Kemiin suunniteltu kierrätystekstiilitehdas voi poistaa vaateteollisuuden syöväksi kutsutun aineen – toimitusjohtaja: ”Merkittävä kilpailuetu”

Infinited Fiber Companyn Kemiin suunnittelemalla kierrätystekstiilitehtaalla on toteutuessaan yksi iso kilpailuetu. Sen kehittämällä menetelmällä kyetään erottelemaan vaateteollisuuden syöväksi kutsuttu elastaani.

Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Petri Alava sanoo, että yhtiön tekniikalla elastaani pystytään poistamaan kahdessa vaiheessa, mikä on ainutlaatuinen ratkaisu maailmassa.

– Se antaa meille erittäin merkittävän kilpailuedun päästä käsiksi myös edullisempiin jätevirtoihin, joita muut eivät pysty käsittelemään, hän sanoo.

Alava uskoo, että elastaanin käyttö vaatteissa yleistyy entisestään, koska se lisää vaatteiden ja tekstiilien käyttömukavuutta. Elastaanilla vaatteista saadaan joustavia. Sitä käytetään esimerkiksi stretch-farkuissa.

Alavan mukaan uusi tekniikka on esimerkiksi pitkään kehitettyä puuvillasta tehdyn kuidun valmistamista kalliimpaa. Tekniikka kuitenkin kehittyy, eikä hinta näy välttämättä paljoa lopputuotteessa.

– Esimerkiksi farkuissa hintavaikutus kuluttajalle on noin yksi euro, että siinä mielessä ei puhuta merkittävästä erosta, Alava sanoo.

Myös sivu- tai jätevirrat hyödynnetään – viime kädessä polttamalla

Infinited Fiber Company kierrättää selluloosapohjaisia kuituja, joista se tekee uusiokuituja. Yhtiö pystyy hyödyntämään tekstiilejä, joissa selluloosapohjaisten kuitujen osuuden on oltava vähintään 88 prosenttia. Selluloosapohjaisia kuituja ovat esimerkiksi viskoosi ja puuvilla.

Yhtiön tarkoitus on tuottaa vuodessa 30 000 tonnia uusiokuitua, mihin se tarvitsee 35 000 tonnia tekstiilijätettä.

Vaan mitä tapahtuu jätteen sille osalle, jota ei voida käyttää uusiokuidun tuotantoon?

– Poistettavat aineet sekoittuvat keskenään, koska samoissa prosesseissa poistetaan esimerkiksi polyesteriä, nylonia, värejä ja elastaania. Yksittäisiä ainekomponentteja ei pystytä erottelemaan. Kaikki syntyvät sivu- tai jätevirrat hyödynnetään joko energiana tai materiana sellaisenaan, Alava vastaa.

Materiaalia riittää, valitettavasti

Tehdas saa tarvitsemastaan tekstiilijätteestä kymmenen prosenttia Suomesta. Materiaalia tulee kuitenkin riittämään Kemiin asti.

– Valitettava totuus on, että joka sekunti maailmassa menee yksi rekallinen tekstiilijätettä joko polttoon tai kaatopaikalle. Myös Euroopassa valmisteltu uusi lainsäädäntö takaa sen, että tekstiilijätteen saatavuus on erinomaista.

Yhtiö on tehnyt vasta sopimuksen materiaalitoimituksista saksalaisen Soexin kanssa.

Etua myös siitä, että Suomi on toiminut kierrätyksen eturintamassa

Suomessa tekstiilijätteiden erilliskeräys on aloitettu tänä vuonna, ja EU:n alueella se alkaa vuonna 2025.

Alavan mukaan Infinited Fiber Company on hyötynyt siitä, että Suomi on toiminut kierrätyksen eturintamassa. Hänen mukaansa Suomessa keräysjätteen ympärille on synnytetty ekosysteemi, joka pystyy hyödyntämään kaikki kerättävät jätevirrat.

– Optimi on, että tuotetta menee uudelleen myytäväksi, polyesteri saadaan kiertoon ja sitten selluloosapohjaiset jätteet saadaan kierrätykseen meille, Alava sanoo.

Ympäristöluvat hakuun elokuussa ja rahoituskin on myötätuulessa

Tehtaan on tarkoitus aloittaa tuotanto vuoden 2026 alussa. Petri Alava kertoo, että tarvittavat ympäristölupahakemukset jätetään elokuussa. Laitosta pyörittävä Infinited ja jätevesien käsittelystä vastaava Nevel jättävät hakemuksen yhtä aikaa.

– Ely-keskuksen kanssa on keskusteltu jo pitkään, että mitä laadukkaampi hakemus on, sitä joutuisampi on sen käsittely. On tähdätty nimenomaan siihen, että pystytään jättämään mahdollisimman täydellinen hakemus, Alava sanoo.

Myös hankkeen 400 miljoonan euron rahoitus etenee.

– Pankeilta on saatu tarjouksia. Myös julkisen rahoituksen osalta näyttää lupaavalta. Nyt odotamme ensimmäisiä lopullisia päätöksiä lainapankeilta ja sen jälkeen pääsemme käynnistämään oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankkiminen, Alava kertoo.

Toteutuessaan uusiokuitutehdas työllistää 270 henkilöä.