Autoilijoiden törttöily Espan ruuhkasumpussa tallentui videolle – ”Vain ajan kysymys, milloin pelti rytisee”, toteaa poliisi

Helsingissä Esplanadeilla on parhaillaan käynnissä kokeilu, jossa kadut on muutettu yksikaistaisiksi. Alueelle on rakennettu palmuistutuksia ja oleskelutilaa.

Avaa kuvien katselu Esimerkiksi Helsingin pelastuslaitoksen mukaan hälytysajoja on mahdotonta ajaa Esplanadeilla ruuhka-aikaan. Kuva: Tiina Karppi / Yle