rooli. Ei välttämättä päivän poliittinen, vaan periaatteellisempi ja kauaskantoisempi poliittinen rooli, Niemi sanoo.

Niemi tarkoittaa tällä sitä, että puoluesihteerin tulisi johtaa puolueessa keskustelua 5–10 vuoden päähän ulottuvista asioista. Yksi esimerkki on puolueen ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjaukset nyt, kun Suomesta on tullut puolustusliitto Naton jäsen.

Uusi tilanne vaatii Niemen mukaan puolueen ajatusten päivittämistä. Hän ei myöskään väistäisi julkista roolia puoluesihteerin tehtävässä.

Muita ehdokkaita odotellaan kisaan

Niemi on ensimmäinen, joka ilmoittautuu SDP:n puoluesihteerikisaan mukaan.

Tiettävästi Palvelualojen ammattiliitto Pamin aluepäällikkö Mikkel Näkkäläjärvi, konsulttitoimisto Pohjoisrannan johtava konsultti Hanna Kuntsi ja Bayer Nordicin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Dimitri Qvintus harkitsevat myös ehdokkuutta.

Mediassa kirjoitettu, että Marinin todennäköinen vaihtuminen Antti Lindtmaniin voisi luoda vanhoja jakolinjoja puolueeseen uudelleen. Lindtmanin on tulkittu olevan entisen puheenjohtaja Eero Heinäluoman linjan jatkaja, kun taas Marinin ajatellaan jatkaneen entisen puheenjohtajan Antti Rinteen työtä.

Avaa kuvien katselu Matti Niemen mukaan SDP:n pitää uskaltaa kyseenalaistaa perinteisiä linjauksia puolueessa. Vain näin puolue voi säilyä relevanttina myös tulevaisuudessa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Demareiden nimettömät lähteet kertoivat Ilta-Sanomille pian Marinin eroilmoituksen jälkeen, että he haluaisivat puolueen muihin johtotehtäviin muitakin kuin Lindtmania lähellä olevia henkilöitä.

Niemi ei tunnista, että puoluesihteerikisa liittyisi minkäänlaisiin puolueen sisäisiin jakolinjoihin. Hän sanoo tulevansa toimeen Lindtmanin ja toisen puheenjohtajaehdokkaan Krista Kiurun kanssa.

– En itse kuuluvani mihinkään porukkaan. Uskon, että kaikki valitut henkilöt toimivat saman eetoksen mukaisesti. SDP on ollut tällä hallituskaudella todella yhtenäinen.

Yhtenäisyyttä on edesauttanut puolueen korkealla pysynyt kannatus. Politiikan tarkkailijat ovat arvioineet, että merkittävä osa SDP:n kannatuksen noususta eduskuntavaaleissa palautuu kansainväliseksi tähdeksi nousseeseen Mariniin ja väistyvään puoluesihteeriin Antton Rönnholmiin.

Kuinka isot saappaat syyskuun puoluekokouksessa valittavalla puoluejohdolla on täytettävänään?

– On ne isot saappaat. Marinin kyky tarttua hallituskaudella nähtyihin kriiseihin on ollut ihailtavaa. Antton on puolestaan tehnyt valtavan duunin, kun hän on rakentanut puoluekoneistoa.

– Toisaalta voi ajatella, että on hyvä aloittaa työt tilanteessa, jossa puolueen kannatus on kohtuullisella tasolla ja oman linjan vetämisen voi aloittaa rauhassa, Niemi sanoo.

Mitä SDP:n pitäisi tehdä oppositiossa?

Kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit neuvottelevat tällä hetkellä seuraavan hallituksen ohjelmasta Säätytalolla.

SDP näyttää suuntaavan oppositioon seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Niemen mukaan SDP:n pitää tehdä oppositiopolitiikkaa, joka perustuu puolueen omiin arvoihin.

– Toisaalta pitää käydä kuin sika limppuun, eli hallitusta pitää pitää vastuussa hyvistä ja huonoista päätöksistä. Mutta siinä pitää olla taustalla oma uskottava pidemmän aikavälin vaihtoehto, joka tähtää neljän vuoden päästä oleviin vaaleihin.

Niemi sanoo, ettei SDP päästä hallitusta helpolla, jos se leikkaa esimerkiksi työttömiltä lapsiperheiltä. Hän kuitenkin uskoo, että seuraavat eduskuntavaalit voittaa puolue, jolla on esitettävänä uskottava vaihtoehto äänestäjille.

– Olen ollut tekemässä SDP:n viime vuosien politiikkaa tosi läheisesti, joten koen sen hirveän omaksi. Toisaalta vain muuttumalla ja elämällä ajan mukana puolue voi pysyä relevanttina. Pitää uskaltaa kyseenalaistaa myös omia pyhiä lehmiä.

Niemi myöntää, että hiilineutraalisuustavoite oli työväenpuolueelle vaikea, kun SDP loi nahkaansa uudelleen edellisen oppositiokauden aikana 2015–2019.

– Se ei ollut helppoa keskustelua aiemmin, koska on ollut teollisuuden ja ympäristön välinen vastakkainasettelu. Kun asiaa alettiin katsoa tuorein silmin, niin tultiin siihen lopputulemaan, että eteenpäin nojaava hiilineutraalisuustavoite tukee työllisyyttä.

Säätytalolla olevat puolueet neuvottelevat parhaillaan Suomen hiilineutraalisuustavoitteesta. Niemi muistuttaa, että kaikki eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta sitoutuivat kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin jo Juha Sipilän (kesk.) hallituskauden aikana.

